Deskartes, los rompecabezas que promueven el arte colombiano

A unas cuadras de las Torres Atrio de Bogotá -exactamente en la calle 31 No 13a-80- apareció un colorido mural de la artista Linda Ochoa (@ladelosmamarrachos) con personajes sonrientes que evocan la diversidad de personalidades que existen en el mundo. Justamente esta imagen hace parte de la nueva colección de Deskartes, una empresa colombiana que a través de los rompecabezas promueve la divulgación de las nuevas expresiones de arte en el país, como sucede en este caso con el muralismo.

@ladelosmamarrachos.

Jota Nicolás Vergara empezó con esta idea en 2022 con la motivación de llevar el arte colombiano fuera de los circuitos tradicionales. De esta forma ha logrado colaborar con diferentes artistas locales, como Alejandro Sintura Castro (@alejandrosintura) y Gustavo Alfonso Ortega (@gustavortegart), quienes han logrado plasmar a Bogotá a través de sus pinturas e ilustraciones.

“Esta es la realización de un sueño. Porque todo empezó con un objetivo circular y sostenible para apoyar al sector cultural del país, dando exposición a los artistas y retribuyendo a manera económica por su trabajo, así como reconociendo iniciativas emergentes que puedan llegar a un público más amplio”, explica Vergara, quien para llegar a Deskartes, tuvo primero que probar suerte con otros negocios en el campo de la gastronomía y hasta el deporte.

El reconocimiento a los artistas nacionales

Con 15 años de experiencia en el sector creativo, Vergara encontró un espacio a cubrir en el mundo de los juegos de mesa, una industria que hasta hace poco era dominada por empresas extranjeras y que poco o nada representaban a los colombianos.

Ahora, existen alternativas que además de entretener están contando la historia de un artista local que merece ser reconocido por los suyos. “Con Deskartes encontré la oportunidad de generar una distracción del mundo digital, apoyar el arte y decorar espacios con obras originales, porque una vez terminado el rompecabezas lo puede mandar a enmarcar y poner en el centro de su sala”, explica Vergara.

Un juego que no pasa de moda

Además de apoyar a los artistas locales, Deskartes encontró en los rompecabezas un vehículo para entretener a grandes y pequeños por igual. “Es que este es un juego que no pasa de moda y al terminar genera una sensación de bienestar en las personas, sin mencionar que es un elemento que reúne a las familias para generar un trabajo en equipo”, comenta Vergara.

Y aunque Bogotá es el origen de Deskartes, su fundador tiene los ojos puestos en Cali, Pasto, Medellín y Barranquilla. “El propósito es descubrir el talento de toda Colombia. Es verdad que la capital desempeña un papel importante en la producción de arte, pero queremos ir a las regiones y descubrir de primera mano a los que se han forjado en los territorios”, comenta.

Hasta la fecha, Deskartes ha vendido más de 1.000 rompecabezas de sus tres colecciones salientes, que puede conseguir a través de sus redes sociales @somosdeskartes y su página web. “Nuestro propósito es lanzar nuevas ediciones de rompecabezas cada dos o tres meses y en simultáneo realizar colaboraciones con artistas emergentes de todo el país”, explica Vergara.

El futuro de los juegos de mesa

Para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, Deskartes ha implementado materiales reciclados de larga duración en el diseño de sus rompecabezas, además del uso de empaques sostenibles que promuevan la economía circular.

Por otro lado, la empresa busca expandirse a otros juegos de mesa como lo son: las cartas, dominó y otros pasatiempos autóctonos del país. “De momento encontrará en el mercado nuestros rompecabezas de 330 piezas con obras de Vivian Pantoja, Rendo the Kid, Ernesto Soto, Laura Noguera, Maria Leubro y Alejandro Londoño, además de los artistas mencionados anteriormente”, concluye Vergara.

Encuentre su rompecabezas favorito desde $120.000 pesos colombianos.