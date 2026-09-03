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A lo largo de distintas costas, algunos pueblos han construido su identidad alrededor de los puertos, la pesca y el intercambio, mientras otros crecieron entre acantilados, playas de arena clara o pequeñas bahías donde el agua forma parte del paisaje cotidiano. En cada uno, esa cercanía con el mar también evoca en las casas, los mercados, la gastronomía, así como en las tradiciones que han pasado entre generaciones.

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Del sol de California, Estados Unidos, a perspectivas diferentes en el oriental Vietnam, estos seis destinos muestran distintas formas de habitar con las costas. Carmel-by-the-Sea conserva el espíritu artístico que acompañó su nacimiento; Kiama tiene una costa marcada por formaciones volcánicas y uno de los géiseres marinos más espectaculares de Australia; Hvar mezcla patrimonio veneciano y navegación en el Adriático; Essaouira lleva siglos reinventándose frente al Atlántico; Oia se aferra al borde de una caldera volcánica; y Cua Van conserva, sobre el agua, la memoria de una comunidad de pescadores.

Carmel-by-the-Sea, el pueblo en el tiempo en California, Estados Unidos

En la costa central de California, Carmel-by-the-Sea tiene algo de escenario improbable. Sus calles no siguen del todo las convenciones de una ciudad estadounidense: en el centro no hay semáforos, las casas no tienen números y las grandes cadenas comerciales no forman parte del paisaje. La explicación está en buena medida en quienes llegaron a este rincón durante las primeras décadas del siglo XX: artistas, escritores e intelectuales que encontraron aquí un lugar para vivir y trabajar.

La Capilla en la Misión San Carlos Borromeo del Río Carmel, uno de los apartados turísticos de la zona. Crédito: Shutterstock / TMP – An Instant of Time.

Esa historia todavía puede leerse en su arquitectura. Una de las pequeñas casas que define la imagen del pueblo nació de una historia doméstica. En 1924, el constructor Hugh Comstock levantó Hansel para que su esposa pudiera exhibir su colección de muñecas artesanales. Después llegó Gretel y, con el tiempo, otras construcciones inspiradas en aquella estética de cuento terminaron repartidas por Carmel.

En este punto del condado de Monterrey, la playa queda al final de Ocean Avenue y es uno de los grandes atractivos del lugar. La arena clara, el océano Pacífico y los atardeceres hacen que el paseo pueda prolongarse durante horas, pero Carmel también invita a caminar tierra adentro, entre galerías, tiendas pequeñas y restaurantes. En la mesa aparecen los productos de la costa californiana y los vinos del cercano Carmel Valley.

Kiama, el destino del mar sonoro en Australia

A unos 90 minutos de Sídney, Kiama tiene una relación mucho más física con el océano. La costa está marcada por antiguas formaciones volcánicas, piscinas naturales y senderos que permiten recorrer el paisaje entre acantilados y vegetación. Pero hay un fenómeno que domina la conversación: el Kiama Blowhole, una abertura en la roca por la que el agua puede elevarse varios metros cuando las condiciones del mar son favorables.

El pueblo también funciona como puerta de entrada a un territorio de gran diversidad natural. Desde sus caminos costeros pueden observarse delfines y, durante las temporadas de migración, ballenas jorobadas y ballenas francas australes. En tierra, el paisaje cambia entre bosques, humedales y zonas de selva, mientras más de 350 especies de aves han sido registradas en la región.

La mezcla entre el sonido de las olas contra las rocas volcánicas, junto a su fauna, generan el encanto del pueblo australiano. Crédito: Shutterstock / OwenMavicMini.

Kiama conserva, además, algunas huellas de finales del siglo XIX en sus casas de terraza. El contraste entre esas construcciones y una costa que parece todavía en movimiento explica buena parte de su atractivo: aquí un día puede empezar con una caminata frente al Pacífico y terminar entre piscinas naturales, surf o alguno de los senderos que conectan el mar con el interior.

Hvar, la villa costera en Croacia

Desde el mar, Hvar se reconoce antes de llegar a tierra. El puerto concentra veleros y embarcaciones frente a una plaza dominada por la catedral de San Esteban y, más arriba, por una fortaleza del siglo XVI. La ciudad, en la costa suroeste de la isla del mismo nombre, creció alrededor de ese puerto protegido por el archipiélago de las islas Pakleni, una ubicación que convirtió a Hvar en uno de los centros náuticos más importantes del Adriático.

El paisaje de ultramar se entrelaa con la arquitectura detenida en el tiempo del pueblo costero. Crédito: Shutterstock / Dreamer4787.

La ciudad combina esa vocación marítima con un paisaje interior muy distinto. Al alejarse del puerto aparecen campos de lavanda, viñedos y pinares. La isla tiene además una de las mayores cantidades de horas de sol de Croacia, una condición que ha marcado tanto el paisaje como la producción local.

La vida alrededor del puerto cambia con la temporada. Entre abril y octubre, Hvar recibe buena parte de sus visitantes y las conexiones marítimas la mantienen comunicada con Split, también ciudad croata, y otras islas del mar Adriático. Para degustar, en las mesas aparecen pescados, mariscos, cordero y vinos locales como el Plavac Mali. El resultado es un destino donde la vida nocturna y el turismo náutico conviven con una tradición gastronómica que sigue mirando hacia el territorio.

Essaouira, las murallas al Atlántico en Marruecos

A unas tres horas de Marrakech, Essaouira se abre al Atlántico con una medina amurallada, un puerto pesquero y una historia marcada por el comercio. La ciudad que hoy recorren viajeros, músicos y surfistas nació como puerto estratégico en el siglo XVIII, cuando el sultán Mohammed III encargó al arquitecto francés Théodore Cornut la reorganización del asentamiento. Su ubicación hizo posible conectar Marrakech con el océano y durante décadas convirtió a Essaouira en una pieza importante de las rutas comerciales.

El puerto sigue siendo uno de los lugares donde mejor se entiende esa historia. Los pescadores llegan con sardinas, merluza, pulpo, cangrejos y otros productos del Atlántico, mientras las barcas ocupan el agua frente a las murallas. Más allá, la medina reúne calles estrechas, talleres, cafés y pequeños comercios que conservan parte de esa mezcla entre influencias marroquíes, europeas y africanas.

Las murallas marroquíes en Essaouira permiten apreciar desde otro nivel el océano Atlántico. Crédito: Shutterstock / Balate.Dorin.

Pero el elemento que termina de definir Essaouira es el viento. Los alisios convierten la costa en un destino para practicar kitesurf y windsurf, especialmente entre marzo y junio. La playa también puede recorrerse a caballo o en camello, mientras que al final del día el océano ofrece uno de esos atardeceres en los que el sol desaparece detrás del Atlántico y la llamada a la oración se mezcla con el movimiento de la ciudad.

Oia, el pueblo en Santorini en Grecia

En el extremo norte de Santorini, Oia parece estar sostenida sobre la propia isla. El pueblo se extiende por el borde de la caldera volcánica con sus casas blancas, cúpulas azules y pequeñas calles que siguen el desnivel de la roca. Desde allí, el mar Egeo aparece casi siempre en el campo de visión, incluso cuando el recorrido conduce hacia alguna de las galerías, tiendas o antiguas casas de capitanes.

La fama de Oia está ligada a sus atardeceres, pero reducir el pueblo a ese momento sería dejar por fuera una parte importante de su historia. Su relación con el mar puede verse en las antiguas viviendas de comerciantes y capitanes, así como en el pequeño Museo Marítimo, que conserva objetos vinculados con la navegación de la isla.

Las edificaciones en blanco impoluto son uno de los visuales llamativos de la isla griega. Crédito: Shutterstock / SCStock.

Abajo, Ammoudi conserva el carácter de antiguo puerto pesquero. Para llegar hay que descender por las escaleras desde Oia y, una vez junto al agua, aparecen pequeñas tabernas y una costa rocosa donde es posible nadar. La gastronomía mantiene la conexión con el territorio: pulpo, fava de Santorini, tomates de la isla y vinos elaborados con uvas cultivadas en el suelo volcánico.

Cua Van, la aldea flotante en Vietnam

En la bahía de Ha Long, Cua Van obliga a cambiar la idea que normalmente se tiene de un pueblo costero. Aquí las casas no se alinean frente al mar: flotan sobre él. Las viviendas y pequeñas embarcaciones se agrupan entre las islas de la bahía, protegidas de los vientos más fuertes por la propia geografía del lugar.

Las construcciones en madera flotan en paz en medio de la Ha Long Bay. Crédito: Shutterstock / zstock.

La aldea nació como refugio para comunidades dedicadas a la pesca y durante generaciones la vida estuvo organizada alrededor de los barcos. En 2014, las autoridades comenzaron a trasladar a las familias hacia tierra firme como parte de los procesos de desarrollo turístico y económico de la bahía. Aun así, algunas personas mantienen actividades vinculadas con el mar durante el día.

La visita permite acercarse a esa forma de vida desde el agua. Se puede recorrer la zona en kayak, acompañar a guías locales o visitar el Centro Cultural Flotante, donde se conservan herramientas y objetos relacionados con la historia pesquera de la comunidad. La gastronomía también sigue mirando hacia el mar: pescado, calamar y otros productos recién capturados llegan directamente a las mesas.

Cua Van se encuentra a unas dos horas en barco desde la isla de Tuan Chau y suele formar parte de los recorridos por la bahía de Ha Long. Llegar hasta allí significa alejarse progresivamente de la costa hasta que el paisaje deja de parecer un pueblo convencional y comienza a funcionar como un pequeño mundo construido sobre el agua.

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