Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Hay una manera de conocer Bogotá que no ocurre por sus museos ni por sus plazas o parques, sino por las mesas que se encuentran entre una las esquinas o entre calles. Una ruta puede comenzar con un plato de cocina de autor en el centro histórico, continuar con una cata de beun café y terminar frente a una preparación que recupera sabores de la cocina colombiana de lo salado al universo dulce. Esa es la idea detrás de las rutas que propone Gastrofest, que regresa del 3 al 20 de septiembre con su quinta edición.

(Conozca también: Sabores de Corea: cuarto recetas de comida coreana por las creadoras de Seoul Table)

El festival, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, reunirá durante tres fines de semana de septimebre 60 establecimientos de Bogotá y Cundinamarca entre restaurantes, cafés, panaderías, pastelerías, reposterías y cervecerías artesanales. La selección surgió de 321 postulaciones y se distribuye en tres territorios gastronómicos para recorrer tanto la capital como la región aleñada a la ciuda: Centro-Sur, Norte y Sabana Centro.

El talento gastronómico local es uno de los protagonistas de Gastrofest 2026, con cocineros que exploran ingredientes, técnicas y sabores de Bogotá y Cundinamarca. Crédito: Gastrofest.

La propuesta tiene una particularidad: cada territorio permite acercarse a la gastronomía desde las características del lugar. En el Centro-Sur, la ruta se mueve por La Candelaria y Restrepo; en el Norte, por sectores como Zona G, Chapinero, Usaquén y Suba; mientras que en la Sabana Centro, el catálogo gastronómico será por municipios como Cajicá, Chía y Zipaquirá, sumado a otros espacios en la región como Junín y Villapinzón. Todas las rutas estarán visibles en la página del Gastrofest.

La primera de estas rutas sirve también para entender qué busca Gastrofest cuando habla de conectar gastronomía y turismo. En el centro histórico, algunos de los establecimientos participantes están rodeados por edificios y espacios que vieron el crecimiento de la cosmopolita Bogotá. Por ello, la comida aparece entonces como un punto de entrada para recorrer el sector cumbre del patrimonio capitalino.

Ese vínculo también se refleja en las propuestas que llegaron al Concurso de Cocina. Este año fueron seleccionados 21 establecimientos en siete categorías: cocina de autor, tradicional, casual, popular, café, panadería, pastelería y repostería, y cervecería. Las cuales buscaron ese equilibrio entre la calidad, innovación y raíces propias.

Para llegar hasta allí hubo un proceso de curaduría en el que se revisaron aspectos como el uso de ingredientes locales y la manera en que cada establecimiento construye su propuesta gastronómica. Helga Blaha, chef pastelera y panadera y una de las integrantes del jurado, explica que el producto local fue uno de los puntos considerados durante la selección: “Siempre tomamos en cuenta dentro de este concurso esa participación de producto local, de cómo se desarrolló dentro de la propuesta de cada restaurante y concepto gastronómico».

Paradas recomendadas en Gastrofest 2026

Entre las paradas de la ruta por el Centro-Sur está La Scala, en el Hotel de la Ópera en la calle 10 # 5-72, en La Candelaria. Para su participación en Gastrofest, el chef Freddy Rodríguez buscó inspiración en la historia del río San Francisco, cuyo cauce todavía pasa parcialmente bajo las calles de Bogotá. De ahí surgió un plato que unió al pez capitán, la uchuva y la papa pastusa junto a un puré de habas, todo construido a partir de productos locales y de una referencia al pasado alimentario del sector.

“Que sea local, que sea autóctono, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro entorno, a nuestros proveedores?”, mencionó el chef Rodríguez frente a las primeras conversaciones con su equipo antes de idear el plato.

A pocas cuadras, en la carrera 6 #7-24, aparece una puerta de madera que da apertura a Santos, Brujas y Alquimistas, un restaurante de cocina de autor que combina gastronomía y café de especialidad de la mano a una ambientación que congrega santería, duendes y otros vestigios del mundo sobrenatural. Para esta edición, el hábitat de gastronomía y alquimia presenta un pollo campesino con queso criollo, berenjena, mora de Castilla, tomate de árbol y papa nativa de Sumapaz.

Santos, Brujas y Alquimistas presenta en Gastrofest 2026 un plato de pollo campesino con queso criollo, berenjena, mora de Castilla, tomate de árbol y papa nativa de Sumapaz. Crédito: Gastrofest.

Por otro lado, su propuesta alrededor del café también pone el foco en los territorios donde se cultiva: el establecimiento trabaja con granos de Cundinamarca, región donde hallaron el café más dulce del país, y utiliza distintos métodos de preparación para resaltar sus aromas y sabores, sumado a la experimentación con macerados para producir licor de café. Para Jose Bautista, cabeza del recinto, la magia ocurre tanto en la comida preparada como en la disposición del comensal en dar cabida en su paladar a nuevos sabores.

La última parada es Origen Bistró, carrera 4 # 12c-94, donde el recorrido por todo el territorio colombiano pasa por una sola mesa. Su propuesta para Gastrofest 2026 es un arroz del Pacífico preparado con un distintivo grano arbóreo cocinado en leche de coco, junto a frutos del mar como camarón, calamar, almejas, y un toque de achiote y cilantro cimarrón. El plato une sabores asociados con el litoral del Chocó y completa una ruta que, en pocas cuadras, permite pasar de los ingredientes y la historia de Bogotá a otras regiones del país.

(Le puede interesar: Alquímico recibe el premio al bar con la mejor hospitalidad del mundo)