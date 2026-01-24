Nuestro próximo destino es la región de Jungfrau, ubicada en el suroccidente de Suiza, en el corazón de los Alpes berneses; es uno de los mejores sitios para hacer excursiones de montaña. Tomamos el tren hasta Lucerna, luego Interlaken y, finalmente, Grindelwald. Suiza, suiza, suiza

Llegamos al anochecer. Este pequeño pueblo también parece sacado de un cuento de hadas. Situado a los pies del monte Eiger, resulta entrañable. A la mañana siguiente, al abrir las cortinas del cuarto, la montaña estaba aún más cerca que en Engelberg. Me restriego los ojos de nuevo. ¿Esto es real?

Salimos a conocer el Jungfraujoch, donde se encuentra la estación de tren más alta de Europa (a 3.454 metros de altitud). Nuestra guía es Melissa Figueroa, una venezolana que lleva dieciocho años en el país europeo. Llegamos hasta la terminal de Grindelwald que tiene la conexión con el Eiger Express, un moderno teleférico de tres cables que nos llevará en tan solo quince minutos hasta el glaciar del Eiger.

Cortesía Jungfrau Region.

En el corto trayecto nos ofrecen una copa de champaña, aunque yo solo puedo mirar tras el ventanal el paisaje alpino que hay ante mis ojos. Tienen 211 kilómetros de pistas de nieve, rodeadas de valles y montañas. Melissa sonríe porque dice que hace mucho no veía a un grupo tan alegre y sorprendido ante la belleza de la naturaleza.

Una vez arriba, nos subimos al tren cremallera, otra proeza de la ingeniería suiza, que además funciona desde 1912. Es una ruta que atraviesa un túnel de siete kilómetros para llegar hasta el Jungfraujoch.

Arriba, la temperatura marca los cinco grados bajo cero…

Cortesía Jungfrau Region

Recorremos el Palacio del Hielo, donde hay una exhibición de esculturas —desde un hombre tocando piano hasta el inolvidable Scrat de la Era del hielo atrapado en un cubo—; la Sensación Alpina, un corredor en el que se aprecia la historia de la heroica construcción del tren, y los miradores, cerca del observatorio meteorológico de la Esfinge, para ver el glaciar Aletsch.

Y luego salimos a caminar en la nieve, por supuesto, aunque solo por unos cuantos minutos porque el viento es fuerte y la sensación térmica baja muchísimos grados. Pero desde aquí se pueden ver los tres picos de frente: Eiger (Ogro), Mönch (Monje) y Jungfrau (Doncella). Los guías aseguran que, según cuenta la leyenda, el monje intervino para que la doncella no cayera en los brazos del ogro, y tan pronto sucedió esto, se convirtieron en montañas eternas.

Me llama la atención que en este lugar abundan los turistas de Corea del Sur. Vuelvo a preguntar la razón y me dicen que algunos capítulos de la serie Crash Landing on You, de Netflix, se grabaron aquí.

El frío nos da hambre, así que el almuerzo es en uno de los cuatro restaurantes del lugar: Crystal, de cocina internacional y con vista a estas imponentes montañas. De regreso, tomamos un tren hacia Lauterbrunnen, otro de los pueblitos que conforman la región de Jungfrau, con una pequeña parada en el puerto de montaña Kleine Scheidegg.

Situado en un valle, Lauterbrunnen es famoso porque tiene 72 cascadas. Caminamos tranquilamente por el pueblo hasta la cascada Staubbach, que tiene una caída de 300 metros de altura. Hermoso y tranquilo lugar. Nos quedamos varios minutos mirando un punto de color rojo que se mueve entre las montañas: ¿un ovni, una estrella, un pájaro? No entendemos qué puede ser porque está muy alto. Luego, tomamos un bus y un tren hasta nuestro próximo destino: Interlaken.

Entre dos lagos

Aaron ChenPS2/ Shutterstock.

Interlaken, situado en el occidente de Suiza, es la puerta de entrada a los Alpes berneses y, además, mundialmente conocido por su variada oferta de deportes de aventura. Salimos en la mañana siguiente a caminar por el pueblo. De hecho, una de las cosas que primero vemos son varios parapentes en el aire (ya tiene sentido lo que observamos anoche en Lauterbrunnen).

Este lugar resulta muy especial porque queda en medio de dos lagos: el Thun y el Brienz. Así que una buena forma de contemplarlos es desde las alturas. Subimos a la montaña Harder Kulm, a 1.322 metros de altitud, en un funicular; el viaje, que apenas dura diez minutos, se puede hacer a pie y toma alrededor de dos horas y media (de hecho, vi a decenas de adultos mayores caminando hacia la cima).

Y si hasta el momento todos los paisajes nos han quitado el aliento, esta panorámica nos lo robó cinco veces más: es una postal. Al fondo se ven los picos del Eiger, el Mönch y el Jungfrau; abajo, los lagos turquesa y las ciudades aledañas. Podría quedarme horas observando cada detalle. Hay un mirador con una sección de vidrio en el suelo para tomar la foto perfecta, y a lo largo del camino se encuentran diversas figuras talladas en madera, porque en la región son reconocidos carpinteros.

Lauterbrunnen, Suiza. Foto: Thomas Durrer. Cortesía: Sitio Oficial de Turismo de la Región de Jungfrau.

Ya al final del atardecer cerramos con otro plan que me encantó y que, a decir verdad, al comienzo no entendía muy bien: rafting raclette. Fuimos hasta Böningen, un pueblo que queda a orillas del lago Brienz. Allí nos subimos a la balsa neumática que tradicionalmente se utiliza para hacer rafting, pero el objetivo esta vez era compartir una raclette dentro del bote. Así que nuestro guía sacó unas miniplanchitas de gas para derretir las lonchas de variados quesos, que luego se iban mezclando con trozos de papa. Cada uno le agregaba las especias que deseara mientras tomábamos vino blanco.

Ese día, había luna llena, las casas alrededor del río eran de película, hacía frío, pero no helaba (además, nos dieron una manta a cada uno). Hablamos, reímos y escuchamos música mientras hicimos el recorrido, que dura alrededor de dos horas por el río hasta Interlaken. Un cierre de ficción.