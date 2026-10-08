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El segmento del hospedaje lifestyle y la hotelería de lujo en la capital colombiana inicia un nuevo ciclo con el nombramiento de Juliana Medina Montejo como Gerente General del hotel W Bogotá. La ejecutiva, que acumula más de 17 años de trayectoria en la industria de la hospitalidad, asume la dirección de la propiedad con el objetivo de fortalecer su posicionamiento comercial, la excelencia operativa y la experiencia al cliente.

Medina inició su recorrido profesional en la recepción del Hotel Radisson Royal Bogotá. Posteriormente, continuó su desarrollo en el exterior tras cursar una Maestría en Gerencia Hotelera y Turística Internacional (MSc Hospitality Management) en la Cardiff Metropolitan University en Londres, periodo en el que formó parte del equipo de The Mayfair Hotel en el Reino Unido.

A su regreso a Colombia, ejerció como Gerencia General Multi-Property de los hoteles Mercure BH Retiro y Mercure Zona Financiera, y más adelante se desempeñó como Directora de Operaciones del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena. Durante su gestión operativa en Cartagena, la propiedad obtuvo el reconocimiento como el hotel #1 de Sudamérica y el #2 del mundo en los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022.

Su trayectoria internacional continuó en Uruguay, donde lideró la Gerencia de Operaciones de A&B para las seis propiedades de Vik Retreats en José Ignacio —contribuyendo al posicionamiento de Playa Vik como Mejor Resort de Sudamérica según Travel + Leisure— y, posteriormente, la Dirección Corporativa de A&B en Stay Group bajo la franquicia Design Hotels by Marriott. Previo a su llegada al W Bogotá, ocupó el cargo de Directora Regional de Operaciones para la empresa Muncher en los mercados de Colombia y México.

(Siga leyendo: La leyenda del dorado: la inspiración de la nueva carta del lounge del hotel W Bogotá)

Un retorno a los orígenes del lujo urbano

De la recepción a la alta dirección: Juliana Medina Montejo asume la Gerencia General del hotel W Bogotá

Ubicado en la localidad de Usaquén, el hotel W Bogotá abrió sus puertas en 2014 con una propuesta inspirada en la leyenda de El Dorado, concepto que se refleja en sus habitaciones, áreas comunes, oferta gastronómica y de coctelería. En 2021, la propiedad fue reconocida como el mejor hotel de Sudamérica y el número 17 a nivel global en los Readers’ Choice Awards de la revista Condé Nast Traveler.

“Volver a Bogotá para liderar W Bogotá tiene un significado profundamente especial para mí. En esta ciudad di mis primeros pasos en la hotelería hace más de 17 años, y regresar para asumir la dirección de una propiedad tan icónica representa tanto un logro personal como una gran responsabilidad”, destacó Medina sobre su nombramiento.

Además de su perfil directivo, Medina destaca su pasión por los viajes, el arte, la gastronomía y la creación de experiencias sensoriales, trayecto que realiza acompañada por sus dos perras rescatadas.

Respaldo de una red global

El W Bogotá forma parte del portafolio de Marriott International, grupo estadounidense que opera y franquicia más de 8.400 hoteles bajo 30 marcas en 138 países y territorios. Dentro de esta estructura, la marca W Hotels —nacida en Nueva York en 1998— suma más de 60 propiedades a nivel mundial, caracterizadas por su enfoque de servicio Whatever/Whenever y su diseño arquitectónico diferenciado.

(Para saber más: Galería: ¿Por qué el Hotel W es el mejor de Sudamérica?)