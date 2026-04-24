En 1926, Rolex presentó la caja Oyster, que se convirtió en un hito en la historia de la relojería gracias a que traía la primera carcasa hermética de reloj de pulsera en el mundo, que protege del agua, el polvo y la humedad. De esa creación nació el modelo Oyster Perpetual, cuyo sistema rotor permite que la energía se almacene y se libere simultáneamente mediante los movimientos naturales de la muñeca.

Un siglo después, Rolex lanza sus siete nuevos modelos, que rinden tributo a esa icónica creación de la marca. En esta edición destacamos cuatro:

El Oyster Perpetual 41 no solo es una celebración del nacimiento del sistema Oyster, sino que se establece como un homenaje a la esencia misma del tiempo. Este modelo está disponible en versión Rolesor amarillo, con bisel y una corona de cuerda fabricados en oro amarillo. Además, esa corona está adornada con el número ‘100’, que aparece en relieve en la posición de las seis horas, que habitualmente está ocupada por la inscripción Swiss Made.

Un siglo del Oyster: los nuevos relojes que reinterpretan el tiempo

Por su parte, el Oyster Perpetual 36 combina la sutileza y la modernidad, proponiendo un nuevo diseño del modelo Jubilee, que se lanzó a finales de la década de los setenta y en el que resaltaba un patrón repetitivo del logotipo Rolex. En este nuevo reloj, las letras del nombre de la marca crean un juego de contrastes que combina un total de diez tonalidades.

Un siglo del Oyster: los nuevos relojes que reinterpretan el tiempo

Otra de las principales novedades es el Yacht‐Master II, un cronógrafo especializado para los regatistas que se destaca por su diseño elegante, depurado y modernizado. Esta nueva generación del reloj presenta una legibilidad mejorada y una función de cuenta atrás reformulada por completo, que se activa exclusivamente mediante el pulsador inferior y que de esta manera acompaña mucho mejor a los regatistas en el momento crucial de la salida.

Un siglo del Oyster: los nuevos relojes que reinterpretan el tiempo

Está disponible en acero Oystersteel o en oro amarillo de 18 quilates.En la línea de aleaciones de preciosas se ubican nuevos modelos como el Cosmograph Daytona, para el cual se eligió una venturina verde claro para su esfera, con lo que se armoniza el efecto dorado de la caja y el brazalete.

Un siglo del Oyster: los nuevos relojes que reinterpretan el tiempo

En este reloj se fusiona la experiencia de Rolex con una tecnología de avanzada, pues su esfera esmaltada blanca se complementa con un bisel de cerámica rica en tungsteno y bordeada por un ribete de platino. Este nuevo bisel cuenta además con una escala taquimétrica remodelada, en la que los números se presentan en forma horizontal.

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