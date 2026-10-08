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La llegada de una nueva generación de dispositivos Apple trae consigo un abanico de innovaciones técnicas que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas para el usuario promedio. Entre las novedades de esta entrega —que incluye también el iPhone Duo, el primer plegable de la marca—, los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max destacan por sus capacidades avanzadas en fotografía, inteligencia artificial y personalización.

Para acortar la curva de aprendizaje, el distribuidor iShop (Apple Premium Partner) ha compartido tres recomendaciones clave encaminadas a aprovechar plenamente estas herramientas en la rutina diaria.

1. Fotografía de precisión: el uso de la apertura variable

El apartado fotográfico evoluciona con la incorporación del sistema Pro Fusion de 48 MP, que añade apertura variable y un zoom óptico de hasta 8x. Más allá del músculo técnico, la clave está en el criterio del usuario al capturar la escena:

Tres trucos claves para exprimir al máximo los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max

Apertura más amplia: Ideal para retratos, permitiendo aislar y destacar al sujeto del fondo.

Ideal para retratos, permitiendo aislar y destacar al sujeto del fondo. Apertura más cerrada: Indicada para fotografía de entorno o paisajes, donde se busca conservar la mayor cantidad de detalle en la imagen.

De este modo, el control de la luz y la profundidad de campo deja de ser una función automática para convertirse en una decisión creativa directa.

2. ‘Visual Intelligence’: del contenido en pantalla a la acción

La inteligencia integrada en estos modelos no se limita al procesamiento de imágenes. A través de la función Visual Intelligence, el usuario puede tomar cualquier elemento presente en la pantalla o capturado por la cámara como punto de partida. La herramienta permite consultar información contextualizada y transformarla inmediatamente en acciones concretas dentro del dispositivo, facilitando la interacción con el entorno visual.

3. Automatizaciones y Atajos mediante lenguaje natural

La personalización del sistema operativo permite simplificar tareas complejas y ejecutar secuencias de acciones de forma consecutiva. La gran novedad radica en la interfaz de configuración: ya no es necesario armar las rutinas paso a paso de forma manual, sino que el usuario puede describir en lenguaje natural y con palabras sencillas el resultado que desea obtener, para que el iPhone genere la automatización correspondiente de manera intuitiva.

Tres trucos claves para exprimir al máximo los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max

Formación y valor agregado: el programa ‘Modo Creador On’

Con el objetivo de que estas tecnologías no se queden en el papel, iShop ha estructurado una propuesta de servicio que trasciende la venta en sus 39 puntos de venta en Colombia y su tienda virtual ( tiendasishop.com ).

Como parte de esta estrategia, la compañía presentó el programa Modo Creador On. Todos los compradores de un iPhone 18 Pro o Pro Max obtienen acceso a 5 talleres virtuales especializados dictados por expertos. El ciclo formativo abarca:

Grabación, composición y edición de video y fotografía. Creación de contenido y storytelling para redes sociales. Diseño de contenido enfocado en marca personal. Taller de narrativa: cómo transformar una idea cotidiana en una historia. Funciones avanzadas, trucos, configuración e integración de inteligencia artificial en el iPhone 18 Pro.

La oferta del distribuidor se complementa con asesoría personalizada en configuración, facilidades de financiación a 0% de interés con bancos aliados, el programa de retoma Trade In, venta de accesorios y opciones de seguro contra daños accidentales o hurto.

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