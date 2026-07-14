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En el fútbol de élite, la imagen pública dejó de limitarse a las camisetas de los equipos, las distintivas zapatillas deportivas o las chaquetas de los clubes durante las conferencias de prensa. En los últimos años, los grandes referentes del deporte también se han convertido en protagonistas de campañas de moda, invitados habituales de las fashion week y clientes frecuentes de algunas de las casas de lujo más influyentes del mundo.

La transformación responde, en parte, a una nueva manera de entender la figura del futbolista. Hoy, muchos construyen una identidad visual tan reconocible como su estilo de juego. Las redes sociales han ampliado esa visión y las marcas han encontrado en ellos embajadores capaces de conectar con públicos que trascienden al deporte.

Aunque David Beckham fue uno de los primeros futbolistas en aparecer en revistas vinculado a la moda hace más de dos décadas, una nueva generación ha consolidado la relación entre fútbol y moda con estilos muy distintos entre sí: desde una mirada que aborda una estética más clásica en siluetas hasta la sastrería contemporánea, pasando por el streetwear o los accesorios convertidos en objeto de conversación.

Fuera de seguir tendencias, estos jugadores han hecho de la moda una extensión de su personalidad pública. Estas son algunas de las figuras que hoy marcan la conversación dentro y fuera de la cancha.

Erling Haaland y su colección Hermès

Erling Haaland ha demostrado que su imagen pública puede ser tan llamativa como su capacidad de anotar goles. Lejos de limitarse a prendas deportivas, el delantero noruego ha llamado la atención por incorporar accesorios poco habituales entre los futbolistas, especialmente bolsos Hermès.

Uno de los casos más comentados fue su aparición con un bolso Birkin, como la edición limitada Caban Togo 50; no obstante, el cabás no es la única pieza de Hermès en el armario del noruego. Con múltiples fotografías y publicaciones en sus redes sociales, se ha apreciado la colección de 7 bolsos de la maison francesa en posesión del actual delantero del Manchester City F. C., estimada en un valor de 275.000 euros.

Dentro de los modelos de Haaland se encuentran ejemplares como la versión blanca de la edición limitada Hermès Endless Road HAC 50. La pieza evoca, mediante un trabajo en cuero, paisajes inspirados en el arte pop del británico David Hockney. Además, también se ha visto al noruego con Hermès HAC 40 Rock y la Evercalf Toile Cargo HAC 40.

En su vestuario suele combinar prendas amplias, tejidos cómodos y una paleta de colores que abarca tonos tierra y azules, sumado a sus ya conocidos bolsos en tamaño XL. Aunque no mantiene una relación oficial como embajador de Hermès, sus elecciones han convertido a la firma en una de las marcas más asociadas a su imagen.

Sin embargo, pese a que los bolsos Hermès de Haaland se han convertido en un tema viral por la presencia digital del deportista y la fiebre por la Copa Mundial de Fútbol de 2026, esta no es la única marca que utiliza el noruego. Desde el maletín en cuero negro de la colección 2024/25 Métiers d’art de Chanel hasta algunas bandoulières Keepall de Louis Vuitton, así como una Satolas GM de maison Goyard, han sido utilizadas por el delantero en múltiples ocasiones.

David Beckham, un pionero de moda en el fútbol

Mucho antes de que las casas de lujo buscaran futbolistas para protagonizar campañas globales, David Beckham ya había demostrado que el deporte podía convivir con la alta moda. A finales de los años noventa y comienzos de los 2000, cuando la imagen del futbolista todavía estaba ligada casi exclusivamente al rendimiento deportivo, el inglés empezó a aparecer en portadas de revistas de moda, editoriales y campañas publicitarias, consolidándose como uno de los primeros atletas capaces de influir en el estilo masculino a escala global.

Su relación con la industria fue mucho más allá de vestir ropa de diseñador. Beckham protagonizó campañas para firmas como la línea Emporio Armani, colaboró con H&M en colecciones de ropa interior masculina y se convirtió en embajador de la marca de relojería suiza Tudor y es cabeza de la más reciente campaña de Boss, además de mantener una presencia constante en eventos internacionales junto a su esposa, Victoria Beckham, cuya carrera como diseñadora terminó por situar a la pareja en el centro del circuito de la moda.

Su evolución estética acompañó cada etapa de su carrera. Pasó de los cortes de cabello que marcaban tendencia a los trajes de confección impecable, los abrigos de inspiración británica, los relojes de lujo y un guardarropa donde conviven prendas clásicas con piezas más contemporáneas. Esa capacidad para reinventarse sin perder una identidad reconocible convirtió cada aparición pública en una referencia de estilo masculino.

Más allá de las campañas y los contratos comerciales, Beckham ayudó a cambiar la percepción del futbolista dentro de la industria de la moda. Demostró que un jugador podía ocupar la primera fila de un desfile, protagonizar la portada de una revista de lujo o convertirse en imagen de una maison con la misma naturalidad con la que disputaba un partido. Ese camino es el que hoy recorren figuras como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Vinícius Júnior, para quienes la moda ya forma parte de la construcción de su marca personal tanto como sus actuaciones sobre el terreno de juego.

El Birkin de Lionel Messi

Aunque Lionel Messi suele asociarse con un estilo discreto, una de sus apariciones más comentadas en el mundo de la moda ocurrió cuando llegó a una reunión de la selección argentina con una Cargo HAC 50 de 2021n tono azul nublado, una reinterpretación contemporánea del histórico Haut à Courroies, el bolso ecuestre creado por la maison francesa a finales del siglo XIX y considerado el antecedente directo del Birkin. La imagen del capitán argentino con el exclusivo accesorio se viralizó rápidamente entre medios especializados y aficionados a la moda.

A pesar de que el episodio contó con bastante viralidad, no es la primera vez que el argentino es fotografiado con artículos de lujo. En ocasiones anteriores, el futbolista fue visto utilizando un bolso Speedy P9 40 de Louis Vuitton mientras vestía la camiseta del equipo Inter Miami.

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Lanzado en 2021, el Cargo HAC que llevó Lionel Messi combina cuero box negro con lona de algodón en tonos grisáceos e incorpora bolsillos exteriores, correas funcionales e incluso un portavasos, una versión bastante versátil que se une con la vida agitada del futbolista. Fiel a su estilo, Messi combinó el bolso con un conjunto completamente negro y zapatillas Adidas, lo cual sigue su estilo athleisure, dejando que el Hermès se convirtiera en el único protagonista de conjunto final. En el mismo encuentro, el mediocampista Leandro Paredes presentó un Labubu colgado de su bolso.

Bellingham y Mbappé en casas de lujo francés

Pocos futbolistas representan mejor el relevo generacional que Jude Bellingham. El mediocampista inglés fue presentado en 2024 como embajador de la marca Louis Vuitton, una alianza que reforzó la estrategia de la firma de acercarse a nuevas figuras del deporte.

Su estilo refleja la faceta con estética sofisticada del futbolista. Es habitual verlo con trajes de corte contemporáneo, prendas monocromáticas, joyería minimalista y bolsos de la reconocida marca francesa. La relación no se limita a vestir la marca: Bellingham ha protagonizado campañas oficiales y aparece con frecuencia en eventos vinculados a Louis Vuitton.

Por ejemplo, Bellingham protagoniza la campaña de la Pre-Collection Spring-Summer 2026 de Louis Vuitton, diseñada por Pharrell Williams. La propuesta, definida por la firma como una reinterpretación contemporánea de la elegancia campestre, muestra al futbolista con prendas de sastrería relajada, tejidos ligeros y accesorios que refuerzan una imagen sofisticada, consolidándolo como uno de los rostros más visibles de la maison francesa fuera de las canchas.

En paralelo, el delantero Kylian Mbappé mantiene una de las asociaciones más sólidas entre un futbolista y una casa de lujo francesa. El jugador del Real Madrid C.F es embajador global de Dior, una relación que comenzó en 2021 bajo la dirección creativa de Kim Jones para las colecciones masculinas y que lo convirtió en una de las principales caras de la firma fuera del mundo de la moda.

Desde entonces, Mbappé ha protagonizado campañas para las líneas de moda y accesorios de Dior, además de aparecer con frecuencia vestido por la maison en galas, ceremonias de premiación y otros compromisos públicos. Asimismo, fue el rostro de la fragancia Sauvage de la maison francesa. Toda la colaboración del futbolista francés ha evolucionado junto con su carrera deportiva y ha reforzado una imagen diferenciadora frente a las trayectoras de otros otros futbolistas.

En sí, el estilo del francés apuesta por una sastrería contemporánea, abrigos de líneas estructuradas, prendas monocromáticas y una paleta dominada por el negro, el gris y el azul marino. La proclamada sobriedad de Mbappé, combinada con relojes, bolsos y accesorios de lujo cuidadosamente seleccionados, proyecta una estética sofisticada que contrasta con la velocidad, la potencia y la explosividad que lo distinguen en los partidos.

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