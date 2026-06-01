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Camila Villegas Mosquera y Angie Henríquez Martínez son las fundadoras del podcast EntreVerCon, un espacio que busca la conversación respetuosa de la partería tradicional del Pacífico colombiano y los saberes ancestrales. De la mano de Kilombo Yumma y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes crearon estos espacios de diálogo horizontales para conocer más sobre el parto en otras partes del país.

En una conversación con las autoras del podcast, cuentan el origen y el propósito de este podcast.

¿Cómo comenzó el podcast?

Camila Villegas Mosquera: Bueno, la iniciativa del podcast nace desde la misma comunidad. Desde hace mucho tiempo estábamos pensando en encontrar una herramienta tecnológica que nos permitiera relatar los saberes propios de las mujeres parteras y sabedoras, pero desde sus propias voces. Lo que había pasado previamente en el quilombo era que se hacían muchos procesos de investigación, tesis y otros trabajos, pero finalmente eran una traducción o un parafraseo de lo que realmente pasaba allí, no algo que las mismas mujeres pudieran contar directamente.

Entonces nació la idea de hacer un ejercicio de narrar desde nuestras voces. Ahí llega la Universidad de los Andes, que también estaba buscando desarrollar un proyecto relacionado con saberes ancestrales, especialmente sobre partería. Así empezó esta alianza: comenzamos a construir, a trabajar en mesas y espacios conjuntos, hasta llegar a la conclusión de que el podcast era la mejor opción para que las mujeres parteras y sabedoras pudieran expresarse sin filtros ni restricciones.

Pero esto no fue color de rosa. Tomó tiempo entendernos mutuamente: nosotras acoplarnos a las dinámicas institucionales y académicas, y la academia a las dinámicas comunitarias. Y así fue como nació el podcast.

Angie Henríquez Martínez: El podcast también se da porque es la versión moderna de la oralidad por donde se transmiten los saberes. Además, cómo quería Camila, es un formato que nos funciona para llegar a unas audiencias más jóvenes.

¿Qué significa para ustedes poder trabajar con saberes ancestrales desde el audio?

Camila Villegas Mosquera: Yo soy abogada. Entonces, desde lo profesional, trabajar en esto es construir un puente para reducir brechas de género, de justicia racial y económica, entre otras, y así aportar a una mayor garantía de derechos. Además, es algo profundamente ligado a mi vida: crecí en un hogar de parteras y sabedoras, y mi primer trabajo fue en un quilombo, un centro de medicina ancestral en Bogotá. Por eso estoy fuertemente conectada con estos procesos.

Angie Henríquez Martínez: El proyecto llega a mí desde la intención de la comunidad de abrir estos nuevos espacios y, ya estando dentro, siento que mi relación con estos saberes ha sido la de servir como una herramienta para la comunidad, para potenciar sus intenciones, sus voces y sus proyectos.

A mí lo que me interesa es ser un elemento de bienestar en el entorno. He tenido una vida muy bendecida y acceso a muchos privilegios, y siento que también es mi responsabilidad poner eso al servicio del quilombo y de otras comunidades alrededor de la salud maternoinfantil. En ese proceso, lo ancestral se vuelve una base para construir una atención más integral, más justa y desde un lugar de paz y diálogo.

Lo más importante para mí ha sido entender que cada tipo de sabiduría aporta algo valioso a la conversación y que todos estamos buscando bienestar: para la parturienta, la mamá, la gestante, el bebé, la familia y la comunidad. He aprendido muchísimo sobre el valor de tener en cuenta estos conocimientos en todo lo relacionado con el embarazo, el parto, el postparto y el sostenimiento de una comunidad, porque no se trata solo del momento de nacer, sino también de todo lo que ocurre antes y después.

¿Por qué decidieron tener la partería como eje central en el podcast o en su investigación?

Angie Henríquez Martínez: Desde la academia y mi proyecto de investigación, a mí siempre me ha interesado entender cómo el entorno y las emociones afectan los procesos de enfermedad y sanación. Cuando entré como profesora asistente en la universidad, me dieron un fondo para iniciar mi vida de investigación y tenía que estructurar un proyecto alrededor de esos intereses.

En ese momento, Camila ya había tenido una experiencia previa con otra profesora de la universidad y ahí empezamos a conectarnos. Ella llega con toda esta intención alrededor de los saberes ancestrales, especialmente la partería, y cuando yo empiezo a investigar y leer, me doy cuenta de que la partería reunía todo lo que me interesaba: la importancia del acompañamiento de la familia y de la partera, cómo influye la relación con el sistema médico, la pareja, lo político, la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo… muchos actores y contextos involucrados.

Entonces sentí que eso conectaba muchísimo con mis intereses de investigación y también con las intenciones de la comunidad de fomentar este intercambio de saberes. La partería terminó siendo ese gran escenario donde se encontraron nuestros propósitos e intereses.

Camila Villegas Mosquera: Bueno, desde la perspectiva comunitaria el concepto es mucho más holístico. A veces dicen que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución, pero para nosotras es la partería, porque sin parteras la humanidad no habría existido.

Parte de nuestro propósito es mostrar lo que las mujeres, especialmente las mujeres negras e indígenas, han hecho históricamente para sostener la vida, y también visibilizar que estos saberes se están perdiendo porque cada vez menos personas quieren aprender de las abuelas y sabedoras.

Ahí entendimos que la partería es el epicentro de la vida, no solo por el nacimiento, sino porque también implica el cuidado de la tierra, de las mujeres y de la comunidad. Sin cuidar los ecosistemas tampoco se pueden sostener muchas de las prácticas ancestrales. Por ejemplo, una partera en Quito nos contaba que ya no podían usar una planta para curar el ombligo de los bebés porque estaba contaminada por químicos de la palma de aceite.

Entonces, incorporar los saberes ancestrales al sistema de salud también permite construir una atención más respetuosa con las mujeres y sus cuerpos, no basada únicamente en lo económico. Muchas parteras sostienen el cuidado de la vida, pero viven en condiciones de empobrecimiento y sin acceso a derechos básicos. Por eso para nosotras era tan importante resaltar todo esto.

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Podcast EntreVerCon. Foto: créditos a Angie Martínez

Actualmente tienen seis capítulos publicados. ¿Qué tipo de relatos han encontrado hasta ahora y qué diferencias o contrastes han identificado entre ellos?

Camila Villegas Mosquera: No son capítulos individuales, más que todo son colectivas honrando este mismo «colectivo» de la partería. Para las comunidades ancestrales indígenas nosotros no podemos hacer esto solos o solas. Esto es algo que se refleja en el podcast. Además, yo puedo decir que hay una posibilidad de que la gente escuche más de estos temas y que esté dispuesta a recibirlos.

Angie Henríquez Martínez: Yo creo que algo importante que permitió eso fue pensar el formato entre todos. Al inicio había una intención más tradicional, de preguntas y respuestas o de un formato documental, pero en las conversaciones entendimos que era más importante resaltar la noción de diálogo y sentar a conversar personas con perspectivas distintas.

Por eso, en cada episodio hay una temática general, pero también dos representantes que aportan experiencias de vida diferentes. Lo que queríamos era que las preguntas no estuvieran prehechas por nosotros como equipo, sino que nacieran de la curiosidad genuina de quienes participaban y que pudieran conversar libremente sobre inquietudes y experiencias que quisieran compartir.

Obviamente había una estructura y unas reglas de respeto, pero el ejercicio buscaba ser mucho más natural y espontáneo. También queríamos que fuera un espacio seguro, donde las personas pudieran expresar opiniones distintas sin prejuicios ni juicios, alimentando este gran diálogo alrededor de la partería.

Y justamente la gran conclusión fue darnos cuenta de que hay muchas personas dispuestas a trabajar por el bienestar de las madres y los bebés, pero también existen muchísimas capas sociales, políticas, culturales y económicas que atraviesan la partería. No es un tema blanco y negro.

¿Cómo fue el proceso de construir confianza con ellas y lograr que se sintieran en la libertad de compartir sus historias y experiencias?

Angie Henríquez Martínez: Lo más importante es que estuviera Camila como intermediaria de todas las conversaciones, ya que como ella es un elemento clave dentro de la comunidad. Eso nos ayudó a generar confianza desde la entrada. Nos ayuda a generar ese ambiente de que es un producto de la comunidad para la comunidad. Además, las teníamos en cuenta en todas las decisiones, entonces impulsábamos ese entorno de diálogo constante. No fue algo de «nos vimos» y ya somos la universidad que todo lo sabe, sino que fuimos y construimos este ambiente en donde utilizábamos herramientas de ambos lados.

En el momento de grabar el podcast, teníamos unas reglas. Todo es desde la genuina curiosidad y del respeto, no juzgamos a las personas ni nos paramos en una posición llena de prejuicios. Esos detalles ayudaron en ese entorno de confianza y de poder hablar remas interesantes. Entonces si creo que la confianza viene desde la metodología utilizada para todas las etapas del proyecto y, sobre todo, la presencia de Camila.

¿Cómo ven actualmente en Colombia el panorama de la partería y qué desigualdades han encontrado en torno al acceso y las condiciones para las mujeres?

Camila Villegas Mosquera: Me parece importante aclarar también que el parto humanizado, o lo que ahora muchas veces llaman parto ancestral, se está convirtiendo en un privilegio de clase.

Y al volverse un privilegio, las mujeres empobrecidas siguen quedando a merced de un sistema que muchas veces termina victimizándolas.

Angie Henríquez Martínez: Sí, lo que sucede en Colombia, y supongo que en muchas partes de Latinoamérica, es que la partería tiene muchísimas capas. Está la partería urbana, más ligada a un sistema de salud institucional y pago, y está la partería en territorio (indígena, afro e indígena campesina) donde las dinámicas son completamente distintas, porque muchas veces las parteras son el sostén de comunidades donde el sistema de salud ni siquiera tiene cobertura.

También ha habido esfuerzos importantes, sobre todo desde asociaciones del Pacífico colombiano, que han luchado por el reconocimiento de la partería y lograron que fuera reconocida como patrimonio inmaterial. Eso ha impulsado iniciativas para salvaguardar estos saberes, aunque el reconocimiento por sí solo no es suficiente si las parteras siguen sin recursos, herramientas o condiciones dignas para ejercer su práctica.

En las ciudades también hay otras tensiones. Muchas veces el parto se vive desde el miedo, desde la idea de que es algo peligroso o doloroso, y eso influye incluso en el aumento de las cesáreas. Además, vivir en ciudad implica muchas veces no tener una red comunitaria cercana, entonces todo termina dependiendo de lo institucional.

Por eso siento que es importante entender que no hay una sola realidad de la partería. Cada territorio y cada comunidad vive procesos distintos. Pero sí creo que hay un movimiento cada vez más fuerte por reconectar con estos saberes y volver a entender el parto como un proceso fisiológico y acompañado, donde el cuidado y la comunidad también son fundamentales.

Equipo de EntreVerCon podcast. Foto: créditos de Angie Martínez

También mencionaron la participación de mujeres sobrevivientes del conflicto armado. ¿Qué papel han tenido ellas en el proyecto?

Camila Villegas Mosquera: Todas las parteras y abuelas son sobrevivientes del conflicto armado. Muchas llegan a Bogotá después del desplazamiento y se preguntan: ‘si en el territorio lo que hacíamos era esto, entonces aquí ¿qué vamos a hacer?’. Ahí empiezan a agruparse, hace más o menos 15 años, para pensar primero cómo sanar colectivamente las heridas del conflicto y, segundo, cómo querían ser atendidas en temas de salud en Bogotá, porque muchas veces las mujeres no tienen la posibilidad de decidir cómo quieren vivir esos procesos.

Entonces empiezan a construir estrategias para integrar estos saberes al sistema de salud. En el podcast, especialmente en el primer capítulo, se cuenta cómo un grupo de mujeres sobrevivientes del conflicto se reúne a compartir sus experiencias de llegada a la ciudad y al Quilombo.

La mayoría de los Quilombos de Medicina Ancestral están ubicados en centros de atención para población víctima del conflicto armado y funcionan como primeros respondientes en temas de salud para estas comunidades en Bogotá. Por eso son justamente mujeres víctimas del conflicto quienes hoy lideran estos espacios.