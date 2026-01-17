Hay que aceptarlo de una vez por todas: Duolingo no es una aplicación para aprender inglés. Se trata más bien de un juego que utiliza los idiomas como gancho para que los usuarios entren y completen una prueba de vocabulario, organicen palabras y otras actividades que no requieren de su completa atención. De hecho, estos retos se pueden realizar durante una cena; en el transporte público o incluso antes de dormir.

Y aunque es cierto que los amantes de Duolingo aprenden palabras y algunas expresiones que se utilizan en el día a día, al avanzar el ritmo se vuelve cada vez más lento y no hay una mejoría notoria. “Tengo una racha de 793 días y puedo decir que si quiere dominar un idioma, conversar o escribir con fluidez, Duolingo no es suficiente, porque personalmente la aplicación sirve para salir de la ignorancia absoluta a por lo menos tener una noción del idioma”, comenta Julián Muñoz, quien hoy en día sigue ciudadano su racha en esta aplicación.

Entre tanto, Eric Ravenscraft, periodista del New York Times puso a prueba la aplicación de Duolingo durante 500 días para aprender francés y llegó a la misma conclusión de Muñoz: “Parece una observación obvia, pero el objetivo de aprender un idioma es comunicarse con otras personas. En esta aplicación puede aprender tantas palabras u oraciones, pero hasta que no pueda hablar con otra persona, nunca hablará con fluidez, es decir que no habrá pasado de un nivel B2, como lo dice el modelo MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en castellano)”.

Aplicaciones para poner a prueba su inglés más allá de Duolingo

Por esta razón, en Diners reunimos las aplicaciones en las que podrá hablar con diferentes inteligencias artificiales que corregirán sus errores gramaticales y además le darán consejos para decir expresiones de forma más natural, lo que le ayudará a ser el mejor en sus clases presenciales o deslumbrar a esos hablantes nativos que se puede encontrar en el camino.

Eso sí, tenga en cuenta que para aprender un idioma, sea inglés, francés o japonés, es importante que destine al menos ocho horas a la semana, además de varias sesiones donde hable en inglés.

1. Speak & Improve

Esta aplicación nació como un proyecto de la Universidad de Cambridge en la que desarrollaron una inteligencia artificial capaz de establecer una conversación que a su vez está nutrida por cientos de miles de estudiantes de inglés en todo el mundo.

Puede ingresar gratis tanto en su computador como en su celular. Aquí encontrará a Sandi, la voz con la que interactúa y quien le hará unas preguntas que tendrá que contestar por micrófono y solo con escucharlo le dirá su nivel de inglés.

Sandi está entrenada con calificaciones precisas en la escala MCER, por lo que le ayudará a entrenar el idioma, practicar para sus exámenes -incluido el de Cambridge- o simplemente por diversión. Haga clic aquí para practicar.

2. Proseable

Prepare su examen de IELTS discutiendo temas relevantes y con vocabulario digno de un nivel C1. Con esta aplicación potenciada con inteligencia artificial puede adaptar cualquier conversación y poner a prueba su nivel de inglés, así como empezar de cero y avanzar rápidamente si le dedica dos horas al día.

Aquí también se puede practicar italiano, alemán y francés. Al igual que Sandi, esta inteligencia artificial le pedirá responder un par de preguntas -que puede escribir o decir al micrófono- para saber en qué nivel de inglés está.

Su versión gratuita le permite tomar lecciones, limitadas al día, al igual que conversaciones con cronómetro. Pero si paga 36.000 pesos mensuales tendrá esto de forma ilimitada, además de acceso a funciones exclusivas para seguir su progreso y acceso anticipado a futuras versiones de la aplicación. Conozca más aquí.

3. Langotalk

Esta aplicación promete transformar su aprendizaje en una experiencia inmersiva con herramientas personalizadas basadas en chat con su inteligencia artificial. Con Langotalk mejorará notablemente su writing ya que obtendrá comentarios instantáneos sobre vocabulario y gramática, además de correcciones precisas que le explicarán por qué no están bien sus oraciones.

La aplicación le permite unas sesiones gratuitas, pero luego tendrá que pagar $78.400 mensuales para obtener toda la retroalimentación que desee. Funciona para practicar inglés, alemán, japonés y más de 19 idiomas certificados con 50 tutores por idioma. Conozca más aquí.

4. Praktika

Como lo dice su nombre, esta aplicación está diseñada especialmente para que usted le hable a una inteligencia artificial que sirve para practicar conversaciones como si usted estuviera frente a un nativo.

Praktika busca que los estudiantes se concentren y mejoren sus habilidades de speaking en cualquier ámbito de la vida, desde pedir un café en una panadería, hasta hablar sobre el Bosón de Higgs.

La aplicación cuenta con más de 1000 lecciones y personajes para practicar, además los usuarios pueden ver la curva de aprendizaje y comparar su primera conversación con la actual, por lo que usted mismo se puede dar cuenta de la mejora en pronunciación. El precio para disfrutar de todas sus funciones es de $31.000 pesos mensuales. Conozca más aquí.

5. TalkPal

Esta aplicación le permite a los usuarios recibir mensajes de voz bastantes realistas con recomendaciones para mejorar su inglés. Es prácticamente como tener una llamada con un nativo. Usted puede decidir si quiere que le hable un estadounidense, un inglés o un australiano. Esto le ayudará a entender diferentes acentos y usos del idioma.

Acá podrá reforzar su escritura, habla, pronunciación y hasta la gramática, ya que la inteligencia artificial de TalkPal está diseñada para responder con comentarios y sugerencias personalizadas sobre su inglés.

En su versión gratuita tendrá prácticas limitadas y juegos de rol. Entre tanto, si paga $35.200 pesos tendrá acceso limitado a esto, además de aprendizaje personalizado, diferentes voces que emulan a las humanas y cero anuncios publicitarios. Conozca más aquí.