La falta de tiempo es la excusa más usada en el mundo para dejar de aprender cosas nuevas, bien sea un idioma, una habilidad e incluso algo que lo puede llevar a un mejor puesto de trabajo. ¿A usted qué lo detiene a aprender un idioma?

Sin embargo, para dejar de decir que su agenda está muy apretada, los investigadores del Laboratorio de informática e inteligencia Artificial de MIT (Estados Unidos) analizaron la técnica del microaprendizaje que, como su nombre lo dice, busca entregarle el mayor conocimiento aplicable en el menor tiempo posible.

El origen de esta técnica de aprendizaje

Mr. Bean

Si bien este método fue inventado a principios del siglo XXI, los investigadores coinciden que el proceso de aprendizaje está directamente relacionado con el tiempo de atención del cerebro. Es decir que una clase de 15 minutos es suficiente para ofrecer a las personas una información que sea fácil de almacenar.

Para la muestra, los colegios en Finlandia redujeron a 45 minutos cada clase y les agregó 15 minutos de descanso en medio de cada clase y además no les dejan tarea para la casa.

Esto significa que de primaria a secundaria los jóvenes solo tienen 20 horas de clases a la semana. Lo mismo sucedió con los colegios en Galway (Irlanda) cuando eligieron impartir clases por medio de videos cortos.

Ahora ambos países ocupan el séptimo y octavo lugar respectivamente en las últimas pruebas Pisa.

¿Cómo aprender un idioma en tan poco tiempo?

Los investigadores explican que las lecciones de microaprendizaje tienen tres pilares fundamentales para que funcionen:

Primero las lecciones, ya sea de matemáticas, ciencias, sociales o historia tienen que ser breves; máximo de 15 minutos.

Segundo, la lección se debe enfocar en solo un tema debido a que el tiempo es muy corto.

Tercero, el material para explicar la lección debe ser variado y llamativo para cualquier persona. Videos, juegos, preguntas, debates o uso de aplicaciones que sean ideales para el tema.

En Diners reunimos seis métodos para aprender en tiempo récord lo que se proponga:

1. Aplicaciones

Duolingo es una aplicación que pone a prueba la lógica del microaprendizaje con lesiones cortas que puede hacer todos los días.

Esta aplicación le ayuda a fortalecer su conocimientos de idiomas como inglés, francés, alemán e italiano. Lo interesante es que las sesiones duran de 10 a 15 minutos y motivan al estudiante con premios dentro de la aplicación.

En YouTube encontrará tutores para aprender de música, cocina, ciencias y hasta matemáticas. Para esta última materia le recomendamos los videos de Julio Profe, un profesor caleño, reconocido a nivel mundial por sus videos cortos (de 6 a 12 minutos) en los que explica desde el álgebra de Baldor hasta los conceptos de dilatación lineal que tanto necesitan saber los ingenieros.

Lumosity es una aplicación que tienen más de 25 juegos para ejercitar las funciones cognitivas del cerebro. Puede sonar sencillo, pero a medida que avanza de nivel los ejercicios se ponen más complicados (esta aplicación es paga).

2. Manualidades para aprender un idioma

El origami requiere coordinación física y mental. Si realmente quiere estar preparado para una tarea que exija su atención y rapidez este arte oriental le puede ayudar crear impulsos positivos los hemisferios, izquierdo y derecho.

También este método funciona para calmar las áreas corticales del cerebro que se encargan de los músculos esqueléticos, destreza motora, movimiento ocular, lenguaje y pensamiento abstracto.

Libros de refranes, chistes o conocimiento popular. Estas lecturas están hechas especialmente para leer en menos de 5 minutos, es decir, microcontenidos que son fáciles de almacenar y que mejoran su conocimiento sobre actualidad y lenguaje.

3. Técnica de Pomodoro para aprender un idioma

Este concepto se creó en 1980 para dividir el tiempo dedicado a un trabajo en intervalos de 25 minutos. Hoy esta técnica se usa principalmente para hacer ejercicio físico y en algunas clases de primaria y secundaria de los colegios en Finlandia.