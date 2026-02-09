¿Quién iba a imaginar que una simple masa cubierta de tomate, queso, hierbas y todo tipo de ingredientes se convertiría en uno de los platos más populares y queridos en todo el mundo? Este invento, originario de Italia y popularizado en Estados Unidos, conquistó las calles de Bogotá en forma de pizza artesanal. Por eso, hoy te traemos una selección de los 12 mejores lugares para disfrutarla en la capital.

En Diners, nos dimos a la tarea de elegir los restaurantes que destacan por su combinación de calidad, creatividad y ese toque especial que hace que sus clientes siempre quieran regresar.

1. La Martina Trattoria en Bogotá (3143290340)

Umami es el nombre que recibe el quinto sabor que se puede sentir en la lengua y La Martina Trattoria es experto en despertarlo en sus clientes.

Visite el restaurante o pida a domicilio para probar las combinaciones más extravagantes de pizzas. Para la muestra, hay una pizza con camarones, tomates cherry, albahaca y láminas de aguacate. En serio, vaya y disfrute de las mejores combinaciones de Bogotá.

2. Morantinos Pizza (3227559710- 6018633744)

Cuando un restaurante prometa pizza artesanal al estilo Nueva York, hay que probar para creer. En este caso, somos fieles seguidores de Morantinos, quienes desde la entrada de su local en Chía -sí, nos fuimos hasta allá- supimos que la íbamos a pasar bien.

Si está por estas tierras, pida su porción personal con jamón serrano español, finas hierbas, queso azul, salami, maíz y todo lo que se imagina. Y cuando la muerda préstele atención a la masa y disfrute ese crunch, que en palabras no se puede describir.

3.Meeting house (3152859570)

La pizza es horneada en un auténtico horno de leña italiano. La masa se deja reposar por 48 horas, tiene mozzarella y cheddar, salsa alfredo, pimentón morrón, pollo marinado en salsa bbq y suculentos camarones al ajillo con un toque de perejil fresco. Y eso que solo estamos hablando de una de las muchas variedades que hay.

4. La Monareta (601 703 6021)

Este restaurante argentino con inspiración italiana le apuesta a una pizza cremosa que le permite a sus comensales descubrir nuevos sabores. Aquí hay pizzas de masa delgada a la piedra, acompañada de salsa pesto, jamón serrano, mozzarella de búfalas, rúgula fresca y un toque de peras al ron, entre otros ingredientes, ideales para las personas que quieran probar algo diferente.

5. Pizza al cono (3214616055)

No contentos con solo hacer una preparación, los maestros de pizzeros de este restaurante en Cedritos se le midieron a presentar platos totalmente alternativos, tanto como comerse una pizza en forma de cono.

Por un lado, pruebe la pizza hecha con masa tradicional, mozzarella, tomates ciliegino, aceitunas negras y champiñones frescos salteados con salsa secreta de la casa. Por otro, las pizzas que son postres ideales para bajar la primera pizza.

6. Jimmy Burger & Pizza (3106966865 – 601 2766310)

Este restaurante ubicado en Álamos es uno de los pocos que siguen las tradicionales normas para hacer la pizza italiana. Por un lado, su maestro pizzero hace una rústica de salami que no tiene comparación en toda Bogotá, gracias a la crocancia de su masa. Y lo mejor de todo es que son bastante generosos con las porciones y los ingredientes.

7. Pizza Andante (3503482623)

Este restaurante se precia por hacer sus pizzas con masas maduradas por 48 horas y cocinadas en un horno artesanal de 400 grados centígrados, que permiten dejar la masa crocante por fuera y suave por dentro. A esto agréguele la salsa de tomate madurados que deja un buen sabor en boca.

A esta masa, Pizza Andante le puso pesto a la trapanese, salami milanés, mozzarella siciliana y un toque de parmesano reggiano, para hacer de su plato uno de los favoritos de los bogotanos.