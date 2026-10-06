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Una vista amplísima de Medellín, aire fresco, facilidad de parqueo —lo que sea eso signifique hoy en las ciudades atiborradas— y un ambiente donde hay tantas personas como para darle onda a los lugares, sin llegar a atiborrarlos. Esas son las ventajas que ofrece la zona de restaurantes y bares que se conforma desde hace un tiempo en El Poblado Alto.

Foto cortesía restaurante Marmoleo

Pionero en el sector, el restaurante Marmoleo, especializado en parrilla, celebra 16 años. Federico Miranda, gerente general, dice que cuando llegaron fue un asunto de apuesta, de visión. “Fue difícil, estábamos colonizando la zona, y hoy es uno de los nuevos polos de gastronomía en la ciudad. Tiene algo que ver con lo que nos dejó la pandemia. Mucha gente empezó a salir de la ciudad, sobre todo al Oriente, donde se quedaron viviendo. Entonces, cuando vienen a Medellín a hacer alguna diligencia, este es un punto estratégico para comer algo sin meterse del todo a la ciudad”.

Él mismo dice que aún no sabe cómo van a bautizar la zona, pero que en años recientes han visto llegar una decena de restaurantes. En el caso de Marmoleo, ubicado en una casona tradicional que se fue ampliando, muchos llegan para comerse su ceviche de chicharrón: tocino crujiente con una suerte de leche de tigre muy criolla. De la parrilla salen cortes nacionales, importados y productos de mar.

Conquistar las montañas

Una zona de ladera con aguas que corren en el subsuelo. En 2025 hubo un gran deslizamiento que tuvo cerrada la subida El Tesoro – Los Balsos para salir a la vía Las Palmas. Algunos de los restaurantes que habían llegado apenas hacía unos meses no resistieron y debieron cerrar, otros como Ritwal Mesa & Mística se las ingeniaron para adecuar una entrada desde una parte más baja de la montaña. Hoy, a punto de celebrar cuatro años, siguen vigentes con su denominada cocina de producto.

Foto cortesía Ritwal Mesa & Mística

Un espacio al aire libre entre jardines y con ambientes separados. Su cocina está abierta todo el día con un brunch clásico con novedades como los pancakes con centro líquido de crema inglesa, banano caramelizado y miel. Su carta de cocina es muy completa, hay carnes, mar y vegetales en distintas preparaciones y con guarniciones diversas; además ofrecen coctelería clásica y de autor. Este año abrieron el wine garden, con 70 referencias de vinos.

Un poco más arriba se ubica Colosal, otro de los pioneros de la zona, que cuenta con una de las mejores vistas. Se trata de un restaurante algo más formal, tan amplio como su nombre, con coctelería clásica y una carta también muy variada en la que hay parrilla, mar y algunos toques orientales.

La amplitud de los restaurantes del sector lo hace ideales para reuniones familiares o empresariales. Si bien cuentan con buenas plazas de parqueo, muchos de ellos tienen servicio de valet parking, pues algunas se ubican algo alejadas de la entrada a los lugares, así se garantiza que los clientes accedan con mayor comodidad y eviten caminar por las laderas. Los comensales son locales, tanto de Medellín como del alto de Las Palmas y el Oriente cercano, como turistas para quienes resulta especialmente atractiva la posibilidad de observar la ciudad desde lo alto.

Así lo han evidenciado también en Casa de Nadie, restaurante bar que tiene entre sus socios al reconocido bartender Juan David Zapata y uno de cuyos grandes atractivos es justamente la coctelería. Hay propuestas novedosas como el Dulce guardado, con Don Julio blanco, brazo de reina, Malibú, fresa, guayaba y Frangelico; o el Arriero, con ron Carbón, Aguardiente Real, almíbar de café, cacao bitters y aceite de coco. Su carta está pensada para compartir, tienen un lobster roll en pan brioche sabroso y un crudo de atún con leche de tigre de almendras, alcaparras y queso parmesano rico.

Foto cortesía Casa de Nadie

En la zona también está Red Man, que tiene tienda, espacio para tomarse unos tragos y compartir bocados típicos. Ideal para tardear, ha ido recibiendo clientes que antes frecuentaban zonas como Provenza, hoy atestada, que encuentran allí una alternativa para mantener la energía de las tiendas de barrio tradicionales y tomarse unas polas o unos guaros. También tienen su restaurante casual con desayunos, sándwiches, hamburguesas y algunas propuestas de platos más elaborados.

Mientras tanto termina de consolidarse Altamesa, un mall gastronómico en un espacio contiguo a donde se estacionan un par de food trucks. Hace unos meses abrió ya Oliva, all day café, panadería y restaurante con una gran terraza. Por ahora está además anunciada la llegada de Denver, un steak house que ya tiene otras sedes en Medellín e Inaudito con su denominada cocina de origen.

Foto cortesía Ritwal Mesa & Mística

Así que si va llegando a la ciudad por la vía El Tesoro – Los Balsos y es hora de probar algo, elija alguno de estos lugares para hacer una pausa antes de entrar a la movida Medellín. Al contrario, si está cansado del bullicio y el calor que suele sentirse, pero no tiene tiempo o ganas de alejarse mucho, diríjase a esta zona alta de El Poblado, siéntese donde le apetezca y aproveche para ver el sol caer en el horizonte, mientras come algo, se toma un café, un vino o un coctel.

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