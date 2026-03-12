El chef franco-colombiano Andrés Fernándes León, al frente del restaurante Cascajal, será el primer cocinero radicado en Colombia en recibir el título de la Association des Maîtres Cuisiniers de France, una de las distinciones más prestigiosas dentro de la tradición culinaria francesa.

El reconocimiento también convierte a Cascajal en el único restaurante del país que podrá exhibir en su puerta la placa oficial que certifica la pertenencia de su chef a esta histórica asociación gastronómica.

La ceremonia se llevará a cabo durante el Congreso Mundial de la organización, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de marzo de 2026 en Seúl, en un encuentro que también conmemora los 140 años de relaciones diplomáticas entre Francia y Corea.

Foto cortesía Cascajal

Una distinción otorgada por los propios chefs

Fundada en 1951 y heredera de la histórica Société des Maîtres Queux, la asociación reúne actualmente a más de 500 chefs en 22 países, entre ellos algunos de los nombres más influyentes de la alta gastronomía francesa: Meilleurs Ouvriers de France, chefs con estrellas Michelin, formadores y embajadores de la cocina francesa en el mundo.

Convertirse en Maître Cuisinier de France no es un título que se solicite. Los candidatos son propuestos por miembros activos y evaluados por un comité que analiza su trayectoria, dominio técnico, ética profesional y compromiso con la transmisión del conocimiento gastronómico.

Técnica francesa y producto colombiano

La propuesta culinaria de Cascajal se basa en una combinación entre técnica francesa y productos colombianos. En su cocina aparecen ingredientes provenientes de distintas regiones del país: patos criados en La Calera, pesca artesanal de Tumaco, seje del Amazonas, cacao de la Sierra Nevada de Santa Marta y de Cachipay, además de fríjol mungo, pimienta pipilongo y ajonjolí criollo de los Montes de María.

“En este lugar decidimos poner la cocina en el centro, que todo el mundo pueda ver la acción. Es un tipo de cocina muy francesa: todo es organizado, limpio y con muchos procesos. Además tenemos una terraza con una gran vista, la cava y el bar”, explica Fernándes León.

Un camino entre Francia, Asia y Colombia

Nacido en París y con raíces colombianas por parte de su madre, el chef se formó en Ferrandi Paris, considerada una de las instituciones culinarias más prestigiosas del mundo.

Inició su carrera en Château Les Crayères, junto al chef Philippe Mille, donde hizo parte de un equipo que obtuvo dos estrellas Michelin consecutivas.

Posteriormente trabajó en Lasserre, del chef Alain Ducasse, bajo la dirección de Christophe Moret. Más adelante continuó su carrera en cocinas de alto nivel en Tokio y Melbourne, antes de trasladarse definitivamente a Colombia.

En Bogotá fundó Cascajal junto al chef Florian Gautier, un proyecto culinario inspirado en la finca familiar que sus abuelos tenían en Nariño, lugar donde pasaba temporadas durante su infancia.

“Yo siempre le aposté a venir a Colombia e intentar hacer de esta cocina colombiana una experiencia contemporánea. Tener el título de Maestro Cocinero de Francia en Colombia es aún mejor porque, aunque utilizo técnicas francesas aprendidas en mi formación, mi cocina es colombiana”, afirma el chef.

Reconocimientos recientes

El nuevo nombramiento llega después de otros reconocimientos para el restaurante. En 2025, Fernándes León fue distinguido como Mejor Chef Revelación y Cascajal obtuvo dos Fuegos en la gala de Fine Dining Table.

Con su ingreso a la Asociación, Cascajal y su chef se convierten en los únicos en Colombia en ostentar el título de Maître Cuisinier de France, un reconocimiento que, según el equipo del restaurante, abre una nueva ventana internacional para la gastronomía colombiana y para los productos del país que inspiran su cocina.