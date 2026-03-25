El consumo de café frío ha crecido masivamente a nivel global, impulsado principalmente por la Generación Z, que lo percibe como una experiencia más que como una bebida funcional. En este contexto, Nutresa lanzó una innovación en Colombia: un granizado de café con sabor a Jet, desarrollado por Colcafé en alianza con la reconocida chocolatina.

En el mercado colombiano el café siempre se ha asociado con calor y calidez. Sin embargo, el café frío ha comenzado a robarse el cariño del público. Este café comenzó a ser tendencia entre los jóvenes, contrariando a los fanáticos del tradicional café caliente, sobre todo en las zonas más frías del país. No obstante, esta nueva tendencia se vio reflejada en las cartas de las cafeterías especializadas y en las propuesta de las grandes marcas de café, como en el caso de las marcas de café de Nutresa o Juan Valdez.

Colombia ha logrado desarrollarse como uno de los países más reconocidos en cuanto al café y no ha dejado de sumarse a las tendencias del mercado global. Estas son algunas de las cafeterías en Bogotá que ofrecen café Frío y que están entre las 15 cafeterías recomendadas por Tripadvisor.

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Varietale Candelaria

Varietale es una cafetería que busca demostrar el amor que tienen por el café, ofreciendo los mejores granos especiales de Colombia. La cafetería busca convertir un espacio en donde se retome la tradición de los cafés de antes, «donde la gente realmente disfrutaba conversar con amigos», comparten en la página web de Varietale.

La cafetería cuenta con opciones como el cold brew o el iced latte que buscan refrescar y ofrecer perfiles de sabor más limpios y equilibrados. Además, el ambiente creativo y contemporáneo del lugar hace que ir por un café frío sea también un plan en sí mismo, ideal para disfrutar con calma, trabajar o compartir.

Azahar Coffee Company

El Azahar Coffe Comany es una cafetería que busca resaltar el sabor del café para poder entregar una experiencia exquisita. La cafetería utiliza «la tostadora en el departamento del Quindío y lo lleva a los tres cafés en Bogotá», comparten en la página oficial de Azahar. Tiene actualmente tres sedes en la ciudad de Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, en el Nogal y en la calle 93.

La cafetería Azahar Coffe Company tiene opciones de bebidas frías como el cold brew o el iced coffee. Estos se preparan con un cuidado especial en la selección y el proceso, lo que permite percibir notas más complejas y limpias. Más que una opción refrescante, aquí el café frío es una forma de apreciar el café de especialidad desde una perspectiva más consciente y sensorial.

Juan Valdez Café

Juan Valdez es una marca de café colombiana muy conocida a nivel mundial que representa el trabajo de los caficultores del país. Nació para llevar el café colombiano al mundo y hoy tiene tiendas en muchas ciudades.

Es un lugar al que la gente va por un café confiable, fácil de encontrar y con el sello de “hecho en Colombia”. En Juan Valdez Café, el café frío se presenta como una opción práctica, refrescante y accesible dentro de su oferta. Más que una experiencia técnica, estas bebidas, como iced coffee o versiones más dulces tipo frappé, están pensadas para quienes buscan algo rico y fácil de disfrutar en cualquier momento del día. Su valor está en la consistencia y en la familiaridad de la marca, lo que lo convierte en una elección cómoda para hacer una pausa, reunirse o simplemente tomar algo frío sin complicaciones.