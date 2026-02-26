Estos son los 5 festivales en Latinoamérica que valen la pena vivir alguna vez en la vida

Latinoamérica es un verdadero epicentro de música y arte, y cada verano sus tierras se llenan de festivales que celebran lo mejor de la escena local e internacional. Algunos ya han publicado su cartelera, pero estos son los cinco festivales de música que consideramos más destacados, gracias a sus carteles variados, la experiencia que ofrecen al público y su conexión cultural con la región. Además, todos estos festivales están programados para celebrarse el próximo mes, por lo que es la oportunidad perfecta para vivirlos de cerca.

Cinco festivales de latinoamerica. Festival Lollapalooza en Sao Paulo, Brasil. Foto: Bruno Martins Imagens/ ShutterStock

Lollapalooza, Chile

Este año se celebra la decimocuarta edición de Lollapalooza Chile, del 13 al 15 de marzo, consolidado como uno de los festivales más importantes del país. Tras realizarse en el Parque Cerrillos en ediciones anteriores, el evento regresa al Parque O’Higgins de Santiago, con un cartel encabezado por figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator, Deftones, Skrillex, Lorde y Doechii, entre otros.

Lollapalooza, Argentina

Este año, Lollapalooza Argentina vuelve a posicionarse como uno de los encuentros musicales más convocantes del país. El festival, que se celebra del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, presenta un cartel encabezado por figuras internacionales como Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit, junto a referentes de la escena latina y argentina. Con propuestas que atraviesan el pop, el rock, el urbano y la electrónica, el evento reafirma su identidad ecléctica y su capacidad de reunir generaciones distintas en un mismo predio, convirtiéndose en una experiencia cultural que va más allá de los escenarios.

(Le puede interesar: De Barranquilla a Río de Jainero: cinco carnavales del mundo que hay que vivir al menos una vez)

Lollapalooza, Brasil

El Lollapalooza Brasil va a ser celebrado del 20 al 22 de marzo en el Autódromo de Interlagos, en São Paulo, el evento apuesta por un cartel de alcance global encabezado por Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit, junto a artistas brasileños que refuerzan su identidad local. Con una curaduría que transita entre el pop, el rock alternativo, el urbano y la electrónica, el festival no solo destaca por sus nombres internacionales, sino por una producción de gran formato que convierte cada jornada en una experiencia sensorial y cultural a gran escala.

Festival Estéreo Picnic, Colombia

El Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Con una trayectoria de 15 años, este encuentro musical se celebra anualmente en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, uno de los espacios más adecuados de la ciudad para eventos de gran formato gracias a su amplitud e infraestructura.

En su edición de este año, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo, el festival conmemora su aniversario con más de 70 artistas invitados. El cartel reúne figuras de talla mundial como The Killers, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Interpol y Skrillex, entre otros. Durante tres días, el público podrá recorrer una programación que atraviesa géneros como la electrónica, el pop, el rock alternativo, el reguetón y nuevas corrientes sonoras contemporáneas.

Vive Latino, México

Con una trayectoria que comenzó en 1998, el Vive Latino se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para artistas mexicanos y de todo el mundo. A lo largo de los años, el festival se ha convertido en un referente de la escena iberoamericana y hoy es uno de los encuentros musicales más relevantes de México. En su edición actual, reúne una programación diversa que abarca géneros como rock, pop e hip hop, con invitados de peso como Smashing Pumpkins, The Mars Volta y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.