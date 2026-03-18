Hace más de cuarenta años, en 1985, Colombia se vio envuelta en una de las tragedias más devastadoras del país cuando el volcán del Nevado del Ruiz entró en erupción borrando del mapa el municipio de Armero y dejando a miles de familias marcadas por la tragedia. A pesar de los años que han pasado aún existen un sin fin de preguntas alrededor de este evento: ¿se pudo haber evitado?, ¿quién tuvo la culpa?, ¿qué pasó con los niños que desaparecieron tras la catástrofe?.

Hija del Volcán

Esta última es la pregunta central de «Hija del Volcán«, el nuevo largometraje de la directora, guionista y productora de ficción y documental y periodista Jenifer (Tapazco) de la Rosa Martín. Esta producción audiovisual saldrá en las salas de cine el próximo 26 de marzo.

Este largometraje sigue la historia de Jenifer de la Rosa Martín, la directora, quien fue adoptada en España tras la tragedia de Armero. A pesar de haber crecido en una infancia feliz, siempre había tenido la curiosidad de saber quien era su madre biológica. Es por esto que decide viajar a Colombia para encontrar la verdad. Inicia una búsqueda marcada por recuerdos fragmentados y silencios. En este recorrido encuentra a personas que conservan piezas de una historia que parecía perdida.

Still de la película Hija del Volcán. Foto: cortesía del equipo de Hija del Volcán

“Hija del Volcán” busca narrar una historia ligada a la tragedia de Armero. Lo que comenzó como la historia personal de Jenifer de la Rosa Martín se convirtió en el reflejo de decenas de niños que fueron separados de sus familias. Incluso, muchos de estos niños terminaron en procesos de adopción internacional y, en algunos casos, sin que se esclarecieran plenamente sus historias.

«Hija del volcán es un relato honesto, una exposición íntima, cercana, de un conflicto personal y social. Por una parte, de mi búsqueda personal, que retrata mi proceso de sanación, de poner nombre a mis miedos y liberarme de ellos. Con 30 años viajé a Colombia y descubrí una realidad que cambió totalmente mi visión, la de las madres que buscaban hijos que podrían haber sobrevivido a la tragedia, y la de hijos expatriados alrededor del mundo que buscaban madres», comenta la directora.

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Afiche del largometraje Hija del Volcán. Foto: cortesía de Hija del Volcán

A lo largo de ocho años de investigación y filmación, la directora sigue una serie de pistas que la llevan a explorar archivos, recoger testimonios y encontrarse con familias que, décadas después de la tragedia, aún buscan a sus hijos o a sus madres. En ese recorrido, la película deja al descubierto silencios institucionales, relatos incompletos y la persistencia de una pregunta que continúa marcando a distintas generaciones: qué pasó con los niños desaparecidos después de la tragedia.

“Hija del volcán” va más allá de una historia individual y se convierte en reflejo de muchas otras. El filme expone los obstáculos que enfrentan miles de personas adoptadas para acceder a sus registros y, así, reconstruir su identidad, abriendo una discusión urgente sobre el derecho a la verdad y las complejidades de las adopciones internacionales.

“Hice esta película con la esperanza de encontrar a mi madre”, afirma la directora en la nota de prensa. “Pero también para que las personas dadas en adopción puedan verse reflejadas y para recordar que las víctimas de Armero siguen esperando respuestas”.

Este documental de 109 minutos cuenta con las productoras Mayéutica Producciones, Solita Films, Auna Producciones, Cebolla Films, producido por Amaya Izquierdo, David Canós Gandía, José Esteban Alenda y Samuel Kishi Leopo y con Amaya Izquierdo y Jenifer De La Rosa Martín como productoras ejecutivas.

El estreno en Colombia de Hija del volcán cuenta con el acompañamiento de DOC:CO, una agencia y distribuidora que busca impulsar y fortalecer los encuentros entre los usuarios y el cine documental.