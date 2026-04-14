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La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 se realizará del 21 de abril al 4 de mayo y tendrá como país invitado de honor a India, “una nación multicultural que destaca por su milenaria historia y por la pluralidad de sus lenguas, religiones y cosmovisiones que alimentan su literatura”, según informó la organización. El evento es organizado por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro.

En su edición número 38, la FILBo pondrá especial énfasis en la literatura infantil y juvenil. Para fortalecer esta apuesta, participarán autores como Andrea Serna, Santiago Guevara, Irene Vasco, la chilena Sara Bertrand y la española Miriam Tirado.

La programación busca convocar a niños, jóvenes, padres y educadores a espacios que resaltan la importancia de dialogar e invertir en la literatura desde edades tempranas. A través de charlas y encuentros, se propone estimular la imaginación como un lenguaje creativo fundamental.

Bajo el eje temático “Escuchar es leernos”, esta edición invita especialmente a los públicos jóvenes a reflexionar sobre la importancia de la pausa, la atención y la escucha. En este contexto, la franja dedicada a literatura infantil y juvenil reunirá a lectores, mediadores y docentes en torno a conversaciones que promueven una relación más profunda con los libros.

Andrea Serna escritora de literatura infantil en la Filbo 2026. Foto: créditos del equipo de Filbo

Es por esto que la escritora colombiana Andrea Serna, autora de libros como Mutantes y El rey de los lagartos, títulos en los que habla de explorar, crecer y cambiar, será participante en la conversación «Cambios silenciosos de piel». En donde se busca generar una reflexión de la escucha a los participantes. En este espacio Serna estará acompañada de Marcela Guiral y Diego Alejandro Ruíz Gómez, también colombianos. Este espacio está programado para el 25 de abril a las 4:00 pm, en la sala Talleres 3.

Irene Vasco escritora de literatura infantil en la Filbo 2026. Foto: créditos del equipo de Filbo

La literatura infantil también es un espacio para conversar sobre temas actuales. Es por esto que la colombiana Irene Vasco, quién a abordado temas como el conflicto, la vida en el campo y el amor, va a participar en el encuentro «La frontera movediza de la literatura juvenil». En donde conversará con los escritores colombianos Triunfo Arciniegas y Juan Fernando Jaramillo. Este evento se realizará el 28 de abril a las 5:30 pm en la sala Talleres 3.

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Sara Bertrand escritora de literatura infantil en la Filbo 2026. Foto: créditos del equipo de Filbo

La escritora chilena Sara Bertrand concibe a la lectura como un espacio abierto a la duda y a preguntas sin respuestas únicas. Sobre esta visión conversará el 30 de abril, a las 4:00 p. m., junto a Andrea Salgado, en el evento “La literatura para jóvenes no es para obedecer un plan de clase”, realizado en alianza con la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil.

Ana Alcolea escritora de la literatura infantil en la Filbo 2026. Foto: créditos al equipo de Filbo

Ese mismo día, a las 5:30 pm, en la sala Talleres 4, el ilustrador colombiano Santiago Guevara conversará con la autora española Ana Alcolea en «Escuchar los sueños donde conversan la palabra y la imagen». estos dos participantes trabajaron en el título Por los caminos del sueño, con este libro nos enseña que gracias al poder visual y a la creatividad de una niña podemos activar la imaginación de los lectores, esto nos hace reflexionar y llegar a la conclusión en cómo la palabra y la imagen se complementan y se inspiran mutuamente.

Miriam Tirado escritora de literatura infantil en la Filbo 2026. Foto: créditos del equipo de Filbo

Al día siguiente, el 1 de mayo a las 4:00 pm en el Gran Salón E se va a llevar a cabo el conversatorio de «Un hilo invisible: relatos desde la primera infancia a la adolescencia». En este evento participará la española Miriam Tirado, escritora del cuento El hilo invisible. En este cuento «se traza un mapa emocional sobre los lazos que conforman a cada persona y la manera en que estos construyen identidad», según la nota de prensa de Filbo. Además, este espacio será moderado por la colombiana Juanita Boada.

Estos son algunos de los eventos preparados con autores de literatura infantil y juvenil en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para consultar la programación, invitados, inscribirse y ver precios pueden acceder a la página oficial de Filbo.