Existe una diferencia sustancial entre asistir a un concierto multitudinario donde usted es uno entre 50.000 y estar en un espacio reducido donde puede ver las expresiones del artista sin necesidad de una pantalla gigante. El Festival Ondas apuesta por lo segundo: un formato de ciclo al aire libre con aforo limitado por noche, diseñado para que la experiencia sea cercana.

La categoría de «ciclo» significa que cada día tendrá una oferta musical distinta, y las entradas para cada uno de los días se venden de forma individual. Con un único escenario y un aforo de 3.000 personas por jornada, el festival se define como un evento de bajo impacto que prioriza la calidad de la experiencia sobre la cantidad de asistentes. Además, cuenta con oferta gastronómica complementaria para que los asistentes puedan llegar desde temprano a disfrutar de la tarde antes de los conciertos.

Si no tiene plan para el fin de semana o quiere conocer el cartel de las próximas fechas, aquí le contamos quiénes son los artistas protagonistas de la segunda y última semana del Festival Ondas.

Cartel Festival Ondas 2026

Jueves 19 de febrero: Arde Bogotá y Silvestre y La Naranja

Arde Bogotá es una banda de rock alternativo originaria de Murcia, España, conformada por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader. En 2023 obtuvieron dos nominaciones en los Latin Grammy en las categorías Mejor álbum rock y Mejor canción rock, además de un Premio Ondas por Fenómeno Musical del año.

El nombre de la banda tiene una conexión directa con Colombia. En entrevista con El Espectador, Antonio García, el vocalista, explicó: «El nombre surgió porque Bogotá fue el primer lugar donde se escucharon nuestras canciones…se nos ocurrió ‘Arde Bogotá’ como un homenaje al lugar donde todo comenzó para nosotros».

Silvestre y La Naranja, por su parte, es una banda bonaerense que se ha consolidado como una de las propuestas pop más influyentes de la escena argentina y latinoamericana. Formada por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Fernando Laprida y Lucas Grasso, la banda mezcla influencias del funk, soul y R&B. Con el tiempo, expandieron su universo hacia notas más urbanas, consolidando una identidad propia dentro del indie latino.

La cuota nacional de esta fecha estará a cargo de Lika Nova, artista colombiana emergente.

Viernes 20 de febrero: Justin Quiles y Ovy on the Drums

Justin Quiles, nombre artístico de Justin Rafael Quiles Rivera, es un cantante y compositor estadounidense con raíces puertorriqueñas. Además de su carrera como intérprete, ha escrito en solitario y en conjunto con otros autores, temas con millones de reproducciones para otros artistas. Por ejemplo, «Downtown», un hit para Anitta junto a J Balvin, y ha coescrito canciones como «Bichota» y «Sejodioto» de Karol G, «Encanto» de Don Omar, «Dónde están las nenas» de Natti Natasha, y «Sigue» de J Balvin con Ed Sheeran, entre otras.

Daniel Echeverría Oviedo, conocido mundialmente como Ovy on the Drums, completa el dúo de esta fecha. Como productor de toda la vida de Karol G, Ovy está detrás de sus mayores éxitos, incluidos «Tusa» con Nicki Minaj, «Provenza» y «TQG» con Shakira. Además de ser productor, Ovy on the Drums es músico y ha lanzado varios sencillos como artista solista. Recientemente vivió un momento histórico en Lollapalooza Chile, donde conquistó el Perry’s Stage con su show.

En cuanto a los artistas nacionales que estarán en el escenario, están Brokix, un trío de traperos de la ciudad de Cali, y Fedestarr, artista emergente bogotano del género urbano.

Sábado 21 de febrero: Jerry Rivera

Jerry Rivera, una de las figuras más reconocidas de la salsa romántica, cerrará el Festival Ondas. El cantante puertorriqueño, que comenzó su carrera a finales de los años 80, es conocido por éxitos como «Amores como el nuestro», «Que hay de malo», y «Cara de niño», temas que lo convirtieron en uno de los exponentes más populares de la salsa en los años 90.

Lo acompañará La Pambelé, orquesta de salsa brava bogotana que ha ganado reconocimiento en la escena nacional por su energía en vivo y su apuesta por el sonido clásico de la salsa dura.

¿A cuántos de estos artistas ya conocía? ¿A quiénes conoció por primera vez? Si quiere descubrir nuevas propuestas musicales o ver a su artista favorito a pocos metros de distancia, el Festival Ondas puede ser el parche del fin de semana en la capital.