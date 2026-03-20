El Festival Estéreo Picnic 2026 no solo se escucha, se vive. Más allá de los escenarios, los asistentes descubren un ecosistema de experiencias que fusiona música, cultura, coctelería y creatividad, redefiniendo la manera de disfrutar uno de los eventos culturales más importantes del país.

La inauguración de Don Julio marcó el inicio de estas experiencias transformadoras. Con un VIP inspirado en la tradición de la hacienda mexicana, los asistentes disfrutaron de un espacio cálido y sofisticado, donde cada shot de tequila se convirtió en un ritual memorable. La narrativa “Hay fuego detrás de este frío” conectó la pureza del tequila con la pasión del agave y la intensidad de la música, haciendo que cada beat, cada coro y cada encuentro se sintieran en el cuerpo. Este refugio dentro del festival se convirtió en un punto de encuentro para invitados, artistas e influencers, fusionando convivencia, elegancia y energía.

Cócteles que cuentan historias en el Estéreo Picnic 2026

El festival también destacó por su coctelería experiencial. Johnnie Walker, en colaboración con Sabrina Carpenter, presentó el cóctel oficial Go Go Highball, una reinterpretación del whisky highball con notas cítricas y frescas que simboliza el progreso, la experimentación y la creatividad sin filtros. Este cóctel no solo es una bebida, sino una extensión del universo artístico de Carpenter y una invitación a vivir la música y la identidad de manera libre y contemporánea.

Espacios de interacción y creatividad

Smirnoff amplió la experiencia con activaciones previas y dentro del festival. La Smirnoff House, ubicada en la ciudad días antes del evento, reunió a más de 1.000 asistentes, generando 229 contenidos digitales y mostrando cómo la creación de contenido puede convertirse en un juego interactivo gracias a las Cringe Coins, premiando la autenticidad y la expresión sin filtros.

Durante el festival, la marca desplegó seis barras y tres zonas de experiencia que invitaron al público a participar activamente: desde personalizar termos con Stanley, explorar propuestas visuales de maquillaje “spicy” y hasta disfrutar de la música de DJs locales, celebrando talento emergente y diversidad sonora. Cada actividad transformó la interacción en un momento memorable, haciendo que la experiencia fuera más allá de solo mirar y escuchar.

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Un festival que se vive desde todos los sentidos

El Estéreo Picnic 2026 demuestra que la música es solo el inicio. Cada espacio interactivo, cada cóctel y cada ritual de celebración construyen una experiencia completa donde los sentidos se activan y la comunidad se conecta. Entre beats de Tyler, the Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, y la energía que Don Julio y otras marcas han creado, la invitación es clara: sumérgete en el festival, explora sus experiencias y deja que la música, la coctelería y la creatividad transformen cada momento en un recuerdo inolvidable.