casa de Hogwarts
Foto: Harry Potter
enero 26, 2026
Cine y TV Quizzes

Quiz: ¿Quiere saber a qué casa de Hogwarts pertenece?

Este evento, exclusivo de la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts, llegó a Diners para mostrarle a nuestros lectores si pertenecen de mente y espíritu a Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.
POR:
Juliana Abaúnza

Si usted quiere saber a qué casa de Hogwarts pertenece acompáñenos a este ceremonia de selección.

Aquí reemplazaremos el Gran Comedor por un agradable ambiente digital, donde el festín de bienvenida está a cargo de una serie de preguntas de personalidad.

Le puede interesar: Embárquese en el Hogwarts Express: un viaje mágico por los paisajes de Escocia y la magia de Harry Potter

También nos saltaremos la formalidad de llamar a cada uno de los lectores por apellido y sentarse en el taburete con el Sombrero a la cabeza.

Aquí usted tendrá la libertad de responder estas preguntas cuantas veces quiera y descubrir a qué casa de Hogwarts pertenece.

Para saber más:Tres razones que explican por qué los fans de Harry Potter son mejores personas

A continuación vea el quiz para responder a ¿Qué casa de Hogwarts pertenece?

Casa de hogwarts
Foto: Warner Bros.

Si no puede visualizar el quiz, por favor abra este artículo en el navegador de confianza:

Los fanáticos de Harry Potter tendrán la posibilidad por primera vez de presenciar un evento de talla mundial en televisión: el Torneo de Casas de Hogwarts, el cual se transmitirá desde el próximo 28 de noviembre a través de la página web Wizarding World, TBS y Cartoon Network.

Quiz: ¿Qué tan bien conoce a Harry Potter?

Allí podremos ver a los fanáticos del niño mago representando a cada una de las cuatro casas de Hogwarts (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin) con preguntas sobre los libros y las películas. Las estrellas Helen Mirren (La Reina), Pete Davidson (comediante y pareja de Ariana Grande) y Jay Leno (The Tonight Show) tendrán apariciones especiales, junto a estrellas de Harry Potter, como:Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Youngblood y el propio Draco Malfoy, Tom Felton.

Los finalistas de la primera edición del concurso se llevarán bonos para la tienda de Harry Potter en Nueva York, entradas para la función en Broadway: «Harry Potter y el legado maldito» y viajes para vivir la experiencia de parque The Wizarding World of Harry Potter de Universal Orlando Resort. Y por si no fuera poco, los participantes podrán ver un avance de la película Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

Vea también: 38 años de Harry Potter: algunos datos poco conocidos

