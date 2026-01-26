Si usted quiere saber a qué casa de Hogwarts pertenece acompáñenos a este ceremonia de selección.

Este evento, exclusivo de la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts, llegó a Diners para mostrarle a nuestros lectores si pertenecen de mente y espíritu a Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

Aquí reemplazaremos el Gran Comedor por un agradable ambiente digital, donde el festín de bienvenida está a cargo de una serie de preguntas de personalidad.

También nos saltaremos la formalidad de llamar a cada uno de los lectores por apellido y sentarse en el taburete con el Sombrero a la cabeza.

Aquí usted tendrá la libertad de responder estas preguntas cuantas veces quiera y descubrir a qué casa de Hogwarts pertenece.

A continuación vea el quiz para responder a ¿Qué casa de Hogwarts pertenece?

Foto: Warner Bros.

Si no puede visualizar el quiz, por favor abra este artículo en el navegador de confianza:

Quiz: ¿Quiere saber a qué casa de Hogwarts pertenece?

Los fanáticos de Harry Potter tendrán la posibilidad por primera vez de presenciar un evento de talla mundial en televisión: el Torneo de Casas de Hogwarts, el cual se transmitirá desde el próximo 28 de noviembre a través de la página web Wizarding World, TBS y Cartoon Network.

Allí podremos ver a los fanáticos del niño mago representando a cada una de las cuatro casas de Hogwarts (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin) con preguntas sobre los libros y las películas. Las estrellas Helen Mirren (La Reina), Pete Davidson (comediante y pareja de Ariana Grande) y Jay Leno (The Tonight Show) tendrán apariciones especiales, junto a estrellas de Harry Potter, como:Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Youngblood y el propio Draco Malfoy, Tom Felton.

Los finalistas de la primera edición del concurso se llevarán bonos para la tienda de Harry Potter en Nueva York, entradas para la función en Broadway: «Harry Potter y el legado maldito» y viajes para vivir la experiencia de parque The Wizarding World of Harry Potter de Universal Orlando Resort. Y por si no fuera poco, los participantes podrán ver un avance de la película Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore.