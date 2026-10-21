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La cartelera se renueva con propuestas que exploran los extremos de la emoción humana. En los estrenos de cine de este mes, Diners selecciona tres películas imperdibles: desde los profundos lazos familiares en cintas como Fatherland y Sensatez y sentimiento, hasta la adrenalina pura y la destrucción que trae el anticipado regreso del monstruo japonés en Godzilla Minus Zero.

Fatherland

Director Paweł Pawlikowski

Aunque las biografías del escritor alemán Thomas Mann marcan, por lo general, como sus años más importantes 1924, cuando lanzó su aclamada novela La montaña mágica, o 1929, cuando la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel de Literatura, en términos personales, el año que marcó la última etapa de su vida fue 1949.

Fue entonces cuando Mann decidió regresar a Alemania acompañado de su hija, Érika, tras haber abandonado su país en los albores de la Segunda Guerra Mundial. El director polaco Paweł Pawlikowski, maestro del blanco y negro, de la cámara quieta y de las emociones contenidas, retrata a Mann en esta etapa en su nueva película, Fatherland (Tierra de mi padre).

En la cinta, Mann, interpretado por Hanns Zischler, regresa a una nueva Alemania, que es el epicentro de la Guerra Fría y que recorre en un Buick Cruiser negro conducido por su hija, encarnada por Sandra Hüller. La protagonista de Anatomía de una caída está viviendo un esplendoroso 2026, pues a esta cinta se suman sus actuaciones en Project Hail Mary, en la que compartió escenas con Ryan Gosling, y en los próximos estrenos Digger, con Tom Cruise, y Rose, que se proyecta como su tiquete al Premio Óscar.

Sensatez y sentimiento

Director Georgia Oakley

Acción y lazos familiares: los estrenos de cine imperdibles del mes

Si bien el nombre de la escritora británica Jane Austen suele estar presente en la cartelera cinematográfica debido a las constantes adaptaciones y versiones de sus populares novelas, especialmente Orgullo y prejuicio, hace más de treinta años que no se llevaba a la pantalla grande otra de sus obras más reconocidas: Sensatez y sentimiento. La directora británica Georgia Oakley fue la elegida para esta nueva adaptación de la novela de Austen, en la que se explora el vínculo entre las hermanas Elinor y Marianne Dashwood y su lucha por superar la pobreza tras la muerte de su padre y, además, encontrar el amor en una sociedad patriarcal.

Uno de los grandes atractivos de esta cinta es la participación de la también británica Daisy Edgar-Jones, quien saltó a la fama por la serie Normal People. Edgar-Jones interpretará a Elinor, la mayor de las hermanas Dashwood, encarnada en la versión cinematográfica de 1995 por Emma Thompson.

Godzilla Minus Zero

Director Takashi Yamazaki

Acción y lazos familiares: los estrenos de cine imperdibles del mes

La industria de Hollywood se ha especializado en apropiarse de tesoros culturales que pertenecen a otras naciones; por ejemplo, ¿sabía usted que la famosa frase “Hakuna matata” de El rey león es, en realidad, una expresión tradicional del archipiélago de Zanzíbar? Siguiendo esa línea, el cine estadounidense ha explotado con resultados amargos la figura de Godzilla, esa metáfora japonesa sobre la catástrofe nuclear cuyo verdadero nombre es Gojira. Hace tres años, el cineasta japonés Takashi Yamazaki reclamó de nuevo al famoso monstruo con la película Godzilla Minus One, sin duda la mejor versión moderna de este personaje, gracias a la mezcla de sus imponentes —y artesanales— efectos especiales y su sensible retrato de las secuelas de la destrucción masiva.

Yamazaki no se pudo resistir a los cantos de sirena de las segundas partes y ahora estrena Godzilla Minus Zero, que se desarrolla dos años después de los acontecimientos de la historia original y tendrá de nuevo como protagonista al soldado Kôichi Shikishima.

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