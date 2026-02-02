Casi dos décadas después de que ‘El diablo viste a la moda 2’ se convirtiera en un fenómeno cultural que definió el glamour implacable de la industria de la moda, 20th Century Studios y Disney han desatado la expectación con un nuevo tráiler explosivo, pósters de personajes e imágenes exclusivas de la secuela. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus icónicos roles como Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling, regresando a las elegantes calles de Nueva York y las oficinas de la mítica revista Runway. La cinta, dirigida nuevamente por David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, llega exclusivamente a cines el 30 de abril de 2026, justo a tiempo para celebrar los 20 años del estreno original en 2006.

El tráiler, presentado este fin de semana y con su versión completa estrenada la noche del domingo 1 de febrero, no deja indiferente a nadie. En apenas dos minutos, vemos a una Miranda Priestly más imponente que nunca, enfrentándose a un mundo editorial en decadencia. La sinopsis oficial lo deja claro: la historia sigue la feroz competencia entre Miranda y su exasistente Emily Charlton –ahora una ejecutiva rival interpretada por Emily Blunt–, mientras luchan por captar ingresos publicitarios en una era de crisis para los medios impresos. Miranda, al borde de la jubilación, navega un panorama transformado por el auge digital, las redes sociales y la obsolescencia del papel. “Esto no es solo moda, es supervivencia”, parece susurrar Streep en una escena donde su mirada gélida congela a todos a su alrededor.

(I-D): Anne Hathaway como Andy Sachs y Meryl Streep como Miranda Priestly. Foto cortesía 20th Century Studios. © 2026 20th Century Studios.

La expectación es monumental. La original, basada en la novela semiautobiográfica de la periodista Lauren Weisberger –quien se inspiró en sus experiencias como asistente en un medio de moda–, fue una sátira brillante que recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla y dejó frases para la posteridad como “Eso son unos Louboutins. Y ya me los pusiste”. Andy Sachs (Hathaway), la joven periodista ingenua que entra al infierno fashion como asistente de la “temible” Miranda, simbolizó el choque entre ideales y ambición. Ahora, 20 años después, la secuela promete actualizar esa narrativa a los tiempos de TikTok, influencers y la precariedad de las revistas impresas. ¿Sobrevivirá Runway? ¿Caerá Miranda de su pedestal?

Un reparto de ensueño para El diablo viste a la moda 2

(D-I): Miranda Priestly y Stanley Tucci como Nigel Kipling en El diablo viste a la moda 2. Foto cortesía 20th Century Studios.

El reparto es un sueño hecho realidad. Además del núcleo original –Meryl Streep como la reina indiscutible, Anne Hathaway como la evolucionada Andy, Emily Blunt elevando a la ambiciosa Emily y Stanley Tucci como el leal Nigel–, se suman estrellas de primer nivel. Kenneth Branagh, Simone Ashley (de ‘Bridgerton’), Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora inundan la pasarela con nuevos personajes. Tracie Thoms y Tibor Feldman repiten como Lily e Irv, mientras se rumorea la participación de Sydney Sweeney, Lady Gaga, Rachel Bloom y la modelo Swanmy Sampaio, aunque no todos han sido confirmados oficialmente en los pósters. La producción está a cargo de Wendy Finerman, con ejecutivos como Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia McKenna.

Los pósters, ya circulando en redes, capturan la esencia: Miranda en un traje negro impecable, con ese moño perfecto y una expresión que dice “el mundo es mío”; Andy, más madura y ejecutiva; Emily, lista para la guerra; y Nigel, con su elegancia eterna. Las imágenes revelan sets renovados en las oficinas de Runway, con toques modernos como pantallas digitales y pasarelas virtuales, reflejando la transformación de la industria.

Emily Blunt es Emily Charlton en El diablo viste a la moda 2. Foto cortesía 20th Century Studios. © 2026 20th Century Studios.

Esta secuela no es un mero cash-in; llega en un momento perfecto. La moda ha cambiado radicalmente desde 2006: el imperio de Anna Wintour (inspiración clara de Miranda) enfrenta la digitalización, con Vogue adaptándose a Instagram y los influencers robando portadas. Weisberger, ahora una autora consolidada, ha visto su historia trascender generaciones, influyendo en series como ‘Emily in Paris’ o ‘Gossip Girl’. Frankel, quien dirigió la original, regresa para capturar esa sátira aguda, con diálogos que prometen ser tan cortantes como un bisturí de diseñador.