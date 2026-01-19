En un hallazgo que sacude los anales de la historia científica colombiana, el manuscrito original del “Memorial de Caldas” —desaparecido desde 1848— De Francisco José de Caldas resurge de un archivo privado de la familia Pombo para ser subastado este martes 20 de enero a las 7:00 p.m. en Bogotá Auctions, la pionera casa de subastas del país. Esta pieza autógrafa de Francisco José de Caldas, el “sabio de la independencia” fusilado en 1816, no solo es un documento excepcional, sino la joya más valiosa jamás ofrecida en una subasta pública en Colombia, según expertos.

Redactado el 30 de septiembre de 1808 bajo el título “Sor. Secretario del Virreinato, juez comunicado para los asuntos de la Expedición Botánica en Santafé”, el memorial destila la genialidad de Caldas. En sus páginas, el popayano de 26 años detalla observaciones botánicas precisas de su trabajo entre 1802 y 1806 en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada —iniciativa de Carlos III para catalogar la biodiversidad americana—.

Reclama justicia por sus aportes ignorados, critica la gestión de José Celestino Mutis (su mentor y rival), y advierte sobre el deterioro de las plantas recolectadas en el Jardín Botánico de Santafé. Dos anotaciones manuscritas del general Joaquín Acosta, quien lo transcribió en 1848 para el Semanario de la Nueva Granada en París, lo convierten en un artefacto vivo. “Es un testimonio irrepetible de la ciencia neogranadina y un hito para nuestro patrimonio documental”, declara Timothée de Saint Albin, cofundador y director del Departamento de Libros, Documentos, Mapas y Grabados Antiguos de Bogotá Auctions.

Tras 175 años en las sombras: el manuscrito perdido de Francisco José de Caldas reaparece y se subasta en Bogotá

La singularidad del texto de Francisco José de Caldas

De Saint Albin, titular de un posgrado en Historia por la Universidad París I Panthéon-Sorbonne y egresado del Instituto Nacional de Lenguas Orientales (INALCO), enfatiza su singularidad: “Hemos manejado cartas de Jiménez de Quesada de la Conquista, pero nada iguala al Memorial de Caldas en magnitud histórica”. Junto a él, Charlotte Pieri dirige la operación: abogada e historiadora del arte por París I, museóloga de la Escuela del Louvre, con experiencia en Tajan, Sotheby’s París e Instituto Unidroit en Roma. Docente de Mercados del Arte en Los Andes desde 2014, Pieri martilla las subastas y vela por la protección patrimonial.

La subasta abarca 380 lotes en dos sesiones: presencial con virtual y exclusiva online. Destacan un retrato de Simón Bolívar (ca. 1827, óleo sobre tabla de 26×20 cm, atribuido al peruano José Gil de Castro, retratista libertador), primeras ediciones firmadas de Gabriel García Márquez —como Cien años de soledad—, un Atlas de Colombia autografiado por presidentes de la era Paz, el acta original de Independencia de Cundinamarca (1813), una rarísima traducción bogotana de la Constitución de EE.UU. (1812), álbumes fotográficos del XIX y grabados sobre Cartagena, Hispanoamérica y Bolívar. Otros tesoros incluyen documentos de la Expedición Botánica y libros coloniales y modernos.

Antes de las pujas, una exposición gratuita abre las puertas de Bogotá Auctions (Calle 70 #10A-59): lunes a viernes de 11 a.m. a 6 p.m., sábados de 11 a.m. a 5 p.m. El catálogo digital, con imágenes de alta resolución, está en www.bogotaauctions.com, ideal para pujar remotamente desde Colombia o el mundo.

Este evento trasciende lo comercial: revive a Caldas, el autodidacta que midió el Pico de los Nevados y fundó la prensa independentista, en un momento donde Colombia redescubre su herencia científica.

