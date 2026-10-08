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Anne Carson, poeta, ensayista y traductora canadiense, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026, anunció la Academia Sueca.

Carson, nacida en Toronto en 1950, fue reconocida por una obra que la Academia describió como “audaz e inventiva” y que, “en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La escritora ha desarrollado durante toda su carrera una doble relación con la literatura: como poeta y como estudiosa de los clásicos. En 1981 publicó su tesis doctoral en literatura clásica, Odi et Amo Ergo Sum, y desde entonces ha combinado la escritura de poesía con la traducción y la enseñanza universitaria.

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CANADA – NOVEMBER 23: Anne Carson (Photo by Peter Power/Toronto Star via Getty Images)

La Academia Sueca señala que buena parte de su producción literaria se encuentra en la intersección entre “la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados”. La propia Carson ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de su trabajo.

Esa relación con las palabras también se extiende a su trabajo como traductora. Sus versiones de textos del griego clásico pueden entenderse, según el Comité Nobel, como obras independientes. Entre ellas se encuentran su traducción de los fragmentos de Safo reunidos en If Not, Winter (2002), además de Electra y Antigone, de Sófocles, y Bakkhai, de Eurípides.

Una escritora que hace dialogar a los clásicos con el presente

El punto de partida de la obra de Carson puede encontrarse en Eros the Bittersweet, publicado en 1986. En este largo ensayo, la escritora parte de una expresión de Safo para pensar a Eros como una combinación de dolor y dulzura. Para Carson, la distancia entre quien ama y quien es amado es precisamente aquello que pone en movimiento el deseo y el poema.

Ese procedimiento se convertiría en una de las características de su literatura: poner en relación voces y épocas diferentes para producir nuevos significados. En Economy of the Unlost, por ejemplo, enfrenta al poeta griego del siglo VI a. C. Simónides de Ceos con Paul Celan; mientras que en Men in the Off Hours establece un diálogo entre el historiador griego Tucídides y Virginia Woolf.

Para la Academia, estas asociaciones inesperadas le han permitido alejarse de una poesía lírica centrada exclusivamente en el yo y desarrollar nuevas formas de literatura contemporánea. Su escritura se desplaza entre la poesía clásica y moderna, pero también entre diferentes géneros y disciplinas artísticas.

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NEW YORK, NEW YORK – NOVEMBER 20: Anne Carson attends the 75th National Book Awards at Cipriani Wall Street on November 20, 2024 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Uno de los ejemplos más claros de esa libertad formal aparece en The Glass Essay, incluido en Glass, Irony, and God(1995). Es un poema extenso que también funciona como una historia sobre el duelo y el amor no correspondido. La narradora, una mujer abandonada por su marido, visita a su madre en unos páramos desolados y lleva consigo la obra de Emily Brontë. Los paisajes y el mundo interior de Brontë terminan incorporándose al relato.

El resultado es una obra que puede leerse simultáneamente como poema, historia y ensayo sobre el abandono. Para Carson, una forma no excluye a la otra: la historia necesita de la poesía y la poesía de los desplazamientos y saltos de la historia.

Autobiography of Red, una de sus obras fundamentales

En 1998 Carson publicó Autobiography of Red: A Novel in Verse, una de las obras que mejor representa su capacidad para actualizar la tradición clásica.

La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

El libro parte de fragmentos del poeta griego Estesícoro, del siglo VI a. C., sobre Geryón, un monstruo alado de color rojo. En el mito, Heracles mata a Geryón y roba su ganado como parte de uno de sus trabajos. Carson transforma esa figura en un personaje contemporáneo y vulnerable: un joven que ama a su madre, que ha sufrido abusos sexuales y que se enamora de Heracles.

La antigua historia se convierte así en una novela de formación escrita en verso. El mito permanece, pero sus personajes y conflictos adquieren otra dimensión.

La pregunta que atraviesa la obra es tan antigua como la historia que la origina: ¿qué sucede cuando se ama a alguien que terminará destruyéndonos?

Del matrimonio al duelo

La experimentación de Carson también aparece en The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos, publicado en 2001. El libro cuenta la relación conflictiva con un marido infiel a través de 29 episodios, cada uno de ellos abierto con versos del poeta romántico John Keats.

La frase de Keats sobre la belleza y la verdad es confrontada aquí con una relación agotadora y dolorosa. Carson vuelve a combinar, de esta manera, distintas voces y formas para construir una obra en la que el humor y la ironía conviven con la experiencia del fracaso amoroso.

Otro de sus trabajos más particulares es Nox, de 2010, escrito a partir de la muerte de su hermano Michael. El libro adopta la forma de una caja que contiene un acordeón desplegable con fotografías, cartas y otros textos. En él aparece también una tercera voz: la del poeta romano Catulo, cuyo poema 101 fue escrito en memoria de su propio hermano muerto en tierras extranjeras. Carson incorpora además su traducción del poema.

Una literatura sin fronteras de género

La experimentación formal ha continuado en sus trabajos más recientes. Float, publicado en 2016, está compuesto por 22 pequeños libros sobre distintos temas que pueden leerse en cualquier orden. Wrong Norma, de 2024, reúne textos diversos y tiene un marcado carácter performativo.

A lo largo de su carrera, Carson también ha colaborado con artistas visuales, coreógrafos y directores de ópera y teatro. Esa libertad frente a las expectativas y reglas literarias es, según el Comité Nobel, una de las razones de la importancia que su obra ha adquirido desde la década de 1990 en la escena internacional del arte y la literatura.

Con el Nobel de Literatura 2026, la Academia Sueca reconoce precisamente esa capacidad para hacer que la tradición clásica dialogue con el presente y para convertir la literatura en un espacio donde poesía, ensayo, traducción, teatro, memoria y otras formas artísticas puedan convivir.

Anne Carson recibe así el máximo reconocimiento de las letras por una obra que, durante más de cuatro décadas, ha buscado nuevas posibilidades para las palabras y para las formas de contar.Cinco libros para conocer a Anne Carson

El Nobel convierte ahora su obra en una lectura de interés para nuevos lectores.

Estos son cinco libros que permiten acercarse a algunas de las preocupaciones centrales de la escritora canadiense.

Eros: poética del deseo

La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Publicado originalmente en 1986 como Eros the Bittersweet, este ensayo fue el primer libro de Carson y uno de los que mejor explica su relación con la literatura clásica.

La autora parte de Eros y de la poesía de Safo para preguntarse qué sucede cuando deseamos aquello que no tenemos. El deseo aparece como una experiencia paradójica: queremos aquello que está ausente y, una vez que lo conseguimos, deja de ser aquello que deseábamos.

Carson recorre en el libro textos y autores de la tradición occidental para pensar esa contradicción. Safo, Platón, Stendhal y otros escritores aparecen en una investigación que está a medio camino entre la crítica literaria, el ensayo y la poesía. La obra también anticipa una de las características centrales de Carson: utilizar el estudio de los clásicos como una forma de preguntarse por experiencias profundamente contemporáneas.

La belleza del marido

La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Publicado en 2001, La belleza del marido lleva un subtítulo que resume bien el espíritu de Carson: Un ensayo narrativo en 29 tangos.

El libro cuenta la historia de un matrimonio que se desmorona a través de 29 fragmentos concebidos como tangos. La estructura vuelve a desafiar las fronteras entre poesía, narración y ensayo.

El deseo, la infidelidad, la belleza y la pérdida aparecen en una historia en la que Carson utiliza una experiencia íntima para explorar también las posibilidades de la forma poética. La obra recibió el Premio T. S. Eliot y es considerada una de las piezas fundamentales de su trayectoria.

Decreación

La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Publicado originalmente en 2005, Decreación reúne poesía, ensayos y una ópera para explorar una pregunta relacionada con la desaparición del yo.

El concepto que da título al libro procede de la filósofa Simone Weil y plantea la posibilidad de “deshacer” al individuo, de apartarse de la idea de un yo estable. Carson convierte esa idea filosófica en una exploración literaria que atraviesa distintas formas y voces.

El libro es, además, una muestra de la manera en que Carson ha construido una obra difícil de clasificar: una escritura que puede pasar del poema al ensayo y del ensayo a la escena sin aceptar fronteras rígidas.

Flota

La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

En Flota, publicado originalmente en 2016, Carson lleva todavía más lejos esa voluntad de experimentar con las formas.

El libro reúne textos de diferentes extensiones y registros, con una escritura que se mueve entre poesía, prosa, memoria, imágenes y reflexión. El mito, la belleza, la pérdida y el paso del tiempo aparecen como materiales para una obra que vuelve a preguntarse qué puede hacer la literatura con sus propias convenciones.

La crítica ha señalado precisamente el carácter híbrido de la obra de Carson, cuya producción incluye poemas, ensayos, crítica en prosa, libretos y novelas en verso.

Albertine

La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

En Albertine, Carson dirige su atención hacia Marcel Proust y uno de los personajes centrales de En busca del tiempo perdido.

La autora utiliza a Albertine como punto de partida para pensar algunas de las preguntas que atraviesan la literatura: el deseo, la sexualidad, la muerte, la memoria y la manera en que recordamos aquello que hemos perdido.

Como ocurre con su aproximación a los autores clásicos, Carson no se limita a interpretar a Proust. Lo convierte en materia para una nueva investigación literaria.

Una Nobel que hizo de los clásicos una materia viva

La elección de Anne Carson confirma el interés del Nobel por una literatura que desafía las fronteras convencionales. En su caso, esa ruptura ocurre a partir de una relación particularmente profunda con la tradición clásica.

Carson comenzó su carrera editorial con Eros the Bittersweet, un ensayo publicado en 1986 que ya establecía el modelo que desarrollaría durante las décadas siguientes: tomar materiales de la literatura griega y utilizarlos para construir una escritura contemporánea, híbrida y difícil de clasificar.

Su obra también incluye Autobiography of Red, una novela en verso que retoma el mito de Geryón y Heracles; Men in the Off Hours, que mezcla poemas, ensayos y otras formas; y traducciones de autores como Safo y Eurípides.

Ahora, a los 76 años, esa trayectoria recibe el máximo reconocimiento de la literatura mundial.

Anne Carson es la Nobel de Literatura de 2026: una escritora que ha pasado buena parte de su carrera leyendo a los muertos para encontrar en sus palabras nuevas maneras de hablar del presente.