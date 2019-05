El primer museo digital en el mundo

View this post on Instagram

季節にあわせて移ろい変わる作品群。12月には、「呼応するランプの森」の新色ほか、「お絵かきクリスマス」の展示や「EN TEA HOUSE」での凍結玉緑茶(玉緑茶のアイスクリーム)の販売などを開始します。お楽しみに! Limited time seasonal winter artworks will be coming to teamLab Borderless in Odaiba, Tokyo! From December onward, visit the EN TEA HOUSE to try our new Frozen Green Tea (green tea ice cream).