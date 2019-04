If you don’t love I’ll cut your face: el homenaje a las Hermanitas Calle nominado en Berlín

Lo que nació de una idea entre dos amigos hoy es un proyecto que compite en el Berlin Video Music Awards. Conversamos con su director.

De una charla entre amigos, como nacen muchos buenos proyectos salió la idea de hacer un homenaje a la música de las Hermanitas Calle en versión deep house. Poison Arrow es una D.J. y artista colombiana, residente en Berlín, que tenía esta idea en la cabeza y encontró en el director Lucho Parada, con amplia experiencia en el mundo audiovisual, al aliado para llevarla a cabo.

Después de pensarlo durante algún tiempo, incluso de abandonar el proyecto por diferentes obstáculos, el video salió a la luz y hoy está compitiendo en el Berlin Video Music Awards, que se realizarán del 30 de mayo al 1 de junio, uno de los festivales más importantes de videoclips en el mundo.

Conversamos con el director sobre el video y su reconocimiento.

¿Cómo empezó a trabajar con Poison Arrow?

El verdadero nombre de ella es Natalia Escobar y es de Manizales. Nos conocimos hace mucho tiempo y nos volvimos amigos. De inmediato nos conectamos forma de pensar y de hacer las cosas. Ella estaba empezando su proyecto musical y también es artista visual, así que casi de inmediato nos volvimos amigos.

Ella lleva un buen tiempo experimentando con su música y hace rato vive en Berlín. Cuando yo estuve en la Berlinale me dijo que tenía una idea de hacer un homenaje a las Hermanitas Calle y a los crímenes pasionales, pero en música electrónica, y no sabía qué tan complicado podría ser tenerlas a ellas en el video. Yo le dije que si lo quería hacer solo tenía que arrancar. Eso fue hace ocho años.

El equipo de producción durante el rodaje del videoclip en Manizales.

¿Desde ese momento comenzaron con el proyecto?

No. El tiempo pasó después de que hablamos y hasta hace poco más de un año me dijo que si me acordaba del proyecto y me pasó los tracks. A mí me encantaron y me dijo que quería que yo dirigiera el video.

Carolina Gaitán, la actriz que protagonizó la novela de las Hermanitas Calle, me ayudó a conseguir el contacto de ellas y cuando le contamos a Fabiola Calle, le encantó el proyecto.

Natalia se trajo una cámara de Berlín para grabar y el video lo hicimos con las uñas.

¿En dónde se rodó?

En Manizales. Allá todos los amigos de ella nos ayudaron a montar la producción. Empecé a hacer un plan de rodaje, a hacer un cronograma y a visitar locaciones. Todo esto mientras andaba con otros proyectos, fue una locura.

¿Cuáles fueron las influencias para el video o qué quisieron destacar en él?

Ella quería hacerle un homenaje a su infancia, los lugares que visitaba, incluso sale el señor que le ha lustrado las botas a la familia desde hace años. Fue como una forma de sanar su niñez a través del video. Incluso sale uno de sus grandes amores de infancia que es el torero Andrés de los Ríos. Con él nos pasó una historia triste mientras estábamos editando el video.

Cuando estábamos en posproducción recibí una llamada y nos dijeron que se había suicidado. Esto cambió totalmente el proyecto, incluso pensamos en dejarlo ahí. Al mes Natalia se apropió de la edición del video y cambió su participación. Me envió la reedición, la pulimos y ese fue el resultado final.

¿Ahí decidieron aplicar a convocatorias con el video?

Primero nos ganamos una mención honorífica en el Bogotá Video Music Awards el año pasado y en diciembre Natalia me dijo que estaba abierta la convocatoria del Berlin Video Music Awards, y decidimos enviar dos videos: If you don’t love me I’ll cut your face y Casa Show, que fue un video que salió de la secuencia que grabamos en el billar.

¿En qué consiste este festival y por qué es tan importante?

Es un festival muy grande, parecido al Bogoshorts, pero no se especializa en cortos sino en videoclips. Tiene una movida cultural muy grande alrededor de él. Durante tres días hay exhibiciones, charlas, muestras de cine, masterclasses, en fin. Entre los nominados hay nombres de artistas muy reconocidos como Sean Paul, Panic! At The Disco, Chemical Brothers, solo por nombrar algunos.

¿En qué categoría están nominados?

Teníamos la posibilidad de presentarnos en dos categorías: la categoría principal o “Low Budget”, en la que terminó nominada porque el video está hecho con las uñas.

¿Cree que el videoclip actualmente tiene la importancia que tuvo con el auge de MTV?

Estoy seguro que el videoclip está cobrando mucha fuerza. Hubo un momento en el que, con la llegada de las nuevas plataformas, todo cayó en un limbo, incluso dijeron que el videoclip iba a morir. MTV mutó horriblemente y los otros canales eran muy especializados. Pero cuando el contenido en Youtube, Instagram o cualquier otra plataforma se comenzó a monetizar, las marcas se dieron cuenta del poder que tenían estos contenidos para generar ingresos y eso es muy importante.