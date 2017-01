Angie Cepeda completó el cuestionario Diners

Esta mañana me desperté…

Con ganas de dormir cinco minuticos más.

Mi mayor extravagancia es…

Querer no pensar tanto.

Mi héroe favorito de ficción…

Heroína. Elizabeth Bennet, de Orgullo y prejuicio.

Mi mejor amiga dice que soy…

Complicada para hacer planes a largo plazo.

Lo mío es la improvisación.

La persona más famosa en mi celular es…

Robert Duvall.

Lo más lindo que me han dicho es…

“Esa mirada tuya que me miró un poquito más que las demás”.

Me desespera…

Desesperarme.

La gente dice que soy…

Impaciente.

Le tengo fe a…

La humanidad.

No esperen que…

Me quede de brazos cruzados cuando sé que me tengo que mover.

El último libro que compré…

Distancia de rescate, de Samanta Schweblin.

El talento que desearía tener es…

Escribir ficción bien.

Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida, sería…

Papitas fritas caseras con salsa de tomate.

Le tengo pánico a…

La maldad.

La última exposición a la que fui…

Bowie, del fotógrafo Terry O’Neill.