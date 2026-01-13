La publicación Official Aviation Guide publico recientemente el informe Las rutas de vuelo más concurridas de 2025 y Colombia tiene un puesto destacado. En Latinoamérica, la ruta Bogotá (BOG)-Medellín (MDE) se posiciona como la más transitada de la región con 6.2 millones de asientos programados, consolidando el liderazgo de Colombia en el tráfico aéreo doméstico según el último informe de Rutas de Vuelo más concurridos del Mundo de OAG en el que se ofrece una imagen clara de dónde han estado volando más los viajeros a lo largo del año. El Dorado de Bogotá registró 45.8 millones de pasajeros en 2024 y mantiene su posición como el aeropuerto más movido de Latinoamérica en 2025, con crecimiento del 13.2% en rutas internacionales.​

La región alcanzó récord de 42.3 millones de pasajeros en enero 2025, con incrementos significativos en rutas intra-regionales como Brasil-Chile (+41%) y Colombia-Panamá (+48%).​

Dominio asiático en las rutas mundiales

El aeropuerto de Jeju, epicentro de la ruta aérea más transitada del mundo 2025 (Jeju-Seúl Gimpo: 14.4M asientos), opera desde 1968 como segundo hub de Corea del Sur con 29.6 millones de pasajeros anuales. Foto. Johnathan21/ Shutterstock

Asia domina las rutas de vuelo más concurridas del mundo en 2025, con nueve de las diez principales rutas concentradas en la región Asia-Pacífico según datos de OAG y Condé Nast Traveler. La ruta Jeju (CJU)-Seoul Gimpo (GMP) lidera globalmente con 14.4 millones de asientos programados, seguida por Sapporo New Chitose-Tokyo Haneda con 12.1 millones.​

Top 10 rutas aéreas mundiales 2025

Estas son las rutas con mayor capacidad de asientos programados:

Rank Ruta Asientos programados 1 Jeju (CJU) – Seoul Gimpo (GMP) 14,384,766 ​ 2 Sapporo New Chitose – Tokyo Haneda 12,099,499 ​ 3 Fukuoka – Tokyo Haneda 11,496,706 ​ 4 Hanoi – Ho Chi Minh City 11,078,775 ​ 5 Jeddah – Riyadh 9,819,558 ​ 6 Melbourne – Sydney 8,951,497 ​ 7 Tokyo Haneda – Okinawa Naha 8,052,864 ​ 8 Mumbai – Delhi 7,642,016 ​ 9 Beijing – Shanghai Hongqiao 7,454,950 ​ 10 Shanghai Hongqiao – Shenzhen 7,138,673 ​

Rutas internacionales más transitadas

Hong Kong (HKG)-Taipei (TPE) lidera internacionales con 6.8 millones de asientos (+1% vs 2024). Kuala Lumpur (KUL)-Singapore Changi (SIN) registra 5.6 millones con tarifa promedio de $62. New York JFK-London Heathrow cierra el top 10 internacional con 3.97 millones de asientos.​

Detalle de rutas latinoamericanas

El Dorado, el aeropuerto más movimentado de Latinoamérica con 45.8 millones de pasajeros en 2024, opera la ruta doméstica más transitada de la región: Bogotá-Medellín (6.2M asientos en 2025). Foto. Markus Mainka/ Shutterstock.

Bogotá-Medellín: 6.2 millones de asientos, la más importante de Colombia y Latinoamérica según OAG. ALTA reporta 484,000 pasajeros en enero 2025.​

São Paulo-Río de Janeiro: Segunda ruta regional clave con 376 vuelos semanales (GOL: 156, LATAM: 143, Azul: 77), operados con Embraer 195.​

Otras conexiones destacadas incluyen Campinas-Río (48 vuelos) y São Paulo GRU-Río SDU (14 vuelos). Cartagena-Medellín creció 75% con 339 vuelos adicionales.​

Crecimiento en Colombia y la región

El Dorado lidera Latinoamérica en pasajeros, con nuevas rutas de Emirates, Edelweiss y JetSMART. LATAM y Avianca dominan tras la salida de Viva Air y Ultra Air. Colombia creció 13.2% internacionalmente (2.3 millones pasajeros), destacando Medellín-Panamá (+48%) y Medellín-Buenos Aires (170 vuelos mensuales).​

Latinoamérica registró 10.5% crecimiento intra-regional (5.3 millones pasajeros): Brasil-Argentina (+31%), Florianópolis-Santiago (+57%), México City-Dallas (+28%).​

Norteamérica y tendencias globales

New York JFK-Los Angeles lidera EE.UU. con 3.4 millones de asientos (+9% vs 2024). Vancouver-Toronto registra 3.65 millones en Canadá.​

Siete de las diez rutas internacionales globales son asiáticas. China mantiene Beijing-Shanghai Hongqiao (7.5 millones), Vietnam destaca Hanoi-Ho Chi Minh (11 millones, tarifa $67), Japón tiene tres rutas en top 10 mundial, India posiciona Mumbai-Delhi (octava global).​

Estas estadísticas reflejan recuperación pospandemia liderada por rutas de alta frecuencia en Asia y Latinoamérica, donde Bogotá-Medellín confirma el peso de Colombia en la aviación regional.

¿Cómo se calculan las rutas de vuelo más concurridas?

Las rutas de vuelo más concurridas se definen como aquellas con el mayor volumen de asientos programados de las aerolíneas en el año 2025. Los datos son para vuelos en ambas direcciones en cada ruta. El informe anual de Rutas Más Ocupadas se recopila de los informes mensuales de Rutas Más Ocupadas ahora mismo, que se obtienen del Analizador de Horarios de OAG en la primera semana de cada mes.

Los datos reflejan el año más reciente para las rutas de aviación nacionales y transfronterizas programadas más concurridas en cada categoría. Los datos de capacidad histórica para 2019 y 2024 se han utilizado para comparar. Los datos de tarifas aéreas se calculan como el promedio anual de la tarifa aérea de ida más baja disponible a la salida, con precios agregados en la primera semana de diciembre e informados en dólares estadounidenses (USD$).