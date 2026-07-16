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En ciertos lugares del mundo existen fenómenos asombrosos que se han convertido en motivos para viajar. Uno de esos son las reconocidas y tan anheladas auroras boreales, que dependiendo de una serie de factores son visibles o no. Es por esto que solo un número reducido de países tiene el privilegio de poder presenciarlas. Algunas de estos países, según National Geographic, son:

Noruega

Vista de invierno en el pueblo de Hamnoy con auroras boreales. (Aurora boreal). Locación: Hamnoy, Moskenesoya, Lofoten; Noruega, Europa. Foto: Vadym Lavra / Shutterstock

Noruega, por su ubicación y geografía, es uno de los países en donde mejor se pueden ver las reconocidas auroras boreales o luces en los cielos. Apenas el cielo se torna negro comienza a salir luces de colores que convierten el paisaje en un plano mágico y lleno de vida. Sobre todo es mayor la probabilidad de observarlo al Norte de Noruega, en donde las oscuridad comienza muy temprano y terminan muy tarde.

La mejor época para ver la aurora boreal en Noruega puede variar según varios factores; por un lado, entre septiembre y octubre es la época en la que estadísticamente hay mayor posibilidad de ver las auroras, sin embargo, al ser un periodo con muchas horas diurnas y pocas las horas nocturnas se limita la posibilidad de apreciarlas. Por otro lado, entre noviembre a febrero puede ser una buena época para ver las auroras debido a la oscuridad de los días, sin embargo, con la llegada del invierno puede aumentar la posibilidad de que se formen nubes impidiendo así que se pueda observar estos fenómenos luminosos.

Islandia

Aurora boreal sobre la cascada Aegissidufoss en el norte de Islandia Noche de invierno. Foto: Alberto Garcia Guillen / Shutterstock

Otro de los puntos geográficos bendecidos por este fenómeno es Islandia. Los mejores meses para observar las auroras son desde finales de septiembre hasta principios de abril, ya que es la época en donde la oscuridad tiene más horas que el día. Se recomienda contratar un guía para descubrir los lugares claves para observar este fenómeno, hospedarse en un hotel especializado para ver estas auroras o alquilar un carro y alejarse de la ciudad para poder observar la intensidad de los colores en el cielo.

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Finlandia

Aurora boreal (aurora boreal) sobre un bosque nevado en Laponia, Finlandia. Foto: Valdis Skudre / Shutterstock

Desde finales de agosto hasta abril es la mejor época para ver las auroras boreales en Finlandia, sobre todo en Laponia y al norte de la Región de los Lagos. Con una posibilidad de observar las auroras por 150 noches al año, este país nórdico se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para quienes desean contemplar este fenómeno natural. Sus extensos paisajes cubiertos de nieve, la baja contaminación lumínica y su ubicación dentro del Círculo Polar Ártico ofrecen condiciones ideales para apreciar los destellos verdes, violetas y rosados que iluminan el cielo nocturno.

Además, la experiencia se complementa con actividades invernales como paseos en trineo, safaris para observar fauna ártica y alojamientos diseñados especialmente para disfrutar de las auroras desde la comodidad de una habitación.

Suecia

Aurora boreal en el Parque Nacional Abisko. Laponia, parte norte de Suecia. Foto: Tomasz Wozniak / Shutterstock

Por otro lado, en Suecia, específicamente en la Laponia sueca, se puede observar este fenómeno a partir de finales de septiembre y hasta principios de marzo. Gracias a su ubicación en el extremo norte del país, esta región ofrece algunas de las mejores condiciones del mundo para contemplar las auroras boreales, con cielos oscuros, aire limpio y escasa contaminación lumínica. Destinos como el Parque Nacional Abisko son especialmente populares entre los viajeros, ya que suelen registrar un alto número de noches despejadas durante el invierno.

Canadá

Aurora Borealis, auroras boreales, mayo 2024, Alberta, Banff, Canadá. Foto: Matthew James Ferguson / Shutterstock

Canadá es otro país en donde se pueden observar las auroras boreales, sobre todo en Yellowknife, al noroeste del país, que es conocida como la capital del fenómeno. Es uno de los destinos en donde hay más posibilidades de ver las auroras, específicamente desde septiembre hasta marzo. Hay otras zonas del país en donde se pueden ver, como: Whitehorse, Banff y Jasper (durante verano), Churchill o Manitoba (en donde, además, también hay una posibilidad de ver osos polares.

Alaska

Una vista espectacular del cielo nocturno de Alaska, con una vibrante y giratoria exhibición del Aurora Borealis sobre una cordillera distante. Foto: Wirestock Creators / Shutterstock

El norte de Alaska, sobre todo Fairbanks y Anchorage, es uno de los destinos ideales para los amantes de la auroras boreales. Debido a su poca contaminación lumínica, ubicación y horarios en donde hay más noches que días, la convierte en una de las zonas más privilegiadas a la hora de ver los colores verdosos, violetas y moradas en los cielos despejados.