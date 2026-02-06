Estos hoteles de lujo con naturaleza cerca a Bogotá son ideales para tener un encuentro romántico y de total relajación. Haga sus reservas desde ya porque son bastante solicitados.

1. Maloca glamping hoteles de lujo con naturaleza

Inspirado en las malocas – viviendas comunitarias de los indígenas en el Amazonas- este lugar rodeado por más de 10.000m2 de bosques nativos, en Guasca, Cundinamarca, es un paraíso para quienes desean conectarse con el medio ambiente muy cerca a Bogotá. En la noche es posible apreciar el brillo de las estrellas y arrullarse con el sonido de los búhos.

Cada una de las cinco malocas -la vista cambia de acuerdo con la ubicación- está perfectamente adecuada, y cuenta con baño –con agua caliente- y deck privado.

La temperatura dentro de estas tiendas ecológicas está garantizada por lencería, plumones y cobijas térmicas.

Muy cerca de este lugar hay reservas naturales ideales para hacer senderismo y avistamiento de aves.

En 2026, la tarifa por noche continúa ajustándose a las temporadas del año e incluye un desayuno que se entiende como la primera declaración de intenciones de la casa, con productos frescos, preparaciones cuidadas y una mesa que invita a comenzar el día sin prisa. El restaurante, cuya cocina se sostiene en los ingredientes de la región y en el conocimiento que sus anfitriones tienen del territorio, ofrece un menú amplio que cambia con frecuencia y que permite recorrer sabores locales desde una mirada contemporánea. A pocos pasos, el Búho café bar se convirtió en un punto de encuentro donde la carta de bebidas y cocteles acompaña las tardes largas y las conversaciones que se extienden hasta la noche.

La experiencia trasciende el descanso en medio del verde gracias a una serie de actividades que conectan al visitante con el paisaje que rodea el proyecto. Los paseos en bicicleta de montaña atraviesan caminos rurales y permiten comprender la geografía del lugar a otra velocidad. Las visitas al Parque Natural Chingaza abren la posibilidad de acercarse al páramo y a su biodiversidad, mientras que la navegación por la laguna de Guatavita propone un acercamiento pausado a uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la región.

Quien llega encuentra un punto de partida para explorar y al mismo tiempo un espacio al cual regresar al final del día, con la certeza de que la hospitalidad, la cocina y el entorno forman parte de una misma experiencia. Más información en booking.com.

2. La Nuit hoteles de lujo con naturaleza

Ubicado a menos de dos horas de Bogotá, entre San Francisco y La Vega, Cundinamarca, y rodeado por fincas cafeteras y trapiches, este ecohotel tiene un encanto único y especial.

Los ecolodges son estructuras de madera elevadas, con techos de palma hechos por artesanos de Córdoba.

En 2026, este proyecto consolidó su vocación de refugio gastronómico en medio de la naturaleza con una propuesta que ha madurado con el paso del tiempo y la experiencia acumulada de sus creadores. Los cuatro ecolodges privados, distribuidos con discreción en una hectárea de jardines donde la vegetación parece imponerse sobre cualquier intervención humana, se integran hoy a un concepto más amplio de hospitalidad consciente, en el que el descanso, la contemplación y la cocina dialogan con el entorno de manera armónica. Detrás de esta iniciativa permanecen Luz Beatriz Vélez, recordada por su trabajo en Abasto, y su pareja, el francés Guy Mijola, quienes trasladaron su conocimiento culinario a este rincón donde el lujo se expresa a través de los detalles y la calma.

La experiencia se articula alrededor de la mesa con una coherencia que atraviesa todo el proyecto. La cocina dejó de ser un complemento para convertirse en el eje narrativo de la estadía, con menús que cambian según la cosecha, el clima y la disponibilidad de productores cercanos, y con preparaciones que respetan la identidad de cada ingrediente. La honestidad del producto continúa como principio rector, acompañada por una creatividad que evita artificios y que se sostiene en técnicas depuradas y sabores precisos. Los huéspedes no encuentran una carta extensa, encuentran una conversación culinaria que se renueva a diario y que responde al territorio.

Cuando cae la noche, el lugar adquiere una atmósfera íntima alrededor de la mesa compartida, donde el vino, la conversación pausada y el murmullo de la naturaleza construyen una escena que recuerda la tradición de los hoteles de lujo insertos en paisajes exuberantes, aunque aquí la experiencia se siente más personal y menos ceremoniosa. Este proyecto ha logrado en 2026 algo que pocos espacios consiguen, que el visitante perciba que no llegó a un hotel, llegó a la casa de dos cocineros que decidieron abrir su mundo a quienes buscan desconectarse del ruido y reencontrarse con el placer sencillo de comer bien en medio del verde.

La gastronomía, a cargo de los propietarios, es uno de los atractivos de La Nuit.

Entre las actividades recomendadas están las caminatas por los valles y las excursiones a las cascadas del Chupal o la laguna del Tabacal.

Más información en www.lanuit.com.co