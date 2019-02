Bradley Cooper y Lady Gaga en la cima de Hollywood con ‘A star is born’

Cine Colombia lanzó su pasaporte especial para ver todas las películas de los Premios Óscar, como, esta joya musical en la que Cooper debuta como director.

Lady Gaga se despojó de sus vestidos excéntricos para convertirse en una cantante country en su primer papel protagónico. Junto a ella estuvo Bradley Cooper, quien debutó a su vez como director de una historia que recuerda a la estrella de los años 70: Barbra Streisand.

El director pasó la prueba con creces. Además de estar nominado a los principales premios de la industria, también supo llevar esta biografía con una línea de veracidad y melodrama que lo pone como una de las gratas revelaciones de 2019.

A Star is Born cuenta la historia de Jackson Maine (Cooper), un artista de música country que alcanzó el estrellato, a pesar de su dependencia a las drogas y el alcohol. Antes de tocar fondo, Maine escucha la gloriosa voz de Ally (Lady Gaga) en un bar. De ahí, la estrella de country le insiste para explotar su talento hasta llevarla a lo más alto de la fama y a lo más bajo de las presiones de un artista que se forjó de la noche a la mañana.

Cooper abandonó todas las recetas para hacer una película exitosa, común y corriente. En primer lugar, el director de 44 años prefirió enfocarse en la buena presentación musical y tiempos muy cortos de amor, que dejan al espectador en vilo, lo que termina siendo el gran gancho de la historia.

Entre tanto, el estadounidense confesó que tomó influencias de David O. Russell (American Hustle), para mostrar la intimidad y el mal estado del protagonista. Por otro lado, Gaga fue una apuesta que rindió frutos rápidamente. La cantante, quien había actuado solamente para sus videos musicales, se devoró el protagonismo y entregó una versión feroz y auténtica de Ally, a lo que la crítica no se pudo contener para ponerla entre las nominadas a Mejor actriz.

Por último, y más importante, A star is born muestra la humildad de Cooper que usa la película para decir al mundo: “la mujer no necesita un hombre para brillar”, pues Ally dirige su carrera a la perfección y es independiente. Además no robar el protagonismo a la historia con detalles histriónicos, sino con una presentación soberbia y completa de los personajes sin dejar cabos sueltos, a lo que podemos decir que no solo nació una estrella con, Lady Gaga como actriz, sino también nació un director que promete grandes historias en un futuro no muy lejano.

¿Qué le pareció A Star is born?