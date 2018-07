Roberto Burgos Cantor es el ganador del Premio Nacional de Novela 2018

Su novela ‘Ver lo que veo’ fue elegida por el jurado como la mejor novela colombiana del año.

El jueves 26 de julio se reconoció a Roberto Burgos Cantor como ganador de la tercera versión del Premio Nacional de Novela entregado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. El escritor cartagenero es el tercero en ganar este reconocimiento y se une a Evelio Rosero Diago (2014) y a Octavio Escobar Giraldo (2016).

El jurado, compuesto por el escritor mexicano Álvaro Enrique y los colombianos Luis Fayad y Liliana Ramirez, anotó en el acta que ‘Ver lo que veo’ “es una novela de un gran propósito literario. Montada en una estructura compleja, que alterna los monólogos con la narración en tercera persona, en una progresión de imágenes visuales compuestas mediante un lenguaje al mismo tiempo personal y universal”.

“Yo estaba buscando un acercamiento a ese mundo de la gente que no tiene un nombre, que no tiene un lugar en las páginas sociales; buscaba fundamentalmente un mundo sin voz y un mundo sin lugar. Con esta novela empecé la respuesta a esa búsqueda, con la convicción de que en esa gente humilde, muchas veces silenciosa, hay una humanidad tremenda y un mundo de cosas que no han dicho. Entonces, la literatura permite que tengan un sitio, una expresión y, de alguna manera, sean sujetos que comparten humanidad y un sitio en la sociedad”, comentó Burgos al enterarse de su designación como ganador del premio.

Roberto Burgos Cantor reflejó en su obra la historia del país y los lugares que han hecho parte de su vida, narrando siempre con un dejo de nostalgia, sin dejar de lado el impulso esperanzador.

“Siento la necesidad espiritual de volver a mi país natal, que es Cartagena de Indias. Atemorizo a mis amigos diciéndoles que si no lo hago la nostalgia me va a matar. Bueno, eso parece una frase de bolero, pero es un motorcito, porque en tanto no haces ese acto de regresar, te consuelas creando los espacios que ofrece la escritura. Las novelas son lugares donde uno puede vivir, en ese sentido la nostalgia, no sé si ayuda, pero es una razón digna”.

Burgos también ha sido ganador de reconocimientos como el Premio de Narrativa Casa de las Américas, por su novela ‘La Ceiba de la Memoria’ (2009). En la actualidad dirige el Departamento de Creación Literaria de la Universidad Central, en Bogotá.