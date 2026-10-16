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octubre 16, 2026
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Vaupés: en la frontera de lo desconocido

La nueva edición de Diners se adentra en la Amazonía profunda, descubre los secretos de la biodiversidad colombiana y reúne historias de personajes, tendencias y experiencias que invitan a mirar el mundo desde nuevas perspectivas.
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Selvas intactas, ríos de aguas oscuras y una biodiversidad extraordinaria hacen del Vaupés uno de los territorios más fascinantes de Colombia. Desde esta frontera de lo desconocido, protagonista de nuestra portada, comienza una edición de Diners que recorre paisajes, ideas y personajes que merecen ser descubiertos.

El viaje continúa con las cerca de 2.000 especies de aves que convierten al país en un paraíso para los observadores de naturaleza, y llega hasta Cusco, donde el café de especialidad transforma la experiencia de recorrer la antigua capital inca. La gastronomía también celebra el talento colombiano en el exterior: Aris Pabón, en Mendoza, y Leonardo Fonseca, en Taipéi, ponen sus restaurantes en el radar de la Guía Michelin.

En las páginas de esta edición también encontramos historias que cuentan nuevas maneras de vivir el teatro, esta vez en apartamentos, y una conversación con el cineasta británico Martin McDonagh  y los protagonistas de  Wild Horse Nine, una película que mezcla humor negro, historia y culpa.

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura  en esta edición de octubre disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.

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