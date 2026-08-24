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Contemplar un netsuke exige una gran dosis de presencia —estar aquí y ahora— y rodear la pieza en una visual de 360° que permite descubrir la dimensión de sus detalles. Y es que, como toda obra de arte, esta escultura en miniatura cuenta una historia, una leyenda y trae consigo una intención. Se vale preguntarse, entonces, ¿cómo hace un artesano para conseguir este nivel de precisión y belleza, y sorprender con una pieza tan diminuta?

Un netsuke es una joya o pequeña figura tallada en madera que se integró al kimono masculino entre los siglos XVII y XVIII. El kimono, vestido tradicional japonés, no tiene bolsillos, pero como los hombres necesitaban cargar sus monedas, tabaco o medicinas, lo hacían en una bolsita llamada sagemono, que iba colgada en un cordón, y este a su vez del obi o fajín del kimono; como contrapeso, en la parte superior del cordón iba el netsuke, que anclaba el sagemono al fajín.

Woman Entertainer, del artista Izumi Kato, escultor y pintor japonés que generalmente trabaja la figura humana en gran formato.

El netsuke combina arte y funcionalidad con un sentido equilibrado y estético. Cada pieza incorporaba dos orificios, a través de los cuales pasaba el cordón que la sujetaba al obi; tenía un diseño pulido y compacto, para evitar que se enganchara a la tela del kimono.

Mientras Japón se modernizaba aceleradamente en el periodo Meiji (siglos XIX y XX), el kimono se vio desplazado por el vestuario occidental con bolsillos, los fumadores cambiaron las pipas por cigarrillos y el netsuke cayó en desuso. No obstante, los artesanos continuaron con la tradición e introdujeron variaciones en sus materiales y técnicas, alentados en gran medida por la fiebre de los coleccionistas extranjeros, sobre todo de Europa, por netsukes de todos los periodos históricos.

Auspicious Sing, de Motomasa Kurita, unos de los artistas contemporáneos que forma parte de esta exposición itinerante.

La Fundación Japón, que esparce por el mundo las semillas de la cultura de ese país, trajo a Colombia la exposición itinerante “Netsuke contemporáneo”, que se exhibe en el Centro del Japón de la Universidad de los Andes, en Bogotá, hasta el 18 de septiembre, con el apoyo de la Embajada de Japón en Colombia.

Las 65 figuras que conforman la muestra, elaboradas por 22 artistas japoneses, llevan dándole la vuelta al mundo desde 2018 y, con Colombia, han visitado 23 países. La exposición viene de Lima (Perú), y cuando salga de Bogotá se irá de gira por Centroamérica.

Las historias del Netsuke

Los primeros netsuke estaban hechos de semillas, ramas, bambú o madera, y evolucionaron a obras de arte en miniatura. Según la Fundación Japón, luego se incorporaron nuevos materiales: maderas de árboles como el boj, el ébano y el tejo japonés; marfil, cuernos de ciervo, corales, caparazones de tortuga, hueso, bambú, vidrio, cerámica, laca y oro, entre otros.

A Tegu-s Nose, de Zanmai Onosato, se inspira en los espíritus de nariz larga del folclor japonés.

“Escultores budistas, talladores de máscaras, ebanistas y otros artesanos especializados desarrollaron un extraordinario nivel de detalle, creando figuras de animales, personajes mitológicos, escenas cotidianas y seres fantásticos que hoy se exhiben en museos y colecciones de todo el mundo”, afirman las entidades organizadoras de la muestra en Bogotá.

En 1977 se creó la Asociación Internacional de Talladores de Netsuke, que ha preservado esta disciplina y motivado a los artistas de hoy a imprimirles su sello a los netsukes modernos. Este arte es tan importante que tanto las piezas clásicas como contemporáneas integran las colecciones del Museo de Arte Netsuke Seishu, de Kioto, y del Museo Nacional de Tokio.

Y si algo tienen los creadores actuales es que incluyen referencias a la vida moderna, la cultura popular, el medio ambiente o los cambios sociales, sin perder el vínculo con la tradición. “Las obras dialogan simultáneamente con más de tres siglos de historia y con las sensibilidades del presente”, aseguran los organizadores de la muestra.

Por ejemplo, el escultor y pintor japonés Izumi Kato, quien generalmente trabaja la figura humana en gran formato, elaboró un netsuke especial para esta muestra.“Su forma sencilla se asemeja al dibujo de un niño, pero su combinación de lo inquietante y lo adorable transmite una fuerte sensación de la presencia de un ser humano primitivo”.

Otra de las piezas sin nombre que Isumi Kato creó a partir de lauráceas en 2017.

Por su parte, el artista Hideyuki Sakurai muestra al villano Nikki Danjo, de la obra de teatro que representa una crisis de sucesión de los daimyos (feudales) de la familia Date durante el periodo Edo, quien utiliza la brujería para convertirse en rata. En la figura se aprecian claramente tanto los rasgos del personaje y su vestuario, como los de la rata.

Una agenda variada

El netsuke ofrece una forma distinta de entender el arte: una en la que la funcionalidad, la belleza y la creatividad dialogan constantemente. “Al observar tanto las piezas clásicas como las contemporáneas, descubrimos cómo una misma tradición se puede transformar a lo largo del tiempo, pasando de representaciones figurativas inspiradas en la naturaleza, la religión o la vida cotidiana, a creaciones más conceptuales, abstractas e incluso sorprendentes, que invitan a la reflexión y al juego con el espectador”, explican los organizadores.

Falcon, de Bishu Saito, data de 1975.

Durante agosto y septiembre, el Centro del Japón de la Universidad de los Andes convocará al público en torno al conocimiento del netsuke con una agenda que incluye recorridos guiados, conferencias de apreciación del arte japonés, el arte y los periodos históricos de Japón, cómo el netsuke ha influenciado las artes escénicas de Japón y la historia del periodo Edo. También ofrecerá talleres de creación de netsuke, de dibujo y de origami inspirados en este arte. La programación está disponible en las redes sociales del Centro del Japón.

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