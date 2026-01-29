En un 2026 donde el lujo colombiano evoluciona hacia propuestas conscientes, con diseño claro y significado auténtico, la icónica marca de relojes suizos Movado desembarca oficialmente en el país de la mano de Kevin’s Joyeros como distribuidor exclusivo. Desde su llegada, Movado captura la atención de un público sofisticado que busca piezas atemporales, alejadas de lo tradicional, fusionando precisión suiza con estética moderna que trasciende generaciones.

Fundada en 1881, Movado acumula 143 años de trayectoria como sinónimo de innovación y elegancia. Su filosofía «siempre en movimiento» impregna cada creación, pensada para quienes valoran detalles meticulosos y versatilidad diaria. Con más de 100 patentes registradas, la marca no solo mide el tiempo, sino que lo eleva a arte funcional, con presencia en museos mundiales que validan su legado.

El Museum Dial: un ícono del diseño moderno

El sello distintivo de Movado, el Museum Dial, revolucionó la relojería con su minimalismo radical: un círculo solitario a las 12 en punto, evocando el sol en su cenit. Este diseño integra la colección permanente del museo desde 1960, posicionando a Movado en la intersección entre arte y utilidad cotidiana. Su simplicidad no es casual; representa la esencia del modernismo suizo, donde menos es más, y cada elemento responde a una precisión quirúrgica.

Este dial emblemático aparece en colecciones como la Movado Museum Classic, disponibles ahora en Colombia, donde el acero inoxidable, cristales de zafiro y movimientos automáticos de alto rendimiento garantizan durabilidad y estilo eterno. Para el coleccionista colombiano, estas piezas no son meros accesorios, sino inversiones en herencia cultural que dialogan con el lujo contemporáneo.

Campaña global 2025: estrellas que mueven el lujo

El rapero global Ludacris, protagonista de la renovación de imagen Movado, luce el icónico BOLD Quest con diseño de ondas sonoras de «Stand Up.

Movado cerró 2025 con una renovación de imagen a través de una campaña mundial que une cultura, entretenimiento y deporte. Figuras como Jessica Alba, con su aura hollywoodense; Julianne Moore, ícono de elegancia intelectual; Ludacris, rey del hip-hop; Christian McCaffrey, estrella de la NFL; y Tyrese Haliburton, promesa del baloncesto, encarnan la versatilidad de la marca. Esta estrategia conecta con nuevas audiencias globales, proyectando un lujo accesible, auténtico y dinámico, perfecto para el público colombiano que aprecia celebridades con arraigo latino.

La campaña resalta cómo Movado acompaña estilos de vida activos: desde premieres en alfombras rojas hasta entrenamientos de élite, siempre con ese toque minimalista que no grita, pero impone presencia.

Kevin’s Joyeros: el hogar perfecto para Movado en Colombia

Kevin’s Joyeros, con su trayectoria en lujo, asegura garantía oficial, servicio postventa y exclusividad al posicionar Movado en su portafolio. Esta alianza amplía las opciones para colombianos exigentes, que ahora acceden a ediciones limitadas y personalizaciones directamente desde Suiza. En un mercado donde el lujo se mide por significado más que por brillo excesivo, Movado llena un vacío: relojes que narran historias de innovación sin necesidad de complicaciones innecesarias.

Para profesionales bogotanos, viajeros frecuentes o amantes del diseño, Movado ofrece desde modelos unisex hasta femeninos con diamantes, todos imbuidos de esa precisión que ha definido a la relojería suiza por siglos. La llegada marca un hito en el retail local, invitando a redescubrir el tiempo como expresión personal.

En resumen, Movado no solo trae relojes a Colombia; importa una filosofía de vida donde el diseño inteligente prevalece. Con Kevin’s Joyeros como puente, el lujo suizo minimalista ya pulsa en el corazón del país, listo para conquistar muñecas que valoran lo eterno.

