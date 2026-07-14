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Foto: Fotos cortesía Emerald By Love
julio 14, 2026
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Emerald By Love: cuando la autenticidad se convierte en el nuevo lujo

En un mercado donde la autenticidad y la trazabilidad redefinen el concepto de lujo, Emerald By Love apuesta por esmeraldas colombianas certificadas cuya historia puede seguirse desde su origen hasta convertirse en joyas exclusivas. La marca propone una nueva visión de la alta joyería basada en transparencia, artesanía y conexión con el origen.
POR:
Alianza estratégica
Revista Diners
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En el universo de la alta joyería, el lujo está cambiando. Ya no se trata únicamente del valor material de una pieza o del prestigio asociado a una marca. Hoy, el verdadero lujo se relaciona con la autenticidad, la transparencia y la historia detrás de cada objeto. Bajo esa visión nace Emerald By Love, una propuesta que busca redefinir la manera en que se entienden las esmeraldas colombianas.

La marca parte de una idea central: la autenticidad es el lujo más valioso. En un mercado donde muchas veces el origen de las piedras preciosas resulta incierto, Emerald By Love apuesta por ofrecer una trazabilidad clara y una conexión directa con el origen de cada gema.

El verdadero lujo tiene origen

Las esmeraldas colombianas son reconocidas internacionalmente por su belleza, color y rareza. Sin embargo, para los nuevos consumidores del lujo, el atractivo de una joya ya no se limita a su apariencia. Existe un creciente interés por conocer el recorrido completo de aquello que se adquiere: de dónde viene, quién estuvo detrás de su transformación y qué historia guarda.

Emerald by love: cuando la autenticidad se convierte en el nuevo lujo
Emerald By Love: cuando la autenticidad se convierte en el nuevo lujo

Ese es precisamente uno de los pilares de Emerald By Love. Cada esmeralda cuenta una historia real que comienza en Colombia y puede seguirse hasta convertirse en una joya terminada. La marca plantea una experiencia donde la exclusividad no depende únicamente de la rareza de la gema, sino también de la posibilidad de conocer su origen.

“El verdadero lujo es saber exactamente de dónde viene lo que llevas puesto” es uno de los mensajes que resume la filosofía de la firma. La propuesta gira alrededor de esmeraldas colombianas auténticas, cuidadosamente seleccionadas, certificadas y convertidas en piezas exclusivas que conservan intacta su historia.

Una nueva definición de exclusividad

Durante años, el lujo estuvo asociado principalmente a la ostentación y al acceso limitado. Sin embargo, las nuevas generaciones de consumidores buscan algo diferente: piezas con significado, autenticidad comprobable y una conexión emocional más profunda.

Emerald by love: cuando la autenticidad se convierte en el nuevo lujo
Emerald By Love: cuando la autenticidad se convierte en el nuevo lujo

En ese contexto, Emerald By Love construye su propuesta alrededor de varios conceptos clave:

  • Autenticidad.
  • Transparencia.
  • Exclusividad real.
  • Conexión con el origen.
  • Historias que puedan contarse.

La marca sostiene que cada esmeralda es única e irrepetible. No existen dos gemas iguales, y precisamente esa singularidad convierte cada joya en una creación exclusiva. Más allá del diseño, la importancia está en la historia que acompaña la piedra.

La autenticidad como diferencial

Uno de los principales diferenciales de Emerald By Love es la certeza sobre la autenticidad de sus esmeraldas. Cada gema cuenta con certificaciones que respaldan tanto su origen colombiano como su calidad.

En una industria donde la trazabilidad se ha convertido en un valor cada vez más relevante, la marca busca generar confianza mediante una relación directa con el origen de las piedras. Así, cada pieza nace de un proceso que prioriza la transparencia y la conexión con el territorio del que proviene la gema.

La propuesta también pone el foco en el valor cultural y patrimonial de las esmeraldas colombianas. Las joyas no son presentadas simplemente como accesorios, sino como símbolos de historia y exclusividad.

Más que joyas: historias auténticas

Emerald By Love insiste en que cada pieza representa mucho más que un objeto de lujo. La marca busca acercar a sus clientes al universo de las esmeraldas colombianas, permitiéndoles conocer el recorrido de cada gema desde las montañas colombianas hasta convertirse en una joya terminada.

Emerald by love: cuando la autenticidad se convierte en el nuevo lujo
Emerald By Love: cuando la autenticidad se convierte en el nuevo lujo

Ese vínculo con el origen se convierte en parte esencial de la experiencia. La belleza de la pieza no reside únicamente en su diseño o en la calidad de la piedra, sino también en la posibilidad de conocer su historia.

“Cada esmeralda tiene una historia” es otra de las ideas que atraviesa la narrativa de la marca. Una visión donde el lujo deja de ser algo distante para convertirse en una experiencia personal y significativa.

Artesanía, diseño y excelencia

La propuesta de Emerald By Love también se apoya en la unión entre tradición joyera, diseño personalizado y tecnología especializada. La marca plantea la creación de piezas destinadas a trascender generaciones, manteniendo la esencia y autenticidad de cada gema.

La artesanía ocupa un lugar central dentro del proceso. Cada joya es concebida como una pieza exclusiva que resalta las características únicas de la esmeralda, respetando su naturaleza irrepetible.

En tiempos donde los consumidores valoran cada vez más el significado detrás de lo que compran, Emerald By Love plantea una nueva conversación sobre el lujo: una donde el origen importa, la autenticidad brilla y cada joya conserva intacta la historia que la hace única.

Porque, al final, la nueva definición del lujo no está únicamente en poseer algo exclusivo, sino en conocer exactamente de dónde viene.

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