restaurantes más románticos de Bogotá, restaurantes más románticos de Bogotá, restaurantes más Sabemos que San Valentín no se celebra en Colombia, pero el amor rompe fronteras y en este caso Bogotá y sus restaurantes no hacen excepción alguna de esta celebración popularizada en Estados Unidos. Aquí las cocinas se llenan de corazones y atenciones excelsas que convierten una cena en todo un momento que se quedará grabado en la memoria suya y la de su pareja.

Y no estamos hablando de las típicas velas y el mantel, porque esta celebración se ha convertido en toda una apuesta donde la experiencia gastronómica va acompañada de una atención íntima y significativa, donde los meseros se vuelven sus cómplices y donde incluso el chef va hasta su mesa y lo hace sentir en casa.

Para que usted viva esta experiencia, Diners eligió los restaurantes que por su presencia contínua en la memoria colectiva de los enamorados se convierten en paradas obligatorias para San Valentín. Aquí encontrará lo que hace a cada restaurante único, además de sus platos característicos y un estimado del costo por pareja, para que vaya preparado para celebrar el amor por todo lo alto.

1. Storia D’Amore

Este restaurante italiano ubicado en la calle 122 #15a-24 se presenta como un punto de encuentro para los amantes del buen comer y las experiencias únicas en Bogotá.

Usted se adentra a un ambiente cálido y acogedor pensado para citas y celebraciones que implican una mesa bien servida y un diálogo hasta altas horas de la noche. Storia D’Amore ofrece un menú en el que destacan pastas clásicas como spaghetti carbonara, raviolis rellenos y risottos variados, acompañados de antipastos como burrata caprese y entradas ligeras diseñadas para abrir el apetito.

También hay pizzas artesanales, ensaladas frescas y platos de mar que integran sabores mediterráneos con técnicas italianas. La carta de bebidas incluye sangría, vinos y cocteles que suelen maridar con la propuesta italiana del lugar.

El costo promedio por persona se estima en torno a $109.000 pesos o más, lo que para una pareja implica una inversión que puede rondar $220.000 pesos sin incluir vinos de mayor valor ni atenciones adicionales, y el restaurante ha desarrollado planes especiales que pueden incluir elementos como servicio para pedidas de mano si se solicita con antelación.

2. Restaurante Casa San Isidro

En la cima del cerro de Monserrate, esta casona que parece emerger de la bruma ofrece un panorama inigualable de la ciudad a los pies. Su propuesta gastronómica hunde sus raíces en técnicas europeas aplicadas a ingredientes colombianos, dando lugar a platos elaborados que van desde selecciones con langosta hasta aves y preparaciones que destacan por sus texturas y salsas bien definidas.

El restaurante se ha mantenido durante décadas como un punto de referencia en la escena bogotana, con cartas que cambian según la temporada, pero que conservan un compromiso constante con el producto fresco y una cuidada selección de vinos pensados para acompañar cada servicio.

La vista panorámica de Bogotá, visible desde cada mesa, se vuelve un elemento inseparable de la experiencia cuando la luz comienza a desaparecer tras los picos andinos y se encienden las luces de la ciudad. Para una pareja, el costo de una experiencia que incluya entrada, plato fuerte, postre y bebidas con vino puede superar los $200.000 pesos por persona, con variaciones según la elección de platos y vinos de temporada.

3. Oficial Restaurante

Este restaurante peruano en la carrera 85 #12- 90 se ha consolidado como un punto de encuentro culinario donde la diversidad de la cocina del Pacífico y la parrilla se encuentran con técnicas modernas que ofrecen opciones para los amantes del buen comer en un ambiente cálido y elegante.

El menú reúne desde risottos elaborados con trufa negra hasta filetes de salmón glaseado y postres como cheesecake de maracuyá que terminan la comida con acentos dulces para compartir. El servicio y la atención al comensal, así como la posibilidad de reservar con anticipación para solicitar atención especial en celebraciones románticas, están entre los factores que muchos visitantes destacan al planear una cena con motivo de una ocasión significativa.

Para una pareja que desea entrada, plato principal, postre y bebidas, el costo promedio puede estar por encima de $200.000 pesos dependiendo de la selección de vinos y otras bebidas alcohólicas.

4. Fogo da Bahia

En este restaurante, la propuesta se inspira en la tradición del rodizio brasileño, un servicio continuo de cortes de carne y opciones de mar que invitan a compartir variedad de sabores a lo largo de la cena. El espacio, ubicado en la calle 69a #9-21, se ambienta con una atención que muchos comensales describen como cordial y detallada, acompañada de una amplia carta de bebidas, así como platos a la carta que atienden paladares que prefieren carnes o mariscos preparados con técnicas que evocan la cocina brasileña tradicional.

El formato del rodizio permite experimentar diversos cortes de carne y acompañamientos mientras comparte con su pareja una charla profunda para celebrar el amor.

La cuenta para dos personas que eligen rodizio con bebidas y un postre se ubica con frecuencia por encima de los $300.000 pesos, aunque puede variar según los vinos o destilados elegidos y otros detalles de la mesa.

5. Arrogante Bogotá, de los restaurantes más románticos de Bogotá

Este restaurante con raíces en una marca internacional presenta una carta inspirada inicialmente en la cocina italiana con antipastos, ensaladas, pastas y risottos, y ha incorporado elementos de fusión que amplían la oferta con platos de pescado blanco con salsas de inspiración italiana y cortes de carne que responden a clásicos que siempre fascinan a los comensales.

Para una velada romántica le recomendamos empezar con una ensalada para dos para limpiar el paladar, luego pasar a unos risottos, acompañado de un corte selecto de carne o pesca del día. A eso le puede sumar un vino tinto o un coctel de margarita reinterpretado que complementa todas las elecciones gastronómicas de la noche.

Esta cuenta para dos personas estaría por encima de los $300.000 pesos para dos personas, especialmente si elige una botella de vino de 2018 para abajo. Sin embargo, algo que caracteriza a Arrogante son sus espacios amplios y generosos, así como las poltronas para que los comensales se sientan agusto toda la tarde, lo mejor de todo es que el servicio de atención será su mejor cómplice si es que desea pedir la mano o dar una importante noticia a esa persona en la que piensa cuando leer este artículo.

¿Cuál es su restaurante favorito para San Valentín? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista