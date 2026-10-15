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Debo confesarlo: estoy agotado del boom de las hamburguesas en Bogotá. En una ciudad donde parece abrir un local nuevo cada semana prometiendo la quintaesencia del pan y la carne, decidí hacer una tregua y casarme únicamente con unos pocos lugares que realmente valen la pena. Bícono es, sin duda, uno de ellos.

Por eso, cuando llegó la invitación para probar su propuesta, repasar sus diez años de trayectoria y recordar algunas de sus creaciones más aclamadas, no lo dudé. Para cumplir con esta misión convoqué al Santi, amigo entrañable de la infancia que, cosas de la vida adulta, se ha convertido en mi partner oficial de catación gastronómica en medio de las escapadas de la jornada laboral.

Llegamos a la mesa y, tras un repaso de la carta, ambos nos inclinamos por la icónica Bigcónica. La elección no defraudó: dos medallones de carne madurada de 130 gramos asados a la parrilla, queso americano, tocineta crujiente, cebolla crispy, pepinillos dulces y la distintiva salsa Bícono, todo servido en un suave pan brioche suave y acompañado por las tradicionales papas.

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Bícono: diez años de historia y la confirmación de un refugio en Bogotá

Mientras saboreábamos la hamburguesa, la conversación entre el Santi y yo fluyó entre bocado y bocado. Hablamos de nuestras vidas actuales, del trabajo y, de manera inevitable, del tiempo que se nos ha escapado desde la época del colegio. Fue un momento para constatar cómo, aunque los años pasen y las rutinas cambien, hay amistades y lugares que permanecen como un puerto seguro. Al finalizar, ambos volvimos a reafirmar lo mismo con la Bigcónica aún sobre la mesa: nos encanta Bícono.

Esta constante búsqueda por la excelencia no es fortuita; es el resultado de una década de trabajo ininterrumpido. La historia de la hamburguesería bogotana comenzó hace diez años en Usaquén con una propuesta centrada en la alta cocina y en recetas innovadoras. Con el paso del tiempo, sus hamburguesas cobraron un protagonismo definitivo y encontraron en el festival Burger Master un escenario clave para consolidar su éxito.

El romance de Bícono con el evento popular despegó con su primer triunfo en 2017. Desde aquel momento, la competencia se transformó en un espacio de experimentación para probar ingredientes y combinaciones que terminaron quedándose de forma permanente en la carta, tales como Good Burger, Trilogy, King Kahuna, M.O.A.B, The Prince Burger y la propia Bícono. En la edición 2026, la propuesta Good Burger obtuvo el segundo lugar, alcanzando una cifra superior a las 66.000 hamburguesas vendidas durante la semana del festival.

“Este aniversario significa muchos años de aprendizaje, desarrollo, trabajo en equipo y de construir una marca de la que hoy nos sentimos muy orgullosos. Más que celebrar lo que hemos hecho, representa el comienzo de lo que queremos construir durante los próximos años”, sostiene Lorenzo Mazuera, gerente de Bícono.

El secreto está en la carne

El pilar que sostiene la identidad de esta hamburguesería es su carne. La mezcla, elaborada principalmente con asado de tira, pecho y morrillo, busca alcanzar el punto exacto de balance entre sabor, textura y jugosidad. Para ello, emplean ganado nacional y trabajan junto a un proveedor que les permite tener trazabilidad del 100 % del proceso. Esta misma base se utiliza en todas las preparaciones de su menú, incluso en aquellas que compiten en el Burger Master.

Bícono: diez años de historia y la confirmación de un refugio en Bogotá

“La carne es nuestro ingrediente más importante de todos. Todas las hamburguesas llevan el mismo tipo de carne y la misma mezcla. Durante todos estos años hemos trabajado para que la carne tenga el sabor insignia de Bícono. Ni siquiera para Burger Master cambiamos la mezcla”, recalca Mazuera.

Hoy en día, la marca cuenta con cerca de 65 colaboradores y cuatro sedes operativas en Bogotá: Usaquén, Calle 85, Zona G y Centro. Cada mes, de sus parrillas salen alrededor de 17.000 hamburguesas —lo que equivale a más de 2,2 toneladas de carne, 17.000 panes y más de media tonelada de tocineta— y atienden a cerca de 15.000 clientes sumando sus salones y los domicilios por Rappi.

14 nuevas propuestas para celebrar diez años

Bícono: diez años de historia y la confirmación de un refugio en Bogotá

Para conmemorar este primer decenio, Bícono estrena una nueva carta con 14 alternativas entre platos y bebidas pensadas para complementar la experiencia:

Para compartir y probar al centro: Se incorporan una nueva hamburguesa mexicana, las baby burgers, las Bícono Tempura Fries (ideales para acompañar la burger o maridar con coctelería y cerveza) y el Veggie Melt, una opción vegetariana a base de champiñones salteados. Al respecto, Mazuera afirma: “Creemos que hay mucho producto vegetariano de mala calidad. Por eso decidimos meterle todo el desarrollo para tener un producto que todo el mundo quiera comer”.

Se incorporan una nueva hamburguesa mexicana, las baby burgers, las Bícono Tempura Fries (ideales para acompañar la burger o maridar con coctelería y cerveza) y el Veggie Melt, una opción vegetariana a base de champiñones salteados. Al respecto, Mazuera afirma: “Creemos que hay mucho producto vegetariano de mala calidad. Por eso decidimos meterle todo el desarrollo para tener un producto que todo el mundo quiera comer”. Acento de cocina oriental: Destaca en su carta el sándwich de pollo, preparado con pollo bañado en BBQ asiática, kimchi y ensalada de coleslaw.

Destaca en su carta el sándwich de pollo, preparado con pollo bañado en BBQ asiática, kimchi y ensalada de coleslaw. Bebidas y coctelería: La propuesta suma coctelería que reinterpreta clásicos, además de nuevas opciones de bebidas sin alcohol.

“Somos amantes de la gastronomía y nos gusta que nuestro menú tenga varias opciones que acompañen bien la hamburguesa. La hamburguesa es un producto muy difícil de compartir y hoy en día compartir está muy de moda. Por eso queremos tener productos para que las personas compartan y tengan una mejor experiencia”, agrega el gerente.

A la par de estos lanzamientos, el restaurante conserva costumbres habituales de su historia, como el 2×1 de los miércoles, una estrategia nacida para impulsar los días de menor movimiento y que terminó convertida en una tradición para sus comensales. Diez años después de sus inicios, Bícono reafirma que la constancia y el respeto por el ingrediente son la mejor receta contra la rutina.

(Para saber más: De la plaza de mercado a la parrilla contemporánea: la memoria y la innovación se encuentran en Ágata)