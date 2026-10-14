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¿Qué restaurantes de Medellín tienen hoy mantel? Me preguntaba hace unos días Carmen Vásquez, periodista gastronómica pionera en Medellín, directora de la revista Mundo Cocina por muchos años. Hicimos el recuento y vinieron a nuestra cabeza Frutos del Mar, La Provincia y La Cafetiere de Anita, tres clásicos. Quizás hay más, no lo tengo claro.

Entonces llegué a Oli un restaurante de inspiración mediterránea abierto en septiembre de 2026 contiguo al hotel Sites en Patio Bonito. Me recibió Gustavo Villa, un ingeniero constructor con corazón sibarita y un pedazo de alma en ese mar al que le canta Joan Manuel Serrat. Su idea era crear un espacio clásico con una cocina de la misma inspiración y donde el vino sea protagonista.

Restaurante Oli: la nueva propuesta de cocina mediterránea que conquista Medellín

Un refugio de manteles blancos y arte en Patio Bonito

Con capacidad para 70 comensales y varios ambientes separados, Oli, que alude al aceite de oliva, es al mismo tiempo amplio y acogedor. El espacio combina madera, manteles blancos en algunas de sus mesas y una mirada estética soportada en obras de arte colombiano, fotografías impresas en distintos formatos y jardines interiores, que crean un ambiente relajado, que se termina de conformar con música instrumental y vocal a un volumen que deja fluir la conversación.

Gustavo nos recibió con un pinot noir Rose Rock de la bodega Domaine Drouhin de Oregón, un tinto sedoso que acompañó muy bien un almuerzo en el que hubo vegetales, carnes rojas, pesca y pasta. Llama la atención la forma en la que presentan sus cerca de 50 referencias de vinos en la carta. Está dividida en apartados como El Mar, que incluye burbujas con crémants, proccecos, cavas y champañas; La Brisa, blancos frescos que miran al agua; El Atardecer, rosados y claretes; La Tierra, tintos frescos y frutales; y El Fuego, tintos de cuerpo, intensidad y complejidad.

Clásicos mediterráneos que invitan a volver

Como gusto particular, Gustavo dice que su cava personal está dominada por tintos, pero sabe que los blancos han ganado protagonismo. Iniciamos con unos arancinis de risotto suaves y aireados, con una buena proporción entre el risotto y la mozarela en su interior, amén de un toque de salsa de tomate sin excesos. Siguió un carpaccio de res, que describe como elaborado a la manera del Harry’s Bar, sin el toque cítrico del limón al que nos hemos acostumbrado en Colombia al preparar este clásico de la gastronomía mundial. El momento favorito de las entradas llegó con los huevos rotos con gambas y unas papas chips delgaditas y crujientes por los que ya quiero regresar.

En fuertes nos decantamos por los rigatoni a la amatriciana con un toque picante en su consistente salsa a base de tomate, en la que se descubren unas chispas de guanciale tostaditas que ofrecen una textura bien sabrosa. Pedimos también la pesca blanca, que llegó dorada por fuera y suave al interior, servida sobre una cama de cremoso de orellanas que contrasta muy bien. No había espacio para más, pero las hamburguesitas resultan tentadoras y queda la deuda con el volcán de chocolate y la torta vasca.

Restaurante Oli: la nueva propuesta de cocina mediterránea que conquista Medellín

Alta coctelería y una apuesta para perdurar en el tiempo

Para Gustavo la gastronomía líquida resulta tan importante como la sólida, por eso tienen también una buena oferta de cocteles y mocktails (sin alcohol). De los primeros destaca el espresso martini, su favorito y el carajillo, al cual le quiere apostar con fuerza, elaborado con el clásico Licor 43 y un digestivo que no se encuentra en muchas cartas de la ciudad.

Oli abrió de manera silenciosa con la intención de construir un camino largo. Gustavo alude a Pajares Salinas, luego se ríe y dice que no sabe si es muy atrevido. Lo cierto es que la inspiración está clara y la aspiración tiene sentido, más allá de los 70 años que cumplió el restaurante bogotano, la forma en que ha construido su historia para mantenerse en el tiempo es un ejemplo al cual tener en la mira.

Restaurante Oli: la nueva propuesta de cocina mediterránea que conquista Medellín

El boom gastronómico que ha vivido Medellín en años recientes nos ha enfrentado a aperturas estruendosas y lugares que les apuestan a preparaciones de moda para tener el cuarto de hora entre comensales y redes sociales. Visitar un lugar como Oli, que además tiene unos precios ajustados, tanto en su carta de bebidas, como de comidas, es un placer que se digiere con tiempo, que invita a quedarse y a regresar.

Como el restaurante, su entrada es discreta, justo al lado de la del hotel Sites en Patio Bonito, zona central que ha ido viendo fortalecida su oferta gastronómica. En el interior, al cruzar la puerta y toparse con su jardín y con las creaciones de artistas como Juan Santiago Uribe y Alejandro Tobón, la ciudad se detiene, el ruido cesa y entonces aparece esa disposición que pide la buena mesa. Una que requiere presencia, calidez y, por supuesto, sabores que perduren.

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