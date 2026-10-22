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Rakel Cadavid comenzó su carrera musical a los 28 años, después de recuperar la voz y decidir que quería dedicarse a cantar, pese a las voces que le advertían que ya era tarde para comenzar. Aunque creció en una familia en la cual el arte no tenía mucho apoyo, la música había estado presente desde su infancia, cuando imitaba a Daniela Romo y soñaba con ser cantante. Antes de dar dicho paso, exploró otros caminos, entre ellos las artes plásticas y el diseño de modas, hasta que decidió convertir aquella aspiración en un proyecto de vida. Esa experiencia también marcó su manera de entender las canciones: una forma de contar lo vivido y encontrar en esas historias algo que pueda acompañar a los demás.

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En conversación con Diners, la cantautora colombiana habló de esa relación entre las experiencias personales y la música a propósito de Andar en bici, una de las canciones de su álbum Rakel, lanzado el 9 de octubre. A partir de la imagen de una bicicleta sin rueditas, la artista reflexionó sobre los miedos, las seguridades que necesitamos aprender a soltar y la posibilidad de seguir adelante sin tener todas las respuestas. La canción marca también su regreso a los escenarios después de un año y medio sin presentaciones en vivo, una nueva etapa en la que Rakel busca compartir con el público las historias y los aprendizajes que han dado forma a su música.

Lleva más de una década de carrera y ha mantenido una propuesta musical que se distingue de las tendencias que han marcado la escena colombiana. ¿Cómo comenzó a construir ese universo musical y qué le permitió mantenerse fiel a él durante todo este tiempo?

Llevo 16 años de carrera. Creo que algo que me agradezco, porque lo digo así, es que desde el día cero, que escribí mi primera canción, tuve muy claro que para mí era importante el mensaje y, por supuesto, la musicalidad y el respeto por algo que para mí es maravilloso, que es la diversidad que tiene la música.

Soy melómana y siempre me he dejado influenciar por muchos géneros distintos. Quise que mi música tuviera influencias. Fue un momento difícil porque, claro, había muchos cambios en lo que estaba de moda aquí en Colombia, pero me siento muy orgullosa y agradecida conmigo porque me mantuve leal a ese deseo.

Desde ese momento, toda mi música ha sido coherente con el mensaje, la musicalidad, con una propuesta que sea multicultural y que siento, porque además lo veo en la gente que escucha mi música, que continúa muy actual, no pierde vigencia.

Comenzó su proyecto musical en una Medellín donde el género urbano tenía mucha fuerza, mientras que en Bogotá sonaba el tropipop. ¿Cómo encontró su propio camino musical en medio de esas tendencias?

Para mí, las influencias musicales que más han tenido impacto en mi vida, ya como compositora y como artista, se hallan en la música argentina.

Tengo mucha influencia del rock argentino y de música argentina de los 70 y 80: Sui Generis, Serú Girán, Charly García, Fito Páez. Incluso todavía nuevas agrupaciones y nuevos artistas, como Conociendo Rusia o Zoe Gotusso; o sea, me muevo mucho en eso y esas fueron influencias que para mí fueron más fuertes.

Creo que tuve una suerte de crecer escuchando música de otros lugares. No sonaba en la radio; por ahí, familiares que vivían por fuera del país me traían discos de Argentina o de España y eso a mí me ayudó mucho a tener una amplitud musical que trascendió las influencias que en ese momento había en Colombia, la música que tradicionalmente se estaba escuchando, como el tropipop, como el género urbano. En definitiva, sabía que eso era lo que a mí me conectaba más y lo que sentía que iba a vestir.

En 2012, usted fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Video Musical Versión Corta por En el tiempo. ¿Qué significó esa nominación para usted cuando apenas comenzaba su carrera musical?

Es muy loco. Soy artista plástica y diseñadora de modas. De alguna manera, ya había puesto ese sueño de hacer música al lado, en una maletica, porque yo perdí mi voz en un momento. Me dieron nódulos en las cuerdas vocales; ya había perdido mucho de mi voz. Sin embargo, llegó otra vez ese bichito. Después de una cirugía, de un proceso, empecé nuevamente a cantar y es muy loco lo que pasó.

Solamente di ese paso de vencer ese miedo, de atreverme, y llegó gente tan bonita a acompañarme, a ayudarme. Un productor me escuchó, vino desde Miami; alguien lo trajo a mi casa a que me escuchara. Me dijo: «No, te tienes que venir a Miami. Tú tienes una voz y un color que es muy especial». De hecho, ese primer disco se llama Milagros Orgánicos. Así lo titulé porque todas las personas que llegaban, las personas que llegaban a escribir conmigo, me decían: «no, es que tú tienes que componer con tal persona».

Las canciones de la artista han sido parte de movimientos sociales, como El día es hoy, pieza escogida como himno de la campaña colombiana para la prevención de la violencia de género. Crédito: Rakel.

No tenía una formación como compositora. Aprendí de estos grandes mentores que tuve, como Jorge Luis Piloto, Cristian Salles, escritores que han tenido mucho reconocimiento en la música latinoamericana. Todo ese proceso y todas esas personas maravillosas que llegaron, sumaron tanto a esa primera etapa que todo se manifestó luego en esa nominación al Latin Grammy, que a mí me tomó por sorpresa total. Era mi primer disco.

Sin lugar a dudas, una oportunidad muy grande, sobre todo porque me abrió muchas puertas. Obviamente, el hecho de que tú tengas en tu hoja de vida una nominación al Latin Grammy ya te abre otras puertas distintas y lo he recibido siempre con mucha gratitud. Más allá de que, pues, yo no hago mi música esperando esos premios, tengo que reconocer que sí me abrió muchas puertas y eso me ha permitido llegar a más gente con lo que hago.

En sus canciones, usted suele contar experiencias y aprendizajes sin dejar que las dificultades sean el centro de la historia. En 2024 recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides, una noticia que también puso en riesgo su voz. ¿Cómo atravesó ese momento?

Mi vida entera, desde mi infancia, ha tenido momentos muy circunstanciales y que no han sido fáciles.

Tampoco puedo decir que he tenido la vida más desastrosa. Vivo muy agradecida con la vida que tengo, pero toda mi vida, desde muy pequeñita, aprendí que todos esos momentos de dificultad, si uno los logra observar de la manera correcta y los puede transformar en una enseñanza, pues todo cambia. Me parece hermoso y espectacular tener la oportunidad, con mi trabajo, de que ese mensaje también le llegue a la gente.

Han sido muchas situaciones difíciles y una de ellas pasó en el 2024: me diagnosticaron cáncer de tiroides. Más allá de la enfermedad, el momento de mayor miedo fue cuando me dijeron que mi voz se podía ver afectada porque el tumor estaba a milímetros de los nervios vocales. Entonces, por un lado, era la salud, obviamente, que tu salud se tambalee y que tenga, además, la palabra que da miedo. Pero el miedo más grande era el tema de perder mi voz.

Sí pienso que esa experiencia me ayudó también a encontrar algo más de Rakel, a encontrar de nuevo mi esencia, a saber que mi voz es importante y que, si por ese milagro se salvó, es porque es para compartirla, para que siga contando mis historias… Y mis historias no tienen por qué ser tristes.

Lo que he aprendido a través de esos momentos difíciles es a vivir una vida más plena y entender que todo tiene un propósito y un por qué, eso es lo que yo quiero contar en mis canciones. Sí, cuento la historia detrás, pero la cuento es para que sirva de inspiración. Todos tenemos problemas, todos tenemos días difíciles y qué lindo que la música cumpla con ese propósito, porque para mí ese es el propósito del arte: que acompañe esos momentos que todos los seres humanos vamos a tener que vivir en algún momento.

Como ya lo mencionó, vivió el temor más grande de cualquier cantante: perder la voz; sin embargo, ahora cuenta con múltiples álbumes que funcionan como legado. Con efecto retrovisor, ¿cómo ve esa trayectoria musical?

Cuando una hace las cosas en la vida, no solamente como artista, con un propósito que es mayor a lo que vamos a recibir nosotros mismos, no tenemos miedo de «hasta cuándo me va a durar la voz» o «hasta cuándo va a seguir haciendo canciones».

Hay una frase que me encanta: «Siembra árboles bajo cuya sombra no planees sentarte». Creo que a veces nosotros estamos viviendo la vida bajo la idea de ser testigo de todos los resultados; si no ocurre eso, nos preguntados el para qué.

Qué lindo saber y tener el regalo: que hago algo con mi vida, que mi herramienta. el arte, perdura, es infinito; es una forma de alcanzar la inmortalidad. O sea, me parece tan linda esa idea.

Así que las canciones que sean y que tengan que llegar a través de mí, las voy a recibir. Digamos que, por más que hacer música y el arte en mi vida, también sé que no dependo totalmente de eso: tengo una vida y eso fue lo que también en su momento me dio como mucha fuerza para saber que, con todo el dolor que pudiera sentir y ese miedo de perder mi voz, mi vida no se acababa. Tengo muchas otras cosas por hacer.

Gracias a Dios, gracias al universo, me mantuvieron esta herramienta. Hice la promesa de que la iba a poner cada vez más al servicio para contar mis historias, para seguir cantando y espero seguir tocando a muchas más personas.

En su canción Andar en bici, usted utiliza una imagen muy cotidiana para hablar de los miedos y de las cosas que nos dan seguridad. ¿Qué representan las rueditas de esa bicicleta en la vida adulta?

Cuando estamos chiquitos y aprendemos a montar en bicicleta, las bicicletas tienen esas rueditas de al lado, porque es lo que va a hacer que uno no se caiga; obviamente, sería muy raro que uno ya a los 20 años esté montando en una bicicleta con rueditas.

Esas rueditas me parecieron una analogía perfecta para hablar sobre esas muletillas que tenemos, esas muletas que tenemos en la vida, que sentimos que sin eso no podemos seguir.

A veces es la familia, a veces es un trabajo, a veces es una relación, una persona. Esas rueditas puede que alguien nos las quite, porque te echan del trabajo y te toca sí o sí buscar hacer un cambio en tu vida, buscar algo nuevo, o hay momentos donde uno pierde, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, un ser querido, y la vida te enfrenta a cómo seguir. Sin embargo, hay otros momentos donde nosotros voluntariamente también podemos quitarnos esas rueditas.

Andar en bici es uno de los sencillos del álbum Rakel, lanzado el 9 de octubre de 2026. Crédito: Rakel.

Andar en bici es esta canción que para mí encierra, por un lado, lo que significa quitarse las rueditas y aprender a vivir a pesar del miedo, porque el miedo no nos lo van a quitar. Cambiando esos ojos con los que estamos viendo el mundo que nos rodea y entendiendo que la mejor compañía que vamos a tener en la vida somos nosotros mismos. Hay una frase de la canción que a mí me gusta mucho, que dice: «Me caigo bien porque hoy me parezco más a mí».

Es lindo saber que en este proceso de la vida y entre tantas situaciones que haya podido pasar, cada una de esas cosas ha hecho que me encuentre más con mi esencia, hasta un punto de enamorarme de mí. Cando uno está enamorado de sí mismo, está pasando bueno. Entonces la vida, aunque haya días que son grises, pues uno aprende a verla en colores.

En varias de sus canciones, las experiencias cotidianas se convierten en aprendizajes. ¿Cómo consigue expresar ideas complejas a través de situaciones con las que cualquiera puede identificarse?

Eso es una característica que tengo en mi vida y la gente que me conoce me lo dice mucho: tengo una capacidad, yo diría que eso es un don, de volver cosas muy complejas en términos simples; de poner conceptos o ideas que son a veces incluso difíciles de explicar en palabras simples, con analogías y metáforas.

La gente dice que es mi mayor talento. Eso es Rakel, no es Rakel la cantante o la persona; o sea, todo soy yo. Eso se manifiesta en cada parte de lo que yo hago. Es un don el poner ideas que a veces pueden parecer complejas en un lenguaje que sea simple.

De hecho, es lindo porque eso hace que mis canciones, aunque no son canciones infantiles ni digamos que mi target son los niños, se identifiquen impresionante con mi música. Les encanta.

Entonces, para mí eso es lindo. Finalmente, siento que, cuando hay ideas tan poderosas y con ese propósito que tengo de llegar a la vida de la gente y ayudarla a transformar su manera de ver las cosas, una forma de comprobar que el mensaje se está transmitiendo de manera clara y simple es que le llegue a un niño.

Siento que ese puede ser un elemento que caracteriza toda mi música y mi forma de escribir; particularmente este nuevo disco, Rakel, porque cada una de mis canciones también surge y nace como de una forma de jugar, de hacerlo divertido y simple.

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