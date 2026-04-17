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Hay películas que no son para todos los públicos, ya sea por incomodidades, disgustos, ofensas o géneros. Eso es exactamente lo que pasa con la película La Posesión de la Momia (2026), en donde a lo largo de aproximadamente 134 minutos su director Lee Cronin logra desarrollar una historia impactante y excesivamente grotesca. Es por esto último que la película resulta incómodo de ver para el público que no le gusta este género, con escenas bañadas de sangre y con tintes de canibalismo que pueden ser desagradables para un gran sector de la audiencia.

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La posesión de la Momia de Lee Cronin

La historia gira alrededor de una familia estadounidense que se encuentra, por razones de trabajo, en el Cairo, Egipto. La pareja conformada por Charlie Cannon (Jack Reynor) y Larissa Cannon (Laia Costa) se ve sacudida cuando su hija mayor, Katie Cannon, fue secuestrada. Ocho años después, la pareja recibe una llamada indicando que su hija ha aparecido en proceso de momificación.

Sin saber por lo que Katie pasó, la pareja trae a su hija a la casa y deciden ayudarla junto con la abuela Carmen Santiago (Verónica Falcon) y a sus otros dos hijos. Este hecho en vez de resultar reconfortante y tranquilo termina atrayendo oscuridad y circunstancias paranormales a la familia Cannon. La detective Dalia Zaky (May Calamawy) es la encargada de descifrar lo que le ocurrió a la niña cuando la secuestraron, descubriendo un pasado desgarrador y terroríficamente inhumano.

Escena de La posesión de la momia. Foto: créditos a Warner Bros. Pictures

La película fue producida por Blumhouse Production y Warner Bros, el mismo estudio de la famosa y exitosa película de terror de El Conjuro y fue grabada en escenarios sorpresivamente de Irlanda y España. Dirigida y escrita por Lee Cornin, el mismo director de Evil Dead: el despertar. Parece seguir las misma línea de Body Horror y terror grotesco, géneros que se caracterizan por la combinación de horror, asco y, a veces, humor absurdo para generar repugnancia. El director opta por utilizar escenas sangrientas, repugnantes, caníbales y secuencias que, muchas veces, resultaban en el límite de la moralidad. Estas escenas se veían seguidas por momentos ridículos que parecían estar para incomodar y obligar a la audiencia a no seguir viendo.

Más allá de su carga visual explícita, la película intenta construir un terror psicológico ligado a la pérdida, el duelo y la transformación del cuerpo. Sin embargo, en varios momentos el exceso de lo grotesco termina opacando la tensión narrativa, haciendo que el impacto se diluya en la repetición.

Lee Conin atrajo un equipo talentoso, provenientes de distintas partes del mundo, como de Estados Unidos, España, Palestina, Egipto, México, entre otros. Uno de estos aspectos más sorprendentes es el sonido que acompaña al espectador en toda la trama. El sonido fue impactante y un factor importante en la mayoría de las escenas grotescas, en donde impulsa un sentimiento de incomodidad, náuseas e inconformidad. A pesar de que es una película para un público específico (mayores de 15 años), cuenta con una producción audiovisual y sonoro que resulta bastante convincente y ayuda a que sea más fácil meterse en la historia.

Escena de La posesión de la momia. Foto: créditos a Warner Bros. Pictures

En definitiva, La Posesión de la Momia no es una película para todos. Su apuesta por lo grotesco puede resultar atractiva para los amantes del terror extremo, pero para el público general puede convertirse en una experiencia más incómoda que disfrutable. Más que provocar miedo, la película parece empeñada en poner a prueba la resistencia del espectador. La película se estrena hoy 16 de abril en las principales cadenas de cine del país como Cinépolis, Cinemark, Cine Colombia, entre otros. Debido a las escenas desagradables se recomienda para un público de estómago fuerte que estén acostumbrados a ver secuencias llenas de sangre, vísceras y dientes.