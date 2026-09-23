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En medio de la edición número 25 del Festival de Cine Francés, cinco películas inéditas llegarán al territorio nacional como parte de las Premières, una selección que reúne producciones estrenadas entre 2024 y 2026, abordando las diferentes miradas sobre el cine francés contemporáneo. Entre thrillers, comedias, dramas y documentales, la programación reúne trabajos dirigidos por Jean-Paul Salomé, Martin Provost, Ryûsuke Hamaguchi, Juliette Binoche y Carine Tardieu, bajo historias y narrativas se mueven alrededor del amor, la identidad, la creación y las relaciones que transforman la vida de sus protagonistas.

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Las cinco producciones harán parte de una edición conmemorativa que se celebrará del 23 de septiembre al 7 de octubre de 2026 en 18 ciudades del país. Bajo el lema “25 años compartiendo emociones”, el Festival de Cine Francés presentará más de 40 títulos entre estrenos, películas destacadas del cine galo contemporáneo, así como programas especiales, como el homenaje a Marjane Satrapi, cineasta e ilustradora, reconocida de manera internacional por su novela gráfica Persépolis, la cual fue adaptada al cine en 2007.

El puente creado mediante la visión europea del séptimo arte logra que los asistentes nacionales se adentren a un mundo nuevo gracias a la mirada de promesas recientes del filme francés.

L’affaire Bojarski

Jean-Paul Salomé lleva a la pantalla la historia de Jan Bojarski, un joven ingeniero polaco que se refugia en Francia durante la guerra. Allí, bajo la ocupación alemana, su talento encuentra una nueva utilidad: fabricar documentos falsos para la Resistencia. El Gran falsificador (título puesto para Latinoamérica), estrenada en 2025, se construye alrededor de ese personaje y de la decisión de poner sus conocimientos al servicio de quienes luchaban contra la ocupación.

Demain je tombe amoureux

Demain je tombe amoureux o Lecciones de amor, dirigida por Martin Provost y estrenada en 2026, parte de aquel momento en el cual una comedia es edificada alrededor del amor, junto a preguntas que relucen cuando una etapa de la vida llega a su final. El último día de trabajo de Émile, un profesor de literatura de Dieppe, termina convirtiéndose en una pregunta sobre su propia vida. Antes de jubilarse, dedica su última clase a hablarles a sus alumnos sobre literatura y amor y los anima a convertirse en los poetas de sus propias vidas. Entonces una estudiante le pregunta por sus sentimientos: ¿sigue enamorado de su mujer? Émile no consigue responder y, cuando llega a casa, descubre que ella lo ha abandonado.

La cinta cuenta con Fabrice Luchini, en el papel de Émile, y Emmanuelle Devos, como Laeticia. Cortesía: Festival de Cine Francés.

Soudain

En París, Marie-Lou Fontaine dirige una residencia de ancianos donde intenta poner en práctica una filosofía de atención basada en la escucha activa y el respeto por la dignidad de sus residentes. Dicha propuesta encuentra obstáculos en la escasez de medios, así como en la resistencia de parte de su personal; no obstante, el rumbo de Marie-Lou cambia cuando conoce a Mari Morisaki, una directora de teatro japonesa que enfrenta un cáncer. Dirigida por Ryûsuke Hamaguchi y estrenada en 2026, El sentido de la vida (Soudain) sigue la transformación que produce el mencionado encuentro en la vida, con picos y caídas, de su protagonista.

El largometraje fue estrenado en el marco del Festival de Cine de Cannes de 2026, el 15 de mayo, donde fue nominado a la Palma de Oro. Cortesía: Festival de Cine Francés.

En Nous

En medio del 2007, Juliette Binoche y Akram Khan hicieron una pausa en sus respectivas carreras para crear In-I, una performance que después recorrió distintos lugares del mundo. Años más tarde, Binoche vuelve sobre aquella experiencia en In-I In Motion (En Nous), documental de 2025 que dirige y en el cual revisa aquel proceso creativo a partir de imágenes inéditas. La cinta convierte ese regreso en una reflexión sobre la creación, los desafíos que implica construir una obra y las transformaciones personales que pueden surgir durante el proceso.

L’Attachement

La premisa es clara en L’Attachement o Los lazos que nos unen, drama dirigido por Carine Tardieu y estrenado en 2024: Sandra ronda los cincuenta años, es soltera, independiente y administra una librería feminista. Su vida cambia cuando comienza a compartir la intimidad de su vecino y sus dos hijos, una situación que la lleva a involucrarse poco a poco con una familia que, en principio, no parecía tener lugar en sus planes. El momento que transforma el día a día de una mujer parte de la construcción inesperada de esos vínculos y la manera en que la protagonista termina encontrando una familia adoptiva.

El filme protagonizado por Valeria Bruni-Tedeschi contó con una nominación en el Festival de Cine de Venecia. Cortesía: Festival de Cine Francés.

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