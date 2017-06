El artista que pinta con tul

¿Quién dice que el tul solo sirve para fabricar trajes de ballet? Un artista británico demuestra que hacer obras de arte con esta tela sí es posible. El nombre de Benjamin Shine se propagó por todo el mundo desde que fusionó esta técnica con la moda de alta costura. Lo hizo en una gabardina blanca, con una cola similar a la de un vestido de novia, en la que dibujó el rostro de una mujer asiática con tul negro. Shine denomina este trabajo, creado especialmente para el diseñador de modas John Galliano, como “pintar en tela”.

What a day, and what an incredible few months it has been collaborating with the genius @jgalliano for the @maisonmargiela Artisanal Collection launched today at Couture Fashion Week in Paris. . . It has been such a meaningful project in so many ways… Una publicación compartida de Benjamin Shine (@benjaminshinestudio) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 5:46 PST

Este traje se presentó durante la semana de la moda de París en enero de 2017. Hace parte de la colección “Artesanal” primavera/verano de la Maison Martin Margiela, la casa de moda que Galliano dirige. Este último se caracteriza por sus diseños excéntricos, como el vestido rojo que Katy Perry lució en la última Gala del Met.

Sus obras

Benjamin Shine estudió diseño de modas en el Surrey Institute of Art and Design de Gran Bretaña y en el Central Saint Martins de Londres. Desde que vio un retazo de tul en el piso de su estudio decidió “aprender a pintar con una plancha”. Shine descubrió que si presionaba un pedazo de tul contra un vidrio, y hacía varios pliegues, generaba formas diferentes.

Gracias a la textura y la profundidad de la tela inventó una nueva técnica planchando capas, plisándolas y cosiéndolas. Al finalizar cada obra utiliza un equipo de luces, que dibuja las sombras y hacen visible la figura. Sus piezas más reconocidas son los retratos de Andy Warhol, Lady Diana, Elizabeth Taylor y la Princesa Carolina de Mónaco.

Estos trabajos se han exhibido en instituciones artísticas como The Crafts Council en Gran Bretaña, y el Museo de Arte y Diseño de Nueva York. Por sus grandes aportes al arte Shine ha recibido premios como el Red Dot Design, The Enterprising Young Brit Award, y The Courvoisier Future 500 Art & Design Award.

Changing States

Shine creó el retrato del expresidente Barack Obama con pedazos de tela (diferente al tul) de tonos azules, blancos y rojos, que hacen alusión a la bandera de Estados Unidos. Fue tal el éxito que esta pieza se convirtió en la imagen oficial del rompecabezas que se vendió en la librería norteamericana Barnes & Noble.

Entrelazados

Se trata de la obra pública más grande que ha realizado en la que esculpió el rostro de su esposa y el suyo, con malla de tul blanco y alambre. El día de su boda los invitados llegaron al arco nupcial gracias a un camino, de más de cuatro kilómetros de tela, que se desprendía de la obra.

Happy Valentine's Day! On this day of love @chef_shine and I are also celebrating our 1st wedding anniversary… I made this sculpture to reflect our journey together – arriving in this fleeting life as two souls taking physical form, falling in love and sharing every twist and turn along the way. The two ribbons form each profile before meandering around trees, acting as a path to guide our friends deep into the forest where the ceremony was held under the arch which was formed from the ends of the ribbons. 💕 Una publicación compartida de Benjamin Shine (@benjaminshinestudio) el 13 de Feb de 2016 a la(s) 11:32 PST

Danza

Es el nombre de su más reciente instalación, en la que explora los momentos más fugaces de la vida. Con 2.000 metros de tul fucsia, azul y morado recreó cinco imágenes: el rostro de una mujer, un hombre y tres personas bailando. La muestra se presentó en el Centro de Canberra, en Australia.