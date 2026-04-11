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La reconocida marca Prüne está de regreso para resignificar los clásicos y convertirlos en protagonistas absolutos en artículos contemporáneos. En esta nueva etapa, la firma apuesta por reinterpretar aquellas piezas atemporales que han definido su identidad, elevándolas con una mirada actual que dialoga con las tendencias sin perder su esencia. Así, lo tradicional deja de ser un complemento para ocupar el centro de la escena, consolidándose como una declaración de estilo que combina elegancia, funcionalidad y modernidad.

Prüne, marca argentina, ha tenido un recorrido en donde se ha consolidado como una de las marcas reconocidas internacionalmente por su trayecto y prendas que brindan sofisticación a la silueta de todos sus compradores. Esta es una buena temporada para los amantes de las billeteras, accesorios en cuero, marroquinería, carteras y billeteras, ya que podrán gozar de una nueva colección que busca reinterpretar la sofisticación contemporánea. En esta nueva colección se podrá ver el sello personal de la marca que tanto han representado a Prüne, siempre esmerándose en los detalles.

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Colección Playing it Dandy, cartera con el sello representativo de la marca. Foto: cortesía del equipo de Prüne

Playing it Dandy

La colección Playing it Dandy de Prüne no es solo una colección de artículos, sino que es una actitud que ayuda a enaltecer la silueta femenina. Prüne, con esta nueva colección, no deja de sorprender con su apuesta de artículos de buena calidad, diseños innovadores y exclusivos. Esta colección apuesta por siempre brindar elegancia, comodidad y seguridad de que van a estar siempre a la vanguardia de la moda. Sus artículos siempre han estado hechos con material de alta calidad y cuentan con los mejores diseñadores, estos ofrecen una perspectiva en diseño y en tendencia.

La nueva temporada 2026 se destaca por ser una colección de piezas nobles, donde el detalle se vuelve el protagonista. Cueros vegetales y sostenidos, acabados cuidados, monogramas y guiños sartoriales, refuerzan la identidad marcaria. Gamuza como highlight, recorre los distintos diseños con sus terminaciones y texturas.

En diálogo con cueros charolados, gloss y animal print, se combinan generando ítems de líneas definidas y elevadas.

Prüne, en esta colección, presenta una paleta de colores con una propuesta intensa y envolvente, con tonos como el borgoña, el oliva profunda, el espresso y distintas gamas de chocolate les dan un protagonismo clásico, sofisticado y en tendencia. A esto se suman detalles en pistacho, burgundy y acabados metalizados, que irrumpen para aportar dinamismo y un aire sofisticado. Además, se agregan clásicos neutros que nos representan, presentes en distintos materiales y texturas.

La colección Playing It Dandy de Prüne, donde lo clásico se redefine desde una mirada contemporánea. Foto: cortesía del equipo de Prüne

Esta colección esta inspirada en la sensibilidad folk y el espíritu heritage para, así, no olvidar su historia y las pueda proyectar hacia el presente. Por un lado, la sensibilidad folk aporta una conexión profunda con lo artesanal, lo orgánico y las tradiciones culturales. Las refleja en texturas, técnicas y detalles que se identifican con la identidad y el territorio. En cuanto con el espíritu heritage se rescata el valor de la historia y su legado, pensando en lo clásico con una mirada contemporánea. Juntas, construyen una historia donde lo auténtico y lo atemporal se entrelazan, dando lugar a piezas que no solo visten, sino que cuentan historias y preservan memoria a través del diseño.

Prüne tiene un gran legado de feminidad y sofisticación, esto se sigue representado en la colección Playing it Dandy. En este colección se puede observar esa conversación que tiene con la mujer y como sus accesorios sirven para empoderarla en su día a día.