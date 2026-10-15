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Desde el histórico primer concierto de la Filarmónica de Berlín en Bogotá, hasta la esperada inauguración del DAVIarena en Antioquia con el regreso de Juanes. Diners seleccionó los eventos literarios y los conciertos en Colombia durante los próximos meses. Prográmese con estos imperdibles de la agenda cultural.

El debut histórico de la Filarmónica de Berlín en Colombia

Octubre 14

Imperdibles de la agenda cultural: Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, la Filarmónica de Berlín y más

Por primera vez, en sus 140 años de historia, la Berliner Philharmoniker (Filarmónica de Berlín), una de las orquestas de música clásica más importantes del mundo, se presentará en Colombia. El escenario será el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en el que la agrupación alemana tendrá como batuta a su director artístico, Kirill Petrenko.

El repertorio del concierto incluirá las Variaciones enigma, del compositor británico Edward Elgar, una especie de testamento a la amistad y a la nobleza humana, pues Elgar las dedicó a sus principales amigos, y la Sinfonía n.° 4, del legendario compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años en el Vive Claro

Octubre 17

Imperdibles de la agenda cultural: Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, la Filarmónica de Berlín y más

La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo, está celebrando cuatro décadas de vida, en las que ha creado clásicos del rock latinoamericano como Siguiendo la Luna, Matador, Mal bicho y Calaveras y diablitos.

Como parte de la gira de celebración, la agrupación se presentará el 17 de octubre en el Vive Claro de Bogotá, en un concierto en el que interpretará los principales clásicos de su repertorio. La presentación tendrá como banda invitada a 2 Minutos, un grupo de punk rock argentino que en 2027 también celebrará 40 años de carrera.

La resiliencia de la Feria del Libro de Pereira

Noviembre 5

Imperdibles de la agenda cultural: Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, la Filarmónica de Berlín y más

‘El amor, origen de todas las historias’ será el eje temático de la duodécima edición de la Feria del Libro de Pereira, que estaba programada para finales de septiembre, pero que cambió de fecha debido al impacto en la región del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

La feria, que se realizará en el centro de convenciones Expofuturo y tendrá entrada gratuita, se plantea como un espacio de encuentro, conversación, dinamización de la cultura y movilización económica para una de las ciudades más afectadas por el sismo.

Juanes inaugura el DAVIarena en Sabaneta

Noviembre 14

Imperdibles de la agenda cultural: Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, la Filarmónica de Berlín y más

Uno de los artistas más queridos del continente, el cantautor Juanes, será el encargado de inaugurar este nuevo espacio de eventos en Sabaneta (Antioquia). Como parte de su nueva gira mundial, el artista antioqueño interpretará sus éxitos más reconocidos, como A Dios le pido o La camisa negra, a los que se sumarán las canciones de su más reciente álbum, JuanesTeban.

( Continúe leyendo: Dolores Te Canta: «En mi cabeza, lo que estoy haciendo es trabajar con mi voz, es lo que me permite decirle al mundo quién soy»)