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¿Es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer queda cuando se descubre que se ha vivido la mitad de la vida al lado de un mentiroso? Bajo estas premisas incómodas, universales y fascinantes se construye El amor inventado, la obra con la que la escritora, investigadora y docente argentina Paula Klein se ha coronado, por mayoría del jurado, como la flamante ganadora del IV Premio Lumen de novela 2026.

Anunciado desde Madrid este 16 de junio, el prestigioso galardón literario —dotado con un estímulo económico de 30.000 euros y la publicación simultánea de la obra en todo el territorio de habla hispana— ratifica el vigor de la narrativa escrita por mujeres en nuestra lengua. Presentada originalmente bajo el cauteloso seudónimo de Vera Mens, la novela de Klein se impuso en una convocatoria masiva de 683 manuscritos procedentes de diversos rincones del mundo, incluyendo España (396), Argentina (122), México (65), Chile (34), Colombia (24), Uruguay (17), Estados Unidos (16) y Perú (9).

El veredicto estuvo a cargo de un jurado de primer nivel, conformado por las destacadas escritoras españolas Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca; junto a Lola Larumbe, directora de la emblemática librería madrileña Rafael Alberti, y María Fasce, directora literaria de la división Lumen. El comité destacó la altísima calidad de los trabajos recibidos este año y, en su acta oficial, otorgó además una mención especial como finalista a la novela Estado de distancia, de la también escritora argentina Belén López Peiró.

Con este triunfo, Paula Klein se suma formalmente a un selecto y riguroso catálogo de ganadoras del Premio Lumen, donde figuran nombres históricos y contemporáneos como Ángeles de Irisarri, Ana Rodríguez Fischer, Clara Obligado, Alicia Giménez Bartlett, Clara Usón, Leticia Martin, Natalia Litvinova e Inma Pelegrín.

Anatomía de un colapso público e íntimo

Nacida en Buenos Aires en 1986, Paula Klein cuenta con una sólida trayectoria intelectual que justifica el pulso magnético y analítico de su escritura. Doctora en Literatura Comparada, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y graduada de un máster en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Klein reside actualmente en París. Desde 2022 ejerce como profesora titular en la Université Clermont Auvergne, donde ha centrado gran parte de sus investigaciones académicas en el fenómeno de la literatura documental y las fronteras porosas entre la ficción y la no ficción en la narrativa latinoamericana de nuestros días.

Toda esa matriz conceptual cobra vida en El amor inventado. La trama del libro arranca con un terremoto mediático: Charles Mornay, uno de los periodistas de investigación más laureados y célebres de Francia —colaborador estrella de Le Journal du soir y ganador de galardones de la talla del Albert-Londres o el CNN Journalist Award—, es acusado repentinamente de fraude. En cuestión de días, su brillante reputación internacional se desmorona cuando se revela que el noventa y nueve por ciento de los impactantes reportajes que lo llevaron al estrellato contenían pasajes inventados de principio a fin. Tras reconocer su culpabilidad, el reportero desaparece de la faz de la tierra sin dejar rastro.

Sin embargo, para su esposa, la reconocida realizadora de documentales Miranda K., el verdadero cataclismo no reside en el fraude ético ni en el linchamiento público del hombre con el que comparte una hija de seis años y quince de matrimonio. El verdadero escándalo es el abandono afectivo y el enigma de la identidad. ¿Quién era realmente el hombre rubio, seguro y brillante que la abrazaba ante las cámaras de la alfombra roja?

Mientras el entorno se llena de murmuraciones, Miranda decide procesar la crisis a través de su propio oficio. En paralelo a la misteriosa ausencia de Charles, la protagonista avanza en la filmación de un documental centrado en Hélène y André, una pareja de ancianos que lleva más de sesenta años unida. A través de este contraste, la cineasta intenta descifrar qué es lo que verdaderamente sostiene un vínculo afectivo a lo largo de las décadas: qué queda flotando en el aire cuando la pasión inicial, las certezas cotidianas y las versiones convenientes que nos contamos sobre nosotros mismos terminan por disolverse.

El veredicto del jurado y la poética del engaño

El veredicto del jurado de Lumen describe el texto como «una novela ambiciosa que nos sumerge en la inquietante investigación de un estafador público y privado». A través de las reflexiones íntimas de Miranda, la historia se transforma en un espejo incómodo sobre los mecanismos de la idealización, la fragilidad de la verdad histórica y la necesidad humana del autoengaño. En los fragmentos iniciales del libro aportados por la editorial, la voz de la protagonista lo deja claro desde el primer párrafo: «Esta es la historia de las mentiras que decimos para que la vida sea menos insoportable. Los hechos son ciertos, pero nada es real. Esta es también la crónica de un matrimonio abandonado. Un cuento de amor y fantasmas».

La crítica literaria internacional no es ajena al talento de Klein. Tras su celebrada novela de iniciación La luz de una estrella muerta (2021) —calificada por la prensa argentina como una fábula vitalista habitada por espectros académicos—, la escritora sorprendió al público en 2023 con Las brujas de Monte Verità, publicada bajo el sello Lumen. Aquella obra, elogiada efusivamente por novelistas como Rodrigo Rey Rosa, Ariana Harwicz y Clara Obligado, fue definida como un manifiesto luminoso contra el olvido histórico de las mujeres y un relato sorprendente sobre el destino de las utopías hippies y vegetarianas de principios del siglo pasado.

En El amor inventado, la autora retoma ese característico lenguaje ascético, laberíntico, sutilmente irónico y libre de lugares comunes para adentrarse en los terrenos de la vulnerabilidad conyugal. Se trata de una indagación psicológica donde cada pequeña mentira compartida funciona como el ladrillo de un hogar ficticio. Sin duda, este lanzamiento promete convertirse en una de las grandes novedades editoriales del año y en una lectura obligatoria para quienes buscan en la ficción contemporánea preguntas honestas sobre la memoria, el desasosiego y los relatos cotidianos que fabricamos para ponernos a salvo cuando el mundo exterior se rompe.

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