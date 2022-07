Zendaya corriendo por las calles de East Highland, Julia Garner representando el mediático juicio de Anna Delvey, Oscar Isaac reinterpretando el clásico de los 80 y Lee Jung-jae liderando el fenómeno global de El Juego del Calamar. Las nominaciones a los Emmys 2022 son un recuento de las historias que conmovieron y sorprendieron al mundo durante el último año.

“La televisión sigue manteniendo al mundo entretenido, informado y conectado. Con una producción históricamente alta, la Academia recibió un número récord de candidaturas al Emmy esta temporada”, anunció Frank Scherma, presidente y director ejecutivo de la Academia de Televisión.

Succession. Foto cortesía HBO Max

Este año, además, marca logros notables para las mujeres en la industria. Casi la mitad de los directores nominados en las categorías de dirección con guión son mujeres, mientras que en mejor escritura en todas las categorías fueron el 34. Estas son las cifras más altas conseguidas en dichas categorías, que no discriminan por género.

Por su parte, Succession, la historia de una familia rica y poderosa, se llevó la mayor cantidad de nominaciones a los Emmys, con 25 en total. En la lista la siguen las comedias Ted Lasso y The White Lotus, con 20 cada una, y Hacks y Only Murders in the Building, con 17 por producción. Al top se suma Euphoria, el drama de adolescentes que consiguió 16 nominaciones.

La 74.ª entrega de los premios Emmys se transmitirá en vivo desde Microsoft Theatre el lunes 12 de septiembre a las 8:00 p.m. Conozca a continuación los nominados en las principales categorías.

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary / ABC

Barry / HBO Max

Hacks / HBO Max

The Marvelous Mrs. Maisel / Prime Video

Ted Lasso / Apple TV+

What We Do In The Shadows / FX

Only Murders In The Building / Hulu

Curb Your Enthusiasm / HBO Max

Mejor serie de drama

Better Call Saul / AMC

Euphoria / HBO Max

Ozark / Netflix

Severance / Apple TV+

El Juego del Calamar / Netflix

Stranger Things / Netflix

Only Murders In The Building. Foto cortesía Star+.

Succession / HBO Max

Mejor serie de antología o limitada

Dopesick / Hulu

Inventing Anna / Netflix

Pam & Tommy / Hulu

The White Lotus / HBO Max

Mejor película para televisión en los Emmys 2022

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers / Disney+

Ray Donovan: The Movie / Showtime

Reno 911!: The Hunt For QAnon / Paramount+

The Survivor / HBO Max

Zoey’s Extraordinary Christmas / The Roku Channel

Mejor actor protagónico en una serie de comida

Donald Glover como Earn en Atlanta / FX

Bill Hader como Barry Berkman – Barry Block en Barry / HBO Max

Nicholas Hoult como Peter en The Great / Hulu – Star+

Steve Martin como Charles-Haden Savage en Only Murders In The Building / Hulu – Star+

Martin Short como Oliver Putnam en Only Murders In The Building / Hulu – Star+

Jason Sudeikis como Ted Lasso en Ted Lasso / Apple Tv+

Mejor actor protagónico en una serie de drama

Jason Bateman como Marty Byrde en Ozark / Netflix

Brian Cox como Logan Roy en Succession / HBO Max

Lee Jung-jae como Seong Gi-hun en El Juego del Calamar / Netflix

Bob Odenkirk como Jimmy McGill / Saul Goodman en Better Call Saul / AMC

Adam Scott como Mark Scout en Severance / Apple Tv+

Jeremy Strong como Kendall Roy en Succession / HBO Max

El Juego del Calamar. Foto cortesía Netflix.

Mejor actor protagónico en una serie limitada o película

Colin Firth como Michael Peterson en La Escalera / HBO Max

Andrew Garfield como Jeb Pyre en Por mandato del cielo / FX – Star+

Oscar Isaac como Jonathan en Escenas de una matrimonio / HBO Max

Michael Keaton como Dr. Samuel Finnix en Dopesick / Hulu – Star+

Himesh Patel como Jeevan Chaudhary en Station Eleven / HBO Max

Sebastian Stan como Tommy Lee en Pam & Tommy / Hulu – Star+

Mejor actriz protagónica en una serie de comida

Rachel Brosnahan como Miriam Maisel en The Marvelous Mrs. Maisel / Prime Video

Quinta Brunson como Janine Teagues en Abbott Elementary / ABC

Kaley Cuoco como Cassie Bowden en The Flight Attendant / HBO Max

Elle Fanning como Catalina La Grande en The Great / Hulu – Star+

Issa Rae como Issa en Insecure / HBO Max

Jean Smart como Deborah Vance en Hacks / HBO Max

Mejor actriz protagónica en una serie de drama en los Emmys 2022

Jodie Comer como Villanelle en Killing Eve / BBC America

Laura Linney como Wendy Byrde en Ozark / Netflix

Melanie Lynskey como Shauna en Yellowjackets / Showtime

Sandra Oh como Eve Polastri en Killing Eve / BBC America

Reese Witherspoon como Bradley Jackson en The Morning Show / Apple TV+

Zendaya como Rue en Euphoria / HBO Max

Mejor actriz protagónica en una serie limitada o película

Toni Collette como Kathleen en La Escalera / HBO Max

Julia Garner como Anna Delvey en Inventing Anna / Netflix

Lily James como Pamela Anderson en Pam & Tommy / Hulu – Star+

Sarah Paulson como Linda Tripp en Impeachment: American Crime Story / FX

Margaret Qualley como Alex en MAID / Netflix

Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes en The Dropout / Hulu – Star+

