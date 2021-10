¿Es Only Murders in the Building la comedia del año?

Only Murders in the Building

Entre el Central Park y el río Hudson, al norte de Manhattan, se encuentra el Upper West Side, un barrio exclusivo en el que se ubica The Arconia, edificio en el que viven Charles, Oliver y Mabel Mora, tres vecinos interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez.

Las vidas de estos tres particulares personajes –obsesionados por los pódcast de crímenes– se entrecruzan cuando sucede una horrible muerte en un apartamento vecino. De la ficción a la realidad, este trío intenta llevar sus conocimientos amateurs a este caso. En el camino deberán investigarse hasta ellos mismos y descifrar cada pista.

Con 10 episodios, Only Murders in the Building es una mezcla de talentos exitosa que une la experticia en comedia de Steve y Martin con la actuación fresca y sin pretensiones de Selena. Esta, además, es la primera serie de Gómez desde su recordado personaje en Los hechiceros de Waverly Place.

La producción se ha convertido rápidamente en la favorita del público y la crítica. En Rotten Tomatoes, el sitio web estadounidense de reseñas para cine y televisión, la serie continua con un puntaje perfecto de ‘frescura’ de 100 %.

En Metacritic, otro sitio de reseñas culturales de ViacomCBS, la serie ostenta un positivo puntaje de 76 y un porcentaje del público de 8,6 %. La ligereza de la serie y el ensamble del trío son, sin duda, los atributos más celebrados por los críticos.

