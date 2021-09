Ya llegó a Latinoamérica Star Plus, el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Co. dirigido al público adulto. Esta plataforma es un complemento de Disney Plus, que cuenta en su mayoría con contenido apto para menores de edad.

Disney compró la cadena de televisión Fox en el 2019 y en abril del 2021 cambió su nombre por Star Channel, aunque el contenido siguió siendo el mismo. Por lo tanto, en esta plataforma encontrará algunas de las películas más taquilleras y de las series más exitosas de los últimos tiempos, además de contenidos originales exclusivos para Latinoamérica.

Uno de los elementos más destacados de Star Plus es su contenido deportivo, pues llevó a ESPN al mundo del streaming. Así, encontramos un amplio catálogo de eventos y shows en vivo de las grandes ligas europeas de fútbol, como la Ligue 1 de Francia, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y algunas de las principales competencias de América como la CONMEBOL Libertadores; también está el Grand Slam de tenis, el ciclismo del Tour de Francia, el deporte motor de la Fórmula 1, el básquetbol de la NBA, y demás partidos de golf, béisbol, hockey, fútbol americano, deportes extremos y boxeo.

¿Cuál es el precio de Star Plus en Colombia?

Los suscriptores pueden disfrutar del contenido en máximo cuatro dispositivos al mismo tiempo. Además, podrán tener hasta 25 descargas simultáneas en un tope de 10 dispositivos y la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes.

Precio mensual: $31.900

Suscripción anual: $319.900

Combo + (Star Plus y Disney Plus): $38.900

¿Cuáles son las mejores películas y series en Star Plus Latinoamérica?

Como es difícil —y muy subjetivo— escoger los mejores contenidos de la plataforma, nos basamos en las calificaciones que estas series y películas tienen en la página IMDb, además de sus reconocimientos y galardones.

Películas:

1. Nomadland (7,4)

A pesar de que es la película con la calificación más baja de la lista —7.4 puntos en IMDb—, empezamos con Nomadland porque fue la gran estrella en los Premios Óscar 2021. Estuvo nominada en seis categorías y ganó en tres de ellas: mejor película, mejor director y mejor actriz principal. Además, fue incluida en la lista de las diez mejores películas del 2020 por el American Film Institute y la National Board of Review y recibió múltiples reconocimientos en los Golden Globes, los BAFTA y los Critics’ Choice Awards.

Este drama —protagonizado por Frances McDormand y dirigido por Chloé Zhao— narra la historia de una mujer de 60 años que tras perderlo todo a causa de la crisis económica de Estados Unidos en el 2008, se embarca en una vida nómada a bordo de una furgoneta que la lleva a recorrer el oeste de ese país en busca de mejores oportunidades.

2. Corazón valiente (8,3)

No importa cuántas veces hayamos visto Corazón Valiente (1995). Siempre conmueve como si fuera la primera vez. Esta película —protagonizada, dirigida y producida por Mel Gibson— recibió 10 nominaciones a los Premios Óscar y ganó en cinco categorías, incluyendo mejor película y mejor director. Además de eso, su calificación de 8.3 en IMDb es otra razón para no perderse esta cinta épica que narra la participación de un héroe nacional en la Primera Guerra de Independencia de Escocia.

3. Tres anuncios en las afueras (8,1)

“Violada mientras moría

y aún no hay arrestos.

¿Cómo, oficial Willoughby?”

Esas son las tres frases que una madre (interpretada por Frances McDormand) instala en tres vallas publicitarias sobre la carretera con el fin de desafiar a las autoridades locales que después de siete meses siguen sin hallar al culpable del crimen de su hija. Una película tan cruda como sorprendente que recibió siete nominaciones a los Premios Óscar 2018 —incluyendo mejor película— y que se llevó los galardones a mejor actriz principal y mejor actor de reparto.

4. El gran hotel Budapest (8,1)

Esta comedia dramática escrita y dirigida por Wes Anderson que se centra en un famoso hotel europeo de entreguerras encabezó las nominaciones de los premios BAFTA 2014, recibió cuatro Premios Óscar y se llevó el galardón a mejor película en los Globos de Oro. “Una maliciosa y sofisticada farsa. Elegante comedia”, escribió para The Hollywood Reporter el crítico Todd McCarthy.

5. La sociedad de los poetas muertos (8,1)

Los métodos de enseñanza poco convencionales del carismático profesor de inglés John Keating (Robin Williams) dan un giro a la vida de los estudiantes que asisten a una preparatoria elitista y estricta. Esta película de 1989 estuvo nominada a cuatro premios Óscar y consiguió el galardón en la categoría de mejor guion original. Además de eso, recibió cuatro nominaciones a los Globos de Oro y seis a los BAFTA (ganó como mejor película y mejor banda sonora).

Otras películas disponibles en Star Plus y con un alto puntaje en IMDb son las exitosas producciones de Marvel: Logan (8,1) y Deadpool (8,0); Bohemian Rhapsody (7,9), la película biográfica sobre el cantante Freddie Mercury ganadora de cuatro Premios Óscar; Jojo Rabbit (7,9), la comedia dramática que se desarrolla durante el colapso de la Alemania Nazi y que recibió seis nominaciones a los Óscar; y La vida de Pi (7,9), la travesía de un joven inmigrante y un tigre que recibió once nominaciones a los premios de la Academia.

Además de estos grandes títulos, también podrá disfrutar de exitosas sagas como Volver al futuro, Alien, Maze Runner, Planeta de los simios, Depredador, Búsqueda implacable y Duro de matar. Así como algunas otras producciones que no alcanzaron a quedar en la lista de las 10 mejores, pero que son aclamadas por la crítica. Entre ellas, La favorita, La forma del agua, El diablo viste a la moda, Birdman y Borat: El Segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América.

Series:

1. This is Us (8,7)

James Poniewozik, crítico del New York Times asegura que ver este drama familiar “es como ser golpeado por una almohada empapada en lágrimas”. La serie cuenta, de forma no cronológica, la vida de un matrimonio que está a punto de tener trillizos. Sin embargo, durante el parto uno muere y adoptan a un niño afroamericano. Con el paso del tiempo las crisis son más notorias y aparecen otros problemas como el alcoholismo de Kevin, la obsesión por adelgazar de Kate y el esfuerzo de Randall por encontrar a su padre biológico.

En Colombia, Star Plus es la única plataforma que tiene todas las temporadas —incluyendo la quinta— de esta serie destacada por los Globos de Oro, los Emmy y los Critics Choice Awards.

2. Los Simpson (8,6)

Esta serie animada es en definitiva una de las mejores apuestas de la plataforma y es uno de los programas con mayor número de victorias en los premios Emmy (34). Aunque las últimas temporadas de la familia Simpson se encuentran en Disney Plus, solo Star Plus contiene las 32 entregas, incluyendo los primeros capítulos, que son los más queridos por los fanáticos. Además, hay varias minicolecciones especiales sobre los personajes y la película que se estrenó en el 2007.

También está disponible Futurama, creada por Matt Groening, el mismo de Los Simpson.

3. Los expedientes Secretos X (8,6)

Este programa es uno de los mayores éxitos de la cadena de Fox (ahora Star Channel) y una de sus series más premiadas: ha conseguido 100 galardones y 217 nominaciones en diferentes agencias, incluyendo los Emmy y los Globos de Oro. La trama gira en torno a los casos sobre fenómenos naturales, avistamiento de ovnis y criaturas extrañas que investigan dos agentes del FBI. Sin embargo, mientras reúnen la información, fuerzas ocultas trabajan para impedir sus esfuerzos.

4. Only Murders in the Building (8,5)

Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short protagonizan esta comedia que se estrenó de manera exclusiva en Latinoamérica por la plataforma Star Plus. Los actores interpretan a tres desconocidos que comparten una obsesión con los delitos reales y que, de repente, se encuentran envueltos en uno. «La trama es satisfactoriamente retorcida e interesante y nuestros héroes son totalmente tridimensionales», dice para Rolling Stone el crítico Alan Sepinwall.

5. Modern Family (8.4)

Esta serie de comedia ha ganado 22 Emmys y ha recibido 385 nominaciones en diferentes agencias (de ellas, ha conseguido 119 galardones). En un formato de falso documental, sigue la vida de Jay Pritchett y su moderna y complicada familia. Las 11 temporadas están disponibles en Star Plus.

Otras de las series disponibles en Star Plus y aclamadas por IMDb son How I Met your mother (8,3), Prison Break (8,3), Genius (8,3), las once temporadas de The Walking Dead (8,2), Resident Alien (8,2), Family Guy (8,1) y American Horror Story (8,0). Además, a finales de septiembre, la plataforma estrenará Solar Opposites, una serie de Star Original Productions con los creadores de Rick y Morty.

